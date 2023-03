Wendel : Oddo confirme son conseil sur le titre

Oddo maintient sa note de surperformance sur le titre Wendel, avec un objectif de cours inchangé de 115 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que Wendel a publié hier soir ses résultats 2022 avec un ANR de 7.5 MdsE, soit 167.9 E par action (l'actif brut étant à 8.9 MdsE), en croissance de 8.3% vs T3 2022 et en baisse de 9.2% sur l'année, soit des résultats 'plutôt encourageants'.



Au-delà des résultats 2022, le communiqué mentionne les nouvelles orientations stratégiques à savoir la volonté d'accélérer la politique d'investissement du groupe, avec un objectif de 2.0 MdE de déploiement (acquisitions) dans les 2 prochaines années, et le développement dans la gestion d'actifs pour compte de tiers.



'Sur la base des cours des sociétés cotées actuels, nous recalculons un ANR à c. 174 E, induisant une décote actuelle de 43%, un niveau très élevé (décote moyenne depuis 2007 : -27%), alors que le bilan de Wendel reste très sain', indique le broker.



De plus, Oddo estime que le nouveau momentum insufflé par l'arrivé de Laurent Mignon devrait apporter un regain d'intérêt sur le titre.



