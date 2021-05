Wells Fargo : recrute deux analystes financiers

Wells Fargo Asset Management (WFAM) a annoncé aujourd'hui que Harindra de Silva et Dennis Bein, analystes financiers, seront intégrés en tant que gestionnaires de portefeuille au Wells Fargo Global Dividend Opportunity Fund avec effet immédiat.



Les recrutements ne modifieront pas pour autant la philosophie les processus de placement, précise Wells Fargo.



Avant de se joindre à l'équipe, Harindra de Silva était directeur chez Analysis Group, où il était en charge de fournir des services de recherche économique aux investisseurs institutionnels. Il est aussi l'auteur de plusieurs articles et études sur des sujets liés à la finance et a reçu le prestigieux prix d'excellence Graham et Dodd.



Dennis Bein était pour sa part consultant principal pour Analysis Group, où il fournissait des services de conseil en placement aux investisseurs institutionnels et aux promoteurs de régimes. Il a commencé sa carrière dans le secteur des placements en 1990.





