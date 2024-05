La Cour suprême des États-Unis a confirmé jeudi le mécanisme de financement du Bureau de protection financière des consommateurs (Consumer Financial Protection Bureau) dans le cadre d'une action intentée par l'industrie des prêts sur salaire, offrant ainsi une victoire à l'administration du président Joe Biden et un revers aux détracteurs conservateurs de l'agence.

La décision (7-2) a annulé la décision d'une juridiction inférieure selon laquelle le mode de financement du CFPB - qui consiste à puiser chaque année des fonds auprès de la Réserve fédérale plutôt que dans les budgets adoptés par les législateurs - était contraire à une disposition de la Constitution des États-Unis conférant au Congrès le pouvoir de décider des dépenses à engager.

Le CFPB a été créé en vertu d'une loi signée par l'ancien président démocrate Barack Obama en 2010 pour lutter contre le type de prêts prédateurs qui ont contribué à la crise financière de 2007-2009. L'agence a accordé 19 milliards de dollars d'aide aux consommateurs, dont un règlement de 3,7 milliards de dollars en 2022 avec Wells Fargo.

De nombreux conservateurs et leurs alliés républicains ont dépeint le CFPB comme faisant partie d'un "État administratif" autoritaire, le réseau d'agences responsables de l'ensemble des réglementations fédérales affectant les entreprises et les particuliers.

Dès le départ, les législateurs républicains se sont massivement opposés au CFPB, estimant qu'il exerçait trop de pouvoirs et qu'il imposait aux banques et aux autres prêteurs des formalités administratives inutiles. D'éminents groupes pro-entreprises, dont la Chambre de commerce, ont déposé des mémoires en faveur des prêteurs sur salaire dans cette affaire.

Les prêts sur salaire sont des prêts à court terme et à taux d'intérêt élevé, généralement dus le jour de paie suivant l'octroi du prêt, avec un taux d'intérêt annuel généralement élevé - 390 % ou plus, selon la Commission fédérale du commerce des États-Unis (U.S. Federal Trade Commission).

En 2018, la Community Financial Services Association of America et la Consumer Service Alliance of Texas, des groupes commerciaux représentant le secteur des prêts sur salaire, ont poursuivi l'agence en justice, s'en prenant à un règlement de 2017 conçu pour limiter les pratiques "déloyales" et "abusives" de certains prêteurs à taux d'intérêt élevé. Ce règlement empêche les prêteurs d'essayer de débiter le compte bancaire d'un emprunteur après deux tentatives infructueuses consécutives.

L'action en justice a contesté la conception du financement de l'agence, estimant qu'il s'agissait d'une violation de la "clause d'affectation" de la Constitution, qui confère au Congrès le pouvoir d'engager des dépenses.

La Cour suprême, avec sa majorité conservatrice de 6 contre 3, a vu d'un mauvais œil les pouvoirs étendus des agences fédérales, dont l'Agence pour la protection de l'environnement, dans des arrêts importants rendus ces dernières années.

En 2021, un juge fédéral a donné raison au CFPB. Mais en 2022, la 5e cour d'appel du circuit américain, basée à la Nouvelle-Orléans, a jugé que la structure de financement violait la clause d'affectation des crédits, dans une décision qui invalidait également la réglementation en question. La décision a été prise par un groupe de trois juges nommés par l'ancien président républicain Donald Trump.

L'administration de M. Biden avait déclaré à la Cour suprême que l'invalidation de la structure de financement du CFPB pourrait mettre en péril des agences structurées de manière similaire, notamment la Federal Deposit Insurance Corporation, l'Office of the Comptroller of the Currency et la Federal Reserve Board.

Les partisans de l'agence avaient également déclaré qu'une décision défavorable au CFPB rendrait les consommateurs vulnérables aux pratiques trompeuses et abusives, et pourrait placer les réglementations existantes du CFPB sur un terrain juridique incertain.

La Cour suprême a entendu les plaidoiries dans cette affaire en octobre. (Reportage de John Kruzel ; rédaction de Will Dunham)