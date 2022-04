Wells Fargo : consensus manqué, le titre chute

Wells Fargo a publié jeudi un bénéfice en baisse au premier trimestre, accompagné d'un repli de son produit net bancaire qui a manqué les estimations de Wall Street.



Le bénéfice net trimestriel de la banque californienne est ressorti à 3,67 milliards de dollars, soit 88 cents par action, sur le trimestre écoulé, contre 4,64 milliards de dollars, soit 1,02 dollar par action, l'année précédente.



Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice par action de 81 cents.



Son produit net bancaire s'est lui aussi replié, passant à 17,6 milliards de dollars contre 18,5 milliards un an plus tôt, là où le consensus visait plutôt 17,8 milliards.



Wells Fargo, qui est basée à San Francisco, indique que les provisions allouées aux créances douteuses ont reculé à 787 millions de dollars, contre un peu plus d'un milliard un an auparavant.



Mais la troisième banque américaine en termes d'actifs a prévenu que les mesures prises par la Fed afin de lutter contre la remontée de l'inflation se traduiraient par un ralentissement de la croissance.



Si cette perspective devrait provoquer une augmentation des provisions pour créances douteuses, Wells Fargo estime aussi qu'elle va créer un environnement de hausse des taux d'intérêt favorable à son activité.



Suite à cette publication, son action cédait près de 4% en cotations avant-Bourse.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.