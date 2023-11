Welspun Specialty Solutions Limited est une société basée en Inde qui se consacre à la fabrication d'acier et de produits sidérurgiques. La société est un fabricant multi-produits de billettes, de blooms, de lingots, de barres laminées, de barres brillantes et de tuyaux et tubes sans soudure. Ses catégories de produits comprennent l'acier allié, l'acier inoxydable et l'acier spécial, ainsi que les tuyaux et tubes en acier inoxydable et en alliage Ni. Ses qualités d'acier sont l'acier allié, qui comprend l'acier pour roulements, l'acier micro-allié, l'acier résistant au fluage, l'acier au chrome-moly, l'acier au bore, l'acier de cémentation, l'acier pour outils et matrices et l'acier à haute teneur en nickel, et l'acier inoxydable et l'acier mini-allié, qui comprennent l'acier inoxydable ferritique, l'acier inoxydable austénitique, l'acier inoxydable martensitique, le durcissement par précipitation, l'acier inoxydable duplex et super duplex et l'alliage de nickel/superalliage. L'entreprise dessert divers secteurs, tels que l'aérospatiale, l'architecture, l'agriculture/engrais, l'automobile, les biens de consommation, la défense, les produits laitiers, l'énergie et l'électricité, et l'ingénierie, entre autres.

Secteur Acier