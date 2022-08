Des États américains poursuivent Mariner Finance, une société appartenant à Warburg, en alléguant des prêts prédateurs

Mariner Finance, qui compte plus de 480 bureaux dans 27 États, a été accusée de s'être livrée à un "packing généralisé d'assurance-crédit", en vendant des polices et autres produits coûteux sans en informer les emprunteurs ou même après avoir reçu l'ordre de ne pas le faire.

Les plaignants - Pennsylvanie, New Jersey, Oregon, Utah, État de Washington et Washington, D.C. - ont également déclaré que Mariner encourageait ses employés à inciter les emprunteurs à refinancer inutilement leurs prêts, afin de générer des frais plus élevés et de vendre davantage de produits complémentaires.

"Ce genre de pratiques de vente prédatrices peut entraîner les consommateurs dans un cycle d'endettement difficile à surmonter", a déclaré le bureau du procureur général de Pennsylvanie, Josh Shapiro.

De nombreuses accusations ressemblent à celles qui ont affligé Wells Fargo & Co ces dernières années, notamment le fait que les employés atteignent les quotas de vente requis, reçoivent des primes pour la vente de plus de produits et s'exposent à des mesures disciplinaires s'ils "ne parviennent pas à vendre plus cher".

Les États ont rejeté une partie de la responsabilité sur Warburg, qui a acheté Mariner en 2013 et supervise plus de 85 milliards de dollars d'actifs, en déclarant que "le comportement illégal de Mariner est motivé par les exigences de forte croissance de son propriétaire."

Dans une déclaration, le fondateur et directeur général de Mariner, Josh Johnson, a déclaré qu'un "examen complet et équitable" des preuves devrait conduire au rejet de la poursuite.

Il a également déclaré que la société basée à Nottingham, dans le Maryland, avait coopéré pendant près de quatre ans avec l'enquête des États, et qu'elle "continuera à se défendre en tant que fournisseur important d'options de crédit" aux personnes ayant un accès limité au crédit.

Warburg a renvoyé une demande de commentaire à Mariner.

Le président de la société basée à New York est Timothy Geithner, qui, en tant que secrétaire au Trésor sous l'administration Obama, a critiqué les créanciers prédateurs.

Geithner est mentionné dans la poursuite de mardi mais n'est pas un défendeur.

Le procès vise à dénouer les paiements abusifs des emprunteurs, et à obtenir des amendes civiles, une restitution intégrale et le remboursement des bénéfices mal acquis.

L'affaire est Pennsylvania et al v Mariner Finance LLC, U.S. District Court, Eastern District of Pennsylvania, No. 22-03253.