Wells Fargo : un nouveau président à la tête de WFSJ au Japon

Wells Fargo & Company a annoncé hier soir la nomination de Tomomi Kikuchi en tant que nouveau président et directeur représentant de Wells Fargo Securities Japan (WFSJ), depuis le 3 décembre 2020.



Fort de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, Tomomi Kikuchi supervisera désormais toutes les activités et fonctions commerciales de la WFSJ, indique Wells Fargo.



M. Kikuchi a rejoint Wells Fargo en 2014 après avoir quitté la Bank of America Merrill Lynch (aujourd'hui BofA Securities) où il dirigeait l'activité de vente hors yen tout en étant chef de produit RMBS pour la région APAC.



Wells Fargo précise que Tomomi Kikuchi a aussi occupé des postes de direction chez J.P. Morgan et a également géré le portefeuille de titres à revenu fixe de la Bank of Tokyo (aujourd'hui MUFG Bank).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.