Wells Fargo a accepté de payer une pénalité civile de 35 millions de dollars pour mettre fin aux accusations américaines selon lesquelles la société aurait facturé des frais de conseil excessifs, a déclaré vendredi la Securities and Exchange Commission.

La SEC a déclaré avoir accusé Wells Fargo Clearing Services LLC et Wells Fargo Advisors Financial Network LLC d'avoir surfacturé plus de 26,8 millions de dollars de frais de conseil à plus de 10 900 comptes de conseil en investissement.

La SEC a allégué que Wells Fargo et ses prédécesseurs ont surfacturé certains clients qui ont ouvert des comptes avant 2014 pour des frais de conseil jusqu'à la fin de décembre 2022.

Wells Fargo a conclu un accord sans admettre ni nier les accusations, a déclaré la SEC dans un communiqué. Wells Fargo a versé aux titulaires de comptes concernés environ 40 millions de dollars, intérêts compris, pour les rembourser de la surfacturation, selon le communiqué.

