Wendel : Oddo reste à 'surperformance', remonte sa cible

Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Wendel et ajuste son objectif de cours de 110 à 120 euros, induisant une décote cible de 27% (contre 30% pendant la période de Covid, mais 20% hors Covid), après les résultats 2020 du groupe d'investissement.



'CPI a été réévalué pour la première fois, et pèse sur l'ANR avant une normalisation attendue en 2021', note l'analyste qui voit 'peu de risque de downside sur le dossier à présent, CPI étant passé... et les autres sociétés bien orientées'.



