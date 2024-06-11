* LE DIRECTEUR FINANCIER DE WELLS FARGO, MIKE SANTOMASSIMO, DÉCLARE QUE LES DÉPÔTS SOUS-JACENTS DES CONSOMMATEURS ONT ÉTÉ ASSEZ STABLES
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE WELLS FARGO DÉCLARE QUE LA DEMANDE DE PRÊTS A ÉTÉ MODÉRÉE SUR LE PLAN COMMERCIAL.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE WELLS FARGO AFFIRME QUE LE CRÉDIT PRIVÉ N'A PAS EMPIÉTÉ SUR LES ACTIVITÉS DE BASE
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE WELLS FARGO DÉCLARE QUE LA PLUPART DES PORTEFEUILLES DE BIENS IMMOBILIERS COMMERCIAUX (CRE) SE PORTENT TRÈS BIEN
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE WELLS FARGO DÉCLARE QUE LE PORTEFEUILLE DE PRÊTS INSTITUTIONNELS AUX BUREAUX SUBIT QUELQUES TENSIONS.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE WELLS FARGO DÉCLARE QUE LES IMPAYÉS DANS LE PORTEFEUILLE DE PRÊTS MULTIFAMILIAUX SONT PRATIQUEMENT NULS.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE WELLS FARGO DÉCLARE QUE LE PORTEFEUILLE DE PRÊTS HYPOTHÉCAIRES RÉSIDENTIELS S'EST BIEN COMPORTÉ.
* Le directeur financier de WELLS FARGO déclare qu'il y a de la place pour développer l'activité des frais :