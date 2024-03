La National Association of Home Builders (NAHB) a déclaré lundi que la confiance des constructeurs de logements américains avait atteint en mars son niveau le plus élevé depuis juillet, en raison de la baisse des taux hypothécaires et de l'amélioration de l'environnement des prix dans un contexte de pénurie persistante de stocks de logements existants.

L'indice NAHB/Wells Fargo Housing Market Index de la confiance des constructeurs est passé de 48 en février à 51 ce mois-ci. Un sondage Reuters a montré que les économistes s'attendaient à ce que les perspectives restent inchangées à 48 en mars.

"La demande des acheteurs reste forte et nous nous attendons à ce que de plus en plus de consommateurs quittent les bancs de touche et se lancent sur le marché si les taux hypothécaires continuent à baisser plus tard cette année", a déclaré Carl Harris, président de la NAHB, dans un communiqué.

Le trafic s'est ralenti au cours du second semestre de l'année dernière en raison des hausses de taux d'intérêt décidées par la Réserve fédérale en mars 2022 dans le but de freiner la hausse de l'inflation. Le resserrement de la politique monétaire a conduit le taux moyen des prêts hypothécaires à taux fixe sur 30 ans à des sommets inégalés depuis deux décennies, proches de 8 %, en octobre.

La banque centrale américaine étant probablement proche de la fin de son cycle de relèvement des taux, le taux moyen du prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans s'élevait à 6,74 % pour la semaine se terminant le 14 mars, selon Freddie Mac. La baisse a attiré les acheteurs, faisant passer l'indice des acheteurs potentiels de 21 en novembre, son plus bas niveau depuis 13 mois, à 34 en mars, son plus haut niveau depuis août 2023, selon la NAHB.

La baisse des taux hypothécaires a également permis aux constructeurs de ne pas réduire les prix des logements. En décembre encore, plus d'un tiers des constructeurs déclaraient offrir des concessions de prix. En mars, ils n'étaient plus que 24 %, soit le niveau le plus bas depuis juillet 2023, selon la NAHB, mais 60 % d'entre eux offraient encore une forme d'incitation.

Selon Nancy Vanden Houten, économiste en chef chez Oxford Economics, le regain d'optimisme des constructeurs pourrait entraîner une augmentation des mises en chantier de maisons individuelles tout au long de l'année 2024.

"Plus de la moitié des constructeurs de maisons continuent d'offrir une forme d'incitation pour encourager les ventes", a-t-elle déclaré. "Ces incitations, associées à une pénurie de logements existants à vendre et à une augmentation des mises en chantier de maisons individuelles, devraient soutenir les ventes de logements neufs dans les mois à venir."

Le gouvernement américain doit publier mardi les données relatives aux mises en chantier et aux permis de construire pour le mois de février, un sondage Reuters indiquant que les deux ont probablement rebondi après les baisses enregistrées en janvier. Les ventes de logements neufs devraient avoir augmenté pour le troisième mois consécutif en février, selon un autre sondage Reuters - ces données devraient être publiées la semaine prochaine. (Reportage d'Amina Niasse ; Rédaction de Paul Simao)