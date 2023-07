L'appétit des investisseurs pour un type de dette émis principalement par les banques pour augmenter leur capital montre des signes précoces de reprise, juste au moment où les taux d'intérêt sur un montant estimé à 120 milliards de dollars de titres de ce type doivent être ramenés à des niveaux beaucoup plus élevés.

Les titres dits privilégiés, qui constituent l'une des formes de dette les plus risquées mais présentent également certaines caractéristiques des actions, sont très prisés par les banques pour renforcer leurs fonds propres à des fins réglementaires.

En général, ces titres n'ont pas de date d'échéance, mais ils peuvent être remboursés, ou appelés, dans les cinq ou dix ans suivant la date de leur émission. S'ils ne sont pas remboursés, le taux est réinitialisé à un nouveau taux fixe ou flottant.

Plus de 160 milliards de dollars de titres préférentiels ont été émis en 2020 et 2021, lorsque les taux étaient bas. L'année dernière, le volume a chuté à 70 milliards de dollars lorsque la Réserve fédérale américaine s'est engagée dans un cycle de hausse des taux d'intérêt. Puis, en mars, la crise bancaire régionale américaine et l'effondrement du Crédit suisse ont fermé le marché. Lors de la vente du prêteur suisse à son rival, le groupe UBS, l'équivalent européen des obligations privilégiées a été entièrement déprécié.

Depuis, le marché s'est réouvert. Lorsque Wells Fargo & Co a émis un nouveau titre préférentiel public au début du mois, la demande des investisseurs a largement dépassé l'offre. Cela s'est produit dans le sillage de l'amélioration du sentiment des investisseurs à l'égard de la dette.

Les spreads - c'est-à-dire la différence entre les rendements de ces titres et ceux des obligations du Trésor - se sont resserrés de 60 points de base depuis le pic de la crise bancaire en mars.

Certains banquiers s'attendent désormais à un plus grand nombre d'opérations, principalement de la part des banques américaines, qui ont des milliards de dollars de titres préférentiels arrivant à échéance.

"Les investisseurs comprennent mieux le risque que comportent ces structures privilégiées après la faillite du Crédit Suisse et des récentes banques régionales, et font donc preuve d'un plus grand appétit pour ces titres, a déclaré Daniel Botoff, responsable mondial du syndicat des marchés des capitaux d'emprunt chez RBC Capital Markets.

Allie Quine, vice-présidente et spécialiste de portefeuille chez le gestionnaire de fonds Cohen & Steers, l'un des plus grands investisseurs dans les titres privilégiés, a déclaré qu'ils voyaient des opportunités d'achat, avec des prix plus attrayants que leurs moyennes à long terme.

La relance de ce marché est essentielle à l'heure où de nouvelles exigences en matière de fonds propres sont imposées aux banques. Jeudi, les régulateurs américains ont dévoilé les détails d'une révision des règles en matière de capital qui obligerait les banques à mettre de côté des milliards de dollars supplémentaires pour se prémunir contre les risques.

Certes, certains analystes ont déclaré que l'incertitude concernant les perspectives de taux d'intérêt de la Fed et la prudence persistante des investisseurs maintiendraient un frein à l'offre nouvelle, qui ne devrait pas atteindre les niveaux observés en 2020 et 2021. L'impact des nouvelles réglementations, qui sont en cours de finalisation, mettra également du temps à se faire sentir.

"Toute nouvelle émission sera probablement destinée à refinancer des titres à taux variable plus coûteux dans le cadre de leurs fenêtres d'appel", a déclaré M. Quine. "Les nouvelles émissions nettes resteront généralement limitées en fonction des besoins.

L'OPÉRATION WELLS

Au début du mois, Wells Fargo a vendu les premiers preferreds publics depuis la crise bancaire régionale. L'opération de 1,725 milliard de dollars a reçu des ordres de plus de 6 milliards de dollars, ce qui porte le total des émissions pour l'année à 37 milliards de dollars.

Si Wells Fargo n'avait pas racheté ses titres en circulation, elle aurait dû payer un coupon de près de 9 % à vie sur ses anciennes obligations préférentielles, contre seulement 5,85 % jusqu'à ce qu'elles deviennent remboursables. Ses nouveaux titres préférentiels paient un coupon fixe de 7,625 %.

Au cours des six prochains mois, quelque 119 milliards de dollars de titres privilégiés arriveront à leur date d'échéance, selon les données d'Informa Global Markets. Ce chiffre inclut les obligations émises par les banques américaines et européennes, mais aussi par les sociétés financières, les compagnies d'assurance et d'autres entreprises.

Il comprend également des titres qui ont déjà dépassé leur date de remboursement et qui payaient un écart pouvant atteindre 400 points de base par rapport à un taux variable de référence, tel que le Secured Overnight Financing Rate, qui pourrait continuer à augmenter à mesure que la Fed relève ses taux d'intérêt.

Selon M. Botoff de RBC, de nombreuses grandes banques américaines ont jusqu'à 20 milliards de dollars d'anciens contrats préférentiels qui doivent être remboursés ou transformés en coupons à taux variable plus coûteux. "Le ton et le soutien au refinancement se sont considérablement améliorés au cours des dernières semaines", a-t-il ajouté. (Reportage de Shankar Ramakrishnan à New York, édition de Paritosh Bansal et Matthew Lewis)