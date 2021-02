Wells Fargo : cession de la filiale de gestion d'actifs

Wells Fargo, la troisième banque américaine, a annoncé mardi qu'elle allait céder sa filiale de gestion d'actifs Wells Fargo Asset Management (WFAM) aux fonds GTCR et Reverence Capital Partners pour un prix de 2,1 milliards de dollars.



Dans un communiqué, Wells Fargo explique que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à se concentrer sur ses activités 'de base' (core) à destination des particuliers et d'une clientèle d'entreprise, tout en continuant à développer ses métiers de gestion de fortune et de courtage.



A la fin 2020, WFAM gérait plus de 603 milliards de dollars d'actifs à travers un réseau de 24 succursales et un effectif de quelque 450 spécialistes de l'investissement.



Wells Fargo précise qu'il conservera une participation de 9,9% au sein de son ancienne filiale, dont il restera un important client ainsi qu'un partenaire de distribution.



L'opération devrait être bouclée dans le courant du second semestre de l'année.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.