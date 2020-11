Wells Fargo : lance un nouveau service de carte virtuelle

Wells Fargo a présente aujourd'hui WellsOne Virtual Card Payments, une nouvelle solution qui propose à ses clients professionnels de recourir à des numéros de carte virtuelle à usage unique pour payer numériquement les factures.



'Contrairement aux chèques papier, notre service de carte virtuelle fournit un calendrier de paiement plus transparent et plus précis pour aider à optimiser le fonds de roulement, et des contrôles supplémentaires tels que les numéros à usage unique contribuent à atténuer davantage le risque de fraude', assure Mary Mazzochi, vice-présidente principale et responsable de la suite de produits de cartes commerciales chez Wells Fargo.



