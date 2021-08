Wall Street termine en ordre dispersé après deux séances de pertes

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé jeudi, après deux séances de pertes suscitées par les inquiétudes sur la reprise face au variant Delta et par les projets de la Fed de diminuer son soutien monétaire.

Selon des résultats définitifs à la clôture, l'indice Dow Jones a lâché 0,19% à 34.894,12 points. Le Nasdaq, à forte concentration technologique, a grappillé +0,11% à 14.541,79 points. L'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,13% à 4.405,80 points.

"De multiples facteurs assombrissent les perspectives de croissance mondiale, notamment l'augmentation des infections au Covid-19, la nervosité vis-à-vis du soutien décroissance de la Fed et les mesures de répression réglementaires en Chine", ont indiqué les analystes de Wells Fargo.

Les secteurs des technologies de l'information (+0,99%) et ceux, "naturellement défensifs", de la santé (+0,49%) et de l'immobilier (+0,93%) ont mené le modeste rebond, notaient les analystes de Schwab.

"Mais les secteurs cycliques, notamment l'énergie (-2,65%), sont restés un frein au milieu d'un malaise persistant entourant l'impact économique du variant Delta et les attentes que la Fed pourrait commencer à diminuer son soutien monétaire au 4e trimestre", ont-ils ajouté.

Ford et General Motors ont perdu plus de 3%. Le constructeur de véhicules électriques Tesla a lâché 2,25% à 673,47 dollars.

Les compagnies aériennes piquaient du nez, à l'instar d'American Airlines et de United Airlines qui ont abandonné plus de 2% de même que les croisiéristes comme Carnival Corporation (-3,25%).

Les indicateurs du jour ont été mitigés.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont continué à reculer début août s'inscrivant à 348.000 contre 370.000 attendues mais l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a ralenti en août pour le quatrième mois d'affilée, retombant à son niveau de décembre 2020, à la surprise des analystes.

La chaîne de magasins d'habillement Macy's a vu son titre bondir de 10,20% à 21,54 dollars après l'annonce de résultats trimestriels en forte hausse. Ses ventes ont grimpé de 61% au 2e trimestre sur un an témoignant d'un retour des consommateurs et l'enseigne a révisé en hausse ses prévisions sur l'année.

Le courtier en ligne Robinhood a fondu de 10,26% à 44,69 dollars après avoir annoncé ses résultats la veille. Le titre restait cependant de 20% supérieur au niveau de son prix d'introduction en Bourse fin juillet.

L'application de courtage en vogue a accusé une perte de 502 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 565 millions qui a doublé en un an. Elle a prévenu que le bond de ses revenus, dopés par les transactions sur les cryptomonnaies, pourrait ne pas se reproduire au prochain trimestre.

Les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans ont très légèrement diminué à 1,24% contre 1,25% la veille, mais ceux sur les bons à maturité plus courte, comme à 2 ans, étaient sur la pente ascendante tandis que le dollar s'est renforcé.

