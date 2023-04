Tap célèbre l'augmentation de son chiffre d'affaires dans les 100 premiers jours depuis sa cotation à l'AQSE

(Alliance News) - Tap Global Group PLC a déclaré jeudi qu'il avait connu une augmentation significative de ses revenus et élargi sa base d'utilisateurs depuis sa première cotation en janvier.

L'application réglementée de cryptomonnaies, qui vise à "[combler] le fossé entre la finance traditionnelle et la technologie blockchain" et dont le siège social se trouve à Gibraltar, a déclaré des revenus de 1,2 million de livres sterling au premier trimestre 2023. Cela représente plus du quadruple de ses revenus de 250 000 GBP sur la même période en 2022, et représente une augmentation de 5,5 % par rapport à ses revenus de 1,1 million de GBP tout au long de cette année.

Le nombre d'utilisateurs enregistrés de l'application a augmenté de 30 %, soit plus de 30 000 nouveaux utilisateurs depuis l'introduction de Tap sur l'Aquis Stock Exchange Growth Market, pour un total de 144 305 personnes. Tap a déclaré que cela montrait que les clients "recherchaient de plus en plus la sécurité d'un fournisseur réglementé, assuré et à faible coût."

Tap a déclaré qu'il avait 39 cryptomonnaies répertoriées sur sa plate-forme, dont 12 ajoutées depuis la cotation de la société à l'AQSE. Il vise à continuer à élargir son offre aux utilisateurs et à ajouter des mises à niveau de l'expérience, ce qui, espère-t-il, retiendra les utilisateurs existants et contribuera au maintien de l'élan de croissance des utilisateurs.

Tap a déclaré qu'il continuait à développer son offre interentreprises, y compris les comptes commerciaux de cryptomonnaies et sa solution de cartes en tant que service dont Bitfinex a été son premier client. La croissance financière continue de la société a permis d'augmenter les effectifs dans les domaines du marketing, des ventes et de la conformité, ce qui, selon la société, lui permettra de poursuivre son expansion.

Tap a noté les multiples crises très médiatisées dans les échanges de cryptomonnaies tout au long de l'année précédente, qu'elle a décrites comme une "toile de fond difficile" pour les clients. Elle a déclaré que sa direction "adoptait une approche nécessairement prudente" en ce qui concerne les marchés non britanniques, en partie en raison de "l'environnement réglementaire hostile émergent aux États-Unis".

Toutefois, Tap continue de planifier ses futures expansions en décrochant l'enregistrement nécessaire au Canada et en constituant des entités aux États-Unis et en Australie. La société a déclaré qu'elle "a l'intention de se lancer sur ces marchés en temps utile".

"Nous sommes ravis des progrès de Tap depuis la cotation, en particulier compte tenu des vents contraires auxquels les entreprises de cryptomonnaies ont été confrontées au cours des 18 derniers mois environ. La décision de devenir une entité réglementée et de mettre l'accent sur la protection des utilisateurs dès la création de Tap joue fortement en notre faveur et se reflète dans la croissance impressionnante du nombre d'utilisateurs et de la rétention sur notre plateforme", a déclaré le directeur général David Carr.

David Carr a ajouté : "Nous poursuivrons notre expansion mondiale, mais la croissance soutenue que nous connaissons sur nos marchés existants nous permet d'en temps utile de pénétrer de nouveaux marchés afin de décrocher les meilleurs résultats pour nos clients et nos actionnaires.

"Nous sommes impatients de vous fournir de nouvelles informations dans les mois à venir, au fur et à mesure que nous développons nos capacités et que nous accueillons de nouveaux utilisateurs sur la plateforme unique de Tap.

Les actions de Tap étaient en hausse de 4,0 % à 3,38 pence à Londres jeudi.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

