Le bénéfice de Wells Fargo augmente grâce à l'essor des ventes d'actifs

Wells Fargo & Co a fait état vendredi d'un bond de 86 % de son bénéfice au quatrième trimestre, soutenu par des gains provenant de la vente de ses activités de fiducie d'entreprise et de gestion d'actifs.

Le bénéfice de la banque a été dopé par la vente de ces activités à hauteur de 943 millions de dollars.

La quatrième plus grande banque américaine est dans le banc des accusés des régulateurs depuis 2016, lorsqu'un scandale de pratiques de vente a été révélé, et a depuis payé des milliards d'amendes et de restitutions.

Wells Fargo a déclaré que le bénéfice a augmenté à 5,8 milliards de dollars, soit 1,38 $ par action, au cours des trois mois terminés le 31 décembre, contre 3,09 milliards de dollars, soit 66 cents par action, un an plus tôt.

Les analystes avaient prévu en moyenne un bénéfice de 1,13 dollar par action, selon l'estimation IBES de Refinitiv.