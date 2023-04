La confiance des consommateurs américains au plus bas depuis neuf mois ; le marché du logement se stabilise

L'enquête sur la confiance des consommateurs menée par le Conference Board mardi a également suggéré que les Américains se préparaient à se replier sur eux-mêmes alors que les nuages sombres s'amoncellent, la part d'entre eux prévoyant d'acheter de gros appareils électroménagers au cours des six prochains mois tombant à son niveau le plus bas depuis 2011.

Les vacances n'étaient pas non plus à l'ordre du jour pour beaucoup d'entre eux. Les consommateurs ont généralement fait preuve de résilience en dépit d'une inflation élevée et d'une hausse des taux d'intérêt, maintenant l'économie à flot grâce à un marché du travail solide. Bien que le marché du travail reste tendu, l'élan ralentit et les ventes au détail se sont affaiblies.

"Les taux sont en hausse depuis plus d'un an et nous en voyons les effets", a déclaré Jennifer Lee, économiste principale chez BMO Capital Markets à Toronto. "Malgré un marché de l'emploi toujours tendu, ce qui est une bonne chose, l'inflation stagnante a des conséquences.

Le Conference Board a déclaré que son indice de confiance des consommateurs est tombé à 101,3, le plus bas niveau depuis juillet 2022, contre 104,0 en mars. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que l'indice reste inchangé à 104,0 en avril. La baisse reflète une détérioration des attentes des consommateurs de moins de 55 ans et des ménages gagnant 50 000 dollars et plus.

L'indice de la situation actuelle, basé sur l'évaluation par les consommateurs des conditions actuelles des affaires et du marché du travail, a augmenté à 151,1 contre 148,9 le mois dernier. L'indice des attentes, établi à partir des perspectives à court terme des consommateurs concernant les revenus, les affaires et le marché du travail, est tombé à 68,1 contre 74,0 en mars. Un indice inférieur à 80 sur une longue période est associé à une récession.

Les risques de récession ont augmenté à la suite de l'effondrement de deux banques régionales américaines en mars, qui a entraîné un resserrement des conditions de crédit. La lutte imminente pour augmenter le plafond d'emprunt du gouvernement fédéral, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, constitue également une menace pour l'économie.

Les consommateurs sont restés optimistes quant au marché du travail, la proportion d'entre eux considérant que les emplois sont "abondants" ayant augmenté, tandis que la proportion de ceux déclarant que les emplois sont "difficiles à obtenir" a diminué. Le "différentiel de marché du travail" de l'enquête, dérivé des données relatives à l'opinion des répondants sur l'abondance ou la difficulté des emplois, est passé de 36,5 en mars à 37,3, ce qui témoigne d'un marché de l'emploi tendu.

Cette mesure est en corrélation avec le taux de chômage du département du travail des États-Unis. Le taux de chômage était de 3,5 % en mars.

LES PROJETS D'ACHAT S'AFFAIBLISSENT

Les attentes des consommateurs en matière d'inflation à 12 mois sont passées de 6,3 % le mois dernier à 6,2 %. La part de ceux qui prévoient d'acheter des appareils électroménagers au cours des six prochains mois a baissé à 41%, la plus faible depuis septembre 2011, contre 44,8 en mars. La proportion de ceux qui prévoient d'acheter des véhicules à moteur est la plus faible depuis neuf mois.

La proportion de ceux qui prévoient de partir en vacances est la plus faible depuis juin dernier. Les consommateurs sont moins nombreux à avoir l'intention d'acheter un logement. Certains économistes ont toutefois mis en garde contre une interprétation excessive de la baisse des projets d'achat.

"Prenez les projets d'achat des consommateurs avec un grain de sel", a déclaré Tim Quinlan, économiste principal chez Wells Fargo à Charlotte, en Caroline du Nord. "Cette baisse (des projets de départ en vacances) contraste avec les informations faisant état de temps d'attente record pour le traitement des demandes de passeports et les réservations de billets d'avion qui sont déjà sur le point de se remplir pour l'été."

Ce scepticisme s'étend également aux projets d'achat de logements. Un rapport distinct du département du commerce a montré mardi que les ventes de logements neufs ont augmenté de 9,6 % pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 683 000 unités en mars, soit le niveau le plus élevé depuis mars 2022.

Les ventes de logements neufs sont comptabilisées lors de la signature d'un contrat, ce qui en fait un indicateur avancé du marché immobilier, bien qu'elles puissent être volatiles d'un mois à l'autre. Les acheteurs ont profité de la baisse des taux hypothécaires pour acquérir des logements. Le taux moyen de l'hypothèque populaire à 30 ans, qui a atteint un sommet de 7,03 % à la fin de 2022, a été majoritairement inférieur en mars, selon les données de l'agence de financement hypothécaire Freddie Mac.

Les signes de stabilisation du marché immobilier à des niveaux inférieurs ont été renforcés par d'autres données publiées mardi, qui montrent que les prix des maisons individuelles ont augmenté en février, après sept baisses mensuelles consécutives.

L'indice national des prix des logements S&P CoreLogic Case-Shiller, qui couvre les neuf divisions de recensement des États-Unis, a augmenté de 0,2 % en février, après correction des fluctuations saisonnières. Cette hausse fait suite à une baisse de 0,2 % en janvier. En février, les prix ont augmenté de 2,0 % en glissement annuel, après une hausse de 3,7 % en janvier.

Selma Hepp, économiste en chef chez CoreLogic, a déclaré que les données de février suggéraient que "les prix des logements au niveau national avaient atteint leur niveau le plus bas".