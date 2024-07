Les banques de Wall Street ont fait état d'un pipeline de transactions plus sain et d'une augmentation de l'activité de banque d'investissement lors de la publication de leurs résultats trimestriels vendredi, mais elles ont également cité des vents contraires et des raisons de faire preuve de prudence.

Les résultats de trois grandes banques américaines ont donné le coup d'envoi de la saison des résultats du deuxième trimestre. Le flux de transactions s'est amélioré après la sécheresse qui a suivi la pandémie. Les volumes de fusions et d'acquisitions ont atteint 1 600 milliards de dollars dans le monde au premier semestre, soit une hausse de 20 % par rapport à l'année précédente, selon les données de Dealogic. Les volumes des marchés de capitaux ont augmenté de 10 % au cours de la même période. Citigroup a fait état d'un bond de 60 % des revenus de la banque d'investissement, qui s'élèvent à 853 millions de dollars. Chez JPMorgan, les frais de banque d'investissement ont augmenté de 50 %, par rapport à une base faible, mais ont été supérieurs à la prévision antérieure de la société d'une augmentation de 25 à 30 %. Chez Wells Fargo, les revenus de la banque d'investissement ont augmenté de 38 % pour atteindre 430 millions de dollars. Les actions de Wells Fargo étaient en baisse de 6 % vendredi à la mi-journée, la banque n'ayant pas atteint les estimations des analystes concernant les revenus d'intérêts. Les actions de Citi ont baissé de 1,5 % en raison des inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses et les parts de marché. Les actions de JPMorgan étaient en baisse de 0,3 % en raison d'une certaine inquiétude concernant les coûts et les provisions.

Le directeur financier de Citi, Mark Mason, a déclaré aux journalistes lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats que le pipeline des transactions annoncées semblait solide, ce qui se traduirait à la fin de l'année et en 2025.

"Il y a un certain nombre de facteurs qui entrent en jeu, y compris l'environnement réglementaire plus large, y compris les élections, y compris la façon dont l'environnement des taux et l'inflation continuent d'évoluer", a déclaré M. Mason. "Mais l'important, c'est que nous sommes bien positionnés par rapport aux accords annoncés.

"Nous observons une bonne dynamique", a-t-il ajouté. Les États-Unis se dirigent vers l'élection présidentielle du 5 novembre et le cycle des taux d'intérêt pourrait également influer sur les perspectives.

Le directeur financier de JPM, Jeremy Barnum, a déclaré lors d'une conférence téléphonique que le dialogue sur les fusions et acquisitions était "robuste", mais qu'il restait limité en termes de transactions effectives.

Il a fait remarquer que l'on aurait pu s'attendre à ce que les introductions en bourse soient plus nombreuses, ajoutant que la vigueur du marché des actions avait été alimentée par quelques titres, tandis que d'autres secteurs du marché qui auraient normalement favorisé les introductions en bourse avaient été plus discrets, tels que la technologie à moyenne capitalisation.

Mike Santomassimo, directeur financier de Wells Fargo, a déclaré lors d'un appel téléphonique que la banque avait connu une bonne activité sur le marché des titres de qualité, les marchés de capitaux et les activités de financement à effet de levier.

Dans un rapport publié mardi, les analystes de l'agence de notation Moody's ont indiqué que les banques américaines devraient enregistrer des améliorations significatives dans certaines sources de revenus de la banque d'investissement après des améliorations dans l'industrie de l'émission de dette et des fusions et acquisitions, bien que les introductions en bourse aient été légèrement inférieures à celles de l'année précédente. Les banques d'investissement Goldman Sachs et Morgan Stanley doivent publier leurs résultats trimestriels la semaine prochaine.

Les bénéfices de Goldman devraient plus que doubler par rapport au deuxième trimestre 2023, au cours duquel ils avaient atteint leur niveau le plus bas en trois ans. Goldman devrait bénéficier d'une reprise des transactions et d'une diminution des dépréciations d'actifs dans le secteur de la consommation.

Le bénéfice par action de Morgan Stanley devrait augmenter de 33 %, grâce à la hausse de l'activité dans le domaine des fusions, des acquisitions et des marchés de capitaux.

(Noor Zainab Hussain, Manya Saini et Niket Nishant à Bengaluru et Nupur Anand, Tatiana Bautzer et Saeed Azhar à New York ; rédaction de Megan Davies ; édition de Matthew Lewis)