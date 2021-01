WELLS FARGO: les bénéfices supérieurs aux attentes, pas les revenus

Wells Fargo a publié un bénéfice net au quatrième trimestre 2020 de 2,99 milliards de dollars, ou 64 cents par action, contre 2,87 milliards, ou 60 cents par action, l'an passé à la même époque. La banque californienne dépasse ainsi le consensus FactSet qui tablait sur un bénéfice par action de 59 cents. En revanche, le produit net bancaire a déçu, puisqu'il a reculé de 9,7% à 17,93 milliards de dollars, alors que les analystes attendaient 18,12 milliards. Les revenus nets d'intérêts ont eux aussi chuté: -17 % à 9,28 milliards de dollars, contre 9,35 milliards attendus.



Les revenus de la banque de détail et des prêts ont chuté de 5%, à 8,61 milliards de dollars: les revenus des services aux particuliers et aux petites entreprises ont affiché un repli de 8%, ceux des cartes de crédit de 7%, alors que les revenus liés aux prêts immobiliers et auto ont augmenté de 2% et 4% respectivement.