Welspun Enterprise Ltd est une société holding basée en Inde. La société opère dans le secteur des infrastructures routières et hydrauliques et investit dans le secteur du pétrole et du gaz. La société opère à travers deux segments : Infrastructure, et Pétrole et gaz. Elle a des projets HAM (Hybrid Annuity Model) et des projets BOT (Build-Operate-Transfer). Ses projets HAM comprennent l'autoroute Delhi-Meerut - lot I (NH-24), l'élargissement à quatre voies de Chutmulpur - Ganeshpur (NH-72A) et Roorkee - Gagalheri (NH-73), l'élargissement à quatre voies de Gagalheri - Saharanpur - Yamunanagar (NH-73A), l'élargissement à six voies de la route Aunta - Simaria (NH-31), y compris le pont principal sur le fleuve Ganga, l'élargissement à quatre voies de la route Chikhali - Tarsod (NH-6), l'élargissement à quatre voies de la route Sattanathapuram - Nagapattinam (NH-45A) et le projet d'approvisionnement en eau industrielle de Dewas. Ses projets BOT-Toll comprennent l'élargissement à quatre voies de la route Dewas - Bhopal (SH-18), l'élargissement à deux voies de la route Raisen - Rahatgarh (SH-19), le développement de la route Hoshangabad - Harda - Khandwa (SH-15) et l'augmentation du système d'approvisionnement en eau de SAS Nagar -Mohali.

Secteur Construction et ingénierie