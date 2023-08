(Alliance News) - Tap Global Group PLC a présenté lundi une mise à jour commerciale optimiste pour son exercice financier qui s'est terminé le 30 juin.

La société qui propose une application cryptographique réglementée a déclaré que le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 a bondi à 2,5 millions de livres sterling, contre environ 900 000 livres sterling l'année précédente. Elle a précisé que les revenus de l'exercice 2023 comprenaient ses propres revenus et ceux de sa filiale Tap Global Ltd, qu'elle a achetée en janvier.

Le nombre d'utilisateurs enregistrés de Tap Global a augmenté de 28 % depuis sa mise à jour commerciale d'avril, passant de 144 305 à 185 000. En outre, Tap Global a enregistré 12 nouvelles crypto-monnaies sur la plateforme depuis sa cotation en janvier, pour un total de 39.

Pour l'avenir, le directeur général David Carr a déclaré : "Nous sommes ravis de l'évolution de Tap : "Nous sommes ravis des progrès réalisés par Tap depuis son introduction en bourse, en particulier compte tenu des vents contraires auxquels les entreprises de crypto-monnaies ont été confrontées au cours des 18 derniers mois environ. La décision de devenir une entité réglementée et de mettre l'accent sur la protection des utilisateurs dès la création de Tap joue fortement en notre faveur et se reflète dans la croissance impressionnante du nombre d'utilisateurs et de la rétention sur notre plateforme.

"Nous poursuivrons notre expansion mondiale, mais la croissance soutenue que nous connaissons sur nos marchés existants nous permet de planifier judicieusement notre entrée sur de nouveaux marchés afin d'obtenir les meilleurs résultats pour nos clients et nos actionnaires.

La société a commencé à être cotée à l'AQSE en janvier, après la finalisation de la prise de contrôle inversée par l'investisseur londonien Quetzal Capital PLC.

Tap Global propose une application crypto réglementée qui aide à combler le fossé entre la finance traditionnelle et la technologie blockchain en fournissant des services bancaires en monnaie fiduciaire et des services de règlement en crypto-monnaie. La société se présente comme un "fournisseur de services d'échange de crypto-fiats avec [une] plateforme néo-bancaire associée".

Les actions de Tap Global ont augmenté de 10 % pour atteindre 3,23 pence chacune lundi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

