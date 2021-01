A Wall Street, le Dow Jones finit proche de l'équilibre, le Nasdaq en petite

hausse

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu prudemment mercredi une séance en dents de scie, sous l'influence des tensions politiques au Congrès, de la poursuite de la campagne de vaccination contre le coronavirus et de l'approche de la saison des résultats à Wall Street.

Selon des résultats définitifs à la clôture, le Dow Jones a terminé proche de l'équilibre (-0,03%) à 31.060,47 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a affiché un progrès de 0,43% à 13.128,95 points, tandis que l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,23%, à 3.809,84 points.

Mercredi, les milieux financiers ont eu les yeux tournés vers la Chambre des Représentants, qui a commencé à voter, avant la clôture, une historique deuxième procédure de destitution contre Donald Trump.

Le président a été mis en accusation pour "incitation à l'insurrection" lors de l'assaut donné le 6 janvier par ses partisans contre le Capitole.

Ce vote marque l'ouverture formelle de la procédure de destitution contre Donald Trump, et il appartient désormais au Sénat de le juger.

Ces événements n'ont toutefois pas détourné les investisseurs des marchés.

"Les gens ont plus peur de rater une hausse que de subir une baisse" en ce moment à la Bourse, a résumé Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

"Dès qu'un titre baisse un peu, il est racheté le lendemain", a-t-il ajouté.

Les marchés continuent d'attendre des événements positifs comme "l'important plan d'aide que va proposer Joe Biden ou un plus large déploiement des vaccins", a ajouté l'analyste, estimant que le marché ne se sentait "pas concerné" par la procédure de destitution.

"Le marché ne bouge plus sur ces données politiques. La page Trump est tournée, quelles que soient les péripéties qui restent", a assuré M. Volokhine.

Au rang des indicateurs, les prix à la consommation ont grimpé de 0,4% en décembre aux Etats-Unis, une inflation tirée par la hausse des prix de l'essence à la pompe, selon l'indice CPI publié par le département du Travail.

La Banque centrale a également diffusé son Livre Beige, dernière enquête de conjoncture avant sa prochaine réunion monétaire les 26 et 27 janvier.

L'activité s'est modérément améliorée pour les entreprises américaines dans les dernières semaines de 2020 et un tiers des régions montrent un recul ou une stagnation de l'activité.

Wall Street se préparait par ailleurs au coup d'envoi de la saison des résultats, plusieurs grandes banques américaines (JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo) devant faire part de leurs bilans trimestriels en fin de semaine.

Parmi les valeurs du jour, Intel a grimpé de 6,97%. Le PDG du fabricant de semi-conducteurs, Bob Swan, va quitter ses fonctions le 15 février, une annonce qui intervient deux semaines seulement après l'arrivée au capital de l'actionnaire activiste Dan Loeb, qui réclame une scission du groupe.

Le fabricant de vélos d'appartements interactifs Peloton a bondi de 7,29% à 167,42 dollars après une bonne note d'un analyste.

La société de prêts en ligne Affirm, qui faisait son entrée en bourse, a vu son titre s'enflammer passant de 49 dollars à l'introduction à 97,24 dollars à la clôture (+98%).

Le titre du vendeur de jeux video GameStop, qui a vu l'arrivée d'actionnaires activistes à son conseil d'administration, a grimpé de 57,39%.

