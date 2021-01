Wells Fargo : le service de conseil se dote d'une dirigeante

Wells Fargo a annoncé le recrutement de Beth Renner à la tête de son nouveau centre de conseil WIM, Wealth & Investment Management (WIM).



Ce service vise à répondre à un large éventail de besoins, de préoccupations et objectifs des clients: conseils philanthropiques, services de retraite, services de direction d'entreprise, transitions commerciales, événements de la vie...



'C'est une opportunité incroyable de pouvoir créer quelque chose à partir de zéro, et je suis ravie de ce que notre équipe va pouvoir offrir aux conseillers et aux clients de WIM', a réagi Beth Renner.



Forte de plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des services financiers et dans le domaine de la philanthropie, Beth Renner est titulaire d'une maîtrise de l'Université de Mary en administration et gestion des affaires.



