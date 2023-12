Wells Fargo & Company a annoncé la nomination de Darlene Goins au poste de responsable de la philanthropie et de l'impact sur la communauté. Elle sera responsable de la stratégie philanthropique de la société en matière d'accès et d'accessibilité au logement, de santé financière, de croissance des petites entreprises et de durabilité, sous la responsabilité du vice-président des affaires publiques, Bill Daley. Auparavant, Mme Goins était responsable des segments de clientèle diversifiés au sein des services bancaires aux consommateurs, aux petites entreprises et aux entreprises de Wells Fargo, où elle s'appuyait sur les commentaires des clients, les analyses et les connaissances pour répondre aux besoins des divers clients.

M. Goins a également dirigé l'initiative d'inclusion bancaire de la société, un engagement sur dix ans visant à accélérer l'accès à des comptes ordinaires abordables et à aider les personnes non bancarisées à accéder plus facilement à des services bancaires et à une éducation financière à faible coût. Auparavant, Mme Goins a été responsable de la philanthropie en matière de santé financière pour la Wells Fargo Foundation, chargée d'aider les communautés défavorisées en réduisant l'endettement, en encourageant l'épargne et en favorisant la constitution d'un patrimoine. Elle a également occupé pendant plusieurs années des postes de direction chez FICO, une société leader dans le domaine des données et de l'analyse.

Basée à San Francisco, Mme Goins siège actuellement au conseil d'administration des organisations nationales à but non lucratif Prosperity Now et Bank Administration Institute (BAI), ainsi qu'au comité de définition des priorités du comté de Marin. Elle est titulaire d'une licence en génie électrique et d'une maîtrise en ingénierie des systèmes économiques (aujourd'hui département des sciences de gestion) de l'université de Stanford.