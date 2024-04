Les actions américaines ont chuté mercredi après que les données sur l'inflation, plus élevées que prévu, ont jeté un froid sur les espoirs de la Réserve fédérale d'entrer bientôt dans sa phase d'assouplissement de la politique monétaire.

Les trois principaux indices boursiers américains ont fortement baissé à l'ouverture après la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) du département du travail, qui s'est situé au nord du consensus et a rappelé que le chemin de l'inflation vers l'objectif de 2 % de la Fed continuera d'être long et sinueux.

Le procès-verbal de la réunion de mars de la Fed a reflété les inquiétudes des responsables quant au fait que la progression de l'inflation vers cet objectif pourrait s'être arrêtée et que la politique monétaire restrictive pourrait devoir être maintenue plus longtemps qu'on ne l'avait prévu.

Les cours des actions ont également été influencés par les rendements de référence des bons du Trésor, qui ont dépassé les 4,5 % pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis novembre.

Les actions sensibles aux taux d'intérêt ont été les plus durement touchées, et l'immobilier s'est préparé à subir sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis juin 2022.

Les valeurs immobilières sont en passe de connaître leur plus forte baisse journalière depuis le 23 janvier et le Russell 2000 est en passe de connaître sa plus forte baisse journalière depuis le 13 février.

Le rapport sur l'IPC "était vraiment important en ce qui concerne les attentes en matière de réduction des taux de la Fed pour le reste de l'année", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille principal chez GLOBALT à Atlanta. "Et il s'est déroulé conformément au scénario, à savoir que s'il y avait une surprise significative à la hausse, ce qui a été le cas, les marchés réagiraient de la manière dont ils l'ont fait.

Les données de l'IPC ont incité les marchés à revoir leurs attentes concernant le calendrier et l'ampleur des réductions de taux de la Fed.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés financiers ont désormais intégré une probabilité de 19,3 % d'une réduction des taux de 25 points de base en juin, contre 56,0 % juste avant la publication du rapport.

"Je pense qu'une baisse des taux en juillet est encore possible", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior de Wealthspire Advisors, à New York. "Il y a plusieurs données clés qui arriveront d'ici là, mais je serais surpris si A) il y avait une baisse en juin et B) s'il y avait plus de deux baisses cette année".

À 14:13PM ET, le Dow Jones Industrial Average a perdu 445,87 points, ou 1,15%, à 38 437,8, le S&P 500 a perdu 49,82 points, ou 0,96%, à 5 160,09 et le Nasdaq Composite a perdu 146,25 points, ou 0,9%, à 16 160,39.

Sur les 11 principaux secteurs du S&P 500, tous, à l'exception de l'énergie, ont été dans le rouge, les actions du secteur immobilier subissant la plus forte baisse.

La plupart des valeurs de croissance des mégacapitalisations ont reculé, à l'exception de Nvidia Inc, qui s'est démarquée de la tendance en progressant de 1,7 %.

Les actions cotées en bourse d'Alibaba ont progressé de 1,8 % après que le cofondateur de la société, Jack Ma, a publié un mémo à l'intention des employés pour exprimer son soutien aux efforts de restructuration du géant de l'internet - un geste rare de la part du milliardaire qui a passé les dernières années loin des projecteurs.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse sur le NYSE dans un rapport de 6,84 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 3,76 contre 1 a favorisé les valeurs en baisse.

Le S&P 500 a enregistré trois nouveaux records sur 52 semaines et 8 nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 29 nouveaux records et 152 nouveaux records à la baisse.

Les investisseurs vont maintenant se concentrer sur le rapport des prix à la production de jeudi pour une image plus claire de l'inflation de mars, et le coup d'envoi officieux de la saison des bénéfices du premier trimestre. Vendredi, un trio de grandes banques - JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc et Wells Fargo & Co - devrait publier ses résultats.

Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices globaux du S&P 500 au premier trimestre augmentent de 5,0 % par rapport à l'année dernière, selon les données de LSEG. Ce chiffre est inférieur à la croissance annuelle des bénéfices de 7,2 % prévue pour le trimestre le 1er janvier.