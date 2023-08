Welspun Corp Limited fabrique des produits en acier et en plastique. La société est engagée dans la production et le revêtement de tuyaux soudés à l'arc submergé de haute qualité, de plaques d'acier laminées à chaud et de bobines. Elle est un fournisseur de services pour les conduites soudées, les conduites en fonte ductile, les conduites, les tubes et les barres en acier inoxydable. Elle propose des produits de bout en bout, des solutions complètes de tuyauterie et des services auxiliaires, en s'appuyant sur la technologie pour renforcer ses capacités. Son portefeuille de produits diversifié comprend de l'acier inoxydable et des alliages, des réservoirs d'eau, des intérieurs en PVC, des conduites en acier au carbone, des conduites en fonte ductile, des barres d'armature en TMT et de la fonte brute. Elle a mis en place une usine intégrée de tuyaux en fonte ductile d'une capacité de 400 000 tonnes, ainsi que d'autres services auxiliaires à valeur ajoutée à Anjar, dans le Gujarat. Les installations de production de la société sont stratégiquement situées en Inde, aux États-Unis et en Arabie saoudite. Elle a une présence diversifiée dans plus de 50 pays.

Secteur Acier