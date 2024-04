Wells Fargo a été accusée de discrimination sexuelle dans un procès intenté par une vendeuse d'obligations qui a déclaré que la quatrième banque américaine refusait les salaires et les promotions offerts aux hommes et tolérait un lieu de travail "ouvertement sexiste".

La plainte déposée vendredi devant le tribunal fédéral de Chicago par Michal Leavitt est la dernière en date d'une longue série d'actions en justice accusant les grandes banques américaines de partialité à l'égard des femmes.

Mme Leavitt a déclaré que la pratique de Wells Fargo consistant à orienter les comptes les plus importants vers les hommes au sein de son groupe d'institutions financières lui a coûté jusqu'à un tiers de son salaire potentiel et l'a obligée à attendre neuf ans avant d'être promue directrice, alors qu'elle était auparavant vice-présidente.

Elle a fait part de sa frustration de ne pas avoir pu bénéficier de comptes importants, mais on lui a dit que son groupe, composé essentiellement d'hommes, la considérait comme un simple "second revenu" pour son mari.

Leavitt a également déclaré que les cadres masculins avaient régulièrement des relations sexuelles inappropriées avec des subordonnées féminines et que les hommes faisaient souvent des plaisanteries dégradantes sur les femmes, notamment sur leur apparence et sur le fait que leurs femmes ne faisaient que "dépenser l'argent de leurs maris".

Le groupe des institutions financières est un "boys club" avoué, où les discussions de vestiaires sur les lieux de vente sont de rigueur, ce qui crée un "environnement de travail ouvertement sexiste", a déclaré Mme Leavitt.

Wells Fargo n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Mme Leavitt a rejoint la banque basée à San Francisco en 2013 après avoir quitté Bear Stearns. La résidente de l'Illinois demande des dommages et intérêts non spécifiés et des changements dans la manière dont Wells Fargo attribue les comptes.

En novembre dernier, Citigroup a été poursuivie par la directrice générale Ardith Lindsey, qui a déclaré que la troisième plus grande banque américaine tolérait une culture de travail "notoirement hostile" dans laquelle un ancien banquier de haut niveau l'a soumise à un harcèlement sexuel et à des menaces de mort.

En mai dernier, Goldman Sachs a accepté de payer 215 millions de dollars pour régler une action collective alléguant des préjugés généralisés à l'encontre des femmes en matière de rémunération et de promotion.

De son côté, Wells Fargo a passé des années à essayer de se remettre d'une série de scandales liés à la maltraitance des clients.

Ces scandales ont conduit à des milliards de dollars d'amendes, à la chute de deux directeurs généraux et au plafonnement des actifs par la Réserve fédérale, qui limite la croissance de la banque.

L'affaire est Leavitt v Wells Fargo Securities LLC, U.S. District Court, Northern District of Illinois, No. 24-03140. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; édition de Jonathan Oatis)