Les actions des banques américaines augmentent grâce aux données sur l'inflation et aux commentaires positifs de Wells Fargo

Les actions des banques américaines ont augmenté mardi après qu'une hausse moins importante que prévu des données sur l'inflation a indiqué que la Réserve fédérale maintiendrait probablement ses taux d'intérêt inchangés cette semaine, tandis que les perspectives de revenu net d'intérêt de Wells Fargo ont également stimulé l'optimisme des investisseurs à l'égard du secteur.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont à peine augmenté en mai et la hausse annuelle de l'inflation a été la plus faible depuis plus de deux ans, bien que les pressions sous-jacentes sur les prix soient restées fortes, ont montré les données du département du travail mardi.

Les traders ont également été soutenus par les commentaires positifs du directeur financier de Wells Fargo, Mike Santomassimo, qui a déclaré lors d'une conférence mardi que le créancier, l'une des plus grandes banques américaines, s'attend toujours à une augmentation du revenu net d'intérêt plus tard cette année.

Selon Jack Janasiewicz, gestionnaire de portefeuille chez Natixis Investment Managers, les commentaires du dirigeant de Wells Fargo contrastent avec certaines des prévisions de revenus nets d'intérêts des banques régionales pour le second semestre de l'année.

"Je pense que cela met un plancher pour certaines des plus grandes (banques) qui voient des perspectives stables pour les marges à l'avenir", a-t-il ajouté.

L'indice S&P 500 Banks a progressé de 1,14 %, tandis que l'indice KBW Regional Banking a gagné environ 2 %. L'indice S&P 500 Banks est en hausse de 5,4 % ce mois-ci, jusqu'à la clôture de lundi.

JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs , Morgan Stanley, Citigroup et Bank of America ont progressé de 1 à 2 %.

L'augmentation des revenus nets d'intérêts a permis d'amortir l'effondrement des activités du secteur bancaire sensibles au marché, telles que la banque d'investissement et le négoce.

Les créanciers régionaux ont progressé après que Comerica Inc a annoncé mardi qu'elle prévoyait de se retirer des activités de financement des banques hypothécaires d'ici la fin de l'année afin d'améliorer sa stabilité financière. Comerica a progressé de 4,4 %, tandis que ses homologues PacWest Bancorp, Western Alliance, U.S. Bancorp, Valley National Bancorp et KeyCorp ont gagné entre 0,1 % et 5 %. Les actions de Zions Bancorporation ont chuté de 0,56 % après que ses dirigeants ont prévu un ralentissement des revenus nets d'intérêts.