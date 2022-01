BONDS : Wendel lève 300 millions d'euros à 12 ans avec un coupon de 1,375%

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Wendel a annoncé avoir placé jeudi un emprunt obligataire de 300 millions d'euros à échéance janvier 2034 avec un coupon de 1,375%. Il s'agit du "coupon le plus bas obtenu par Wendel sur une maturité de 12 ans", a indiqué la société dans un communiqué. "L'émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite plus de 2,5 fois", a souligné Wendel. "Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'investisseurs français (49%), allemands (30%) et britanniques (16%), a précisé la société d'investissement. Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du groupe. Cette opération permettra à Wendel d'étendre la maturité moyenne pondérée des dettes obligataires de Wendel à 6,1 ans.

(echalmet@agefi.fr) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2022 12:21 ET (17:21 GMT)