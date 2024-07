Wells Fargo : accord pluriannuel avec Expedia Group

Wells Fargo annonce avoir finalisé un accord pluriannuel avec Expedia Group, l'une des plus grandes plateformes de voyages en ligne au monde, et Mastercard, afin de lancer deux nouvelles cartes de crédit co-siglées.



Conçues pour compléter le programme de fidélité 'One Key' proposé par Expedia, les cartes One Key et One Key+, offriront ' plus de flexibilité, plus d'économies et des avantages aux voyageurs américains ', assure le communiqué de Wells Fargo.



Ces cartes permettront notamment de gagner des récompenses sous forme de 'OneKeyCash', qui pourront être utilisées sur Expedia, Hotels.com ainsi que sur le site de location de vacances Vrbo pour réserver hôtels, locations de vacances, voitures et autres activités éligibles.





