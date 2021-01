WELLS FARGO : Credit Suisse adopte une opinion Surperformance

Credit Suisse a relevé son opinion de Neutre à Surperformance et son objectif de 35 dollars à 40 dollars sur Wells Fargo. " Certes, la voie à suivre possède ses obstacles et la croissance des revenus reste un défi, mais la combinaison de progrès évidents, d'investissements supplémentaires, de capital excédentaire et des opportunités inhérentes à la franchise réduit le potentiel de baisse et rend possible l'aspiration à une rentabilité des capitaux propres tangibles de 15 %, à terme ", écrit le bureau d'études.