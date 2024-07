Welltower Inc. a annoncé la nomination d'Andrew Gundlach à son conseil d'administration. M. Gundlach, 53 ans, est président et codirecteur général de Bleichroeder LP, un conseiller en investissement agréé au service des familles très fortunées. Il possède une vaste expérience des marchés publics et privés, avec une expertise particulière en matière de stratégie d'entreprise et de marchés des capitaux.

M. Gundlach a été un personnage clé de First Eagle Investment Management, dont il est membre du conseil d'administration depuis 2004. Bleichroeder a été détaché de First Eagle après que des fonds contrôlés par Blackstone et Corsair en ont pris le contrôle majoritaire en 2015, une transaction initiée par M. Gundlach. Plus tôt dans sa carrière, M. Gundlach a occupé des postes dans les départements de finance d'entreprise et de fusions et acquisitions chez Morgan Stanley et J.P. Morgan.

M. Gundlach est titulaire d'une licence en relations et affaires internationales et d'une maîtrise de la School of Foreign Service de l'université de Georgetown, ainsi que d'un MBA de la Columbia Business School. M. Gundlach est membre du Council on Foreign Relations, où il siège au comité d'investissement. Il est également professeur adjoint au Heilbrunn Center for Graham & Dodd Investing de la Columbia Business School depuis 2004, où il donne des cours sur l'investissement.

Il est actuellement membre du conseil d'administration de la Columbia Business School et administrateur du musée Guggenheim.