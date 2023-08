WeMade Co Ltd, anciennement WeMade Entertainment Co Ltd, est une société basée en Corée qui développe et vend des logiciels de jeux mobiles. L'entreprise exerce ses activités dans cinq secteurs. Le segment mobile est engagé dans le développement et la vente de logiciels tels que la série de jeux mobiles Legend of Mir. Le segment Ordinateur personnel (PC) en ligne est engagé dans le développement et la vente de jeux en ligne. Le segment des licences est engagé dans les activités de licence utilisant le protocole Internet (IP) de Legend of Mir. Le segment Plateforme est engagé dans l'activité blockchain. Le segment Autres est engagé dans l'activité générale de fonds d'investissement immobilier privé. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Internet