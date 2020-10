Wells Fargo : des résultats à l'image de la crise

14/10/2020 | 14:45

Wells Fargo a publié aujourd'hui ses résultats financiers du 3e trimestre 2020. La banque enregistre un chiffre d'affaires de 18,9 milliards de dollars, contre 22 milliards au 3e trimestre 2019.



Le résultat net se chiffre à 2 milliards de dollars (contre 4,6 milliards un an plus tôt), soit bien mieux qu'au trimestre précédent, qui avait vu la banque enregistrer une perte de 2,3 milliards de dollars.

Le résutlat du 3e trimestre correspond à un BPA de 0,42 dollar.



'La trajectoire de la reprise économique reste floue car l'impact négatif du COVID se poursuit et de nouvelles mesures de relance budgétaire sont incertaines, mais nous restons solides avec nos niveaux de capital et de liquidité satisfaisants au-dessus des minimums réglementaires ', a indiqué Charlie Charf, directeur général de la structure.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.