Biorisques : Bureau Veritas propose de nouvelles marques de classification des navires - 337.07 Ko - PDF

BIORISK MANAGED couvre les responsabilités à bord et la gestion des ressources, les besoins en fournitures, y compris les équipements de protection individuelle (EPI) et équipements médicaux, les procédures, les recommandations comportementales et opérationnelles, la formation appropriée de l'équipage ainsi que la conception adaptée, le réaménagement ou la modification des espaces et des systèmes, tels que le chauffage, la ventilation et la climatisation (HVAC).

RYB et le label SafeGuard démontrent l'engagement et les politiques mises en place par les opérateurs dans la lutte contre le COVID 19 et d'autres maladies infectieuses. RYB requiert l'identification de tous les risques potentiels au port, aux points d'embarquement et de débarquement, et sur le navire lui-même. Un plan de gestion des épidémies associé contient les procédures de prévention, d'atténuation des risques et de préparation pour gérer l'équipage et les passagers avec la définition précise des rôles et des responsabilités.

BIORISK MANAGED recouvre le développement et la mise en œuvre d'un plan de gestion des épidémies, suivant les principes fondamentaux des protocoles « Restart Your Business » (RYB) de Bureau Veritas, le premier guide de ce type disponible pour la navigation qui a été introduit en avril 2020 pour les secteurs des croisières et des ferries avec le label associé SafeGuard de Bureau Veritas.

Bureau Veritas (BV), un leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification, lance deux nouvelles marques complémentaires de classe : «BIORISK MANAGED» et «BIORISK SECURED». BV a développé ces nouvelles règles en étroite collaboration avec les principales parties prenantes, notamment les chantiers navals et les armateurs.

Les nouvelles marques de classification traitent des exigences en matière de sécurité et de santé pour la protection de tous types de navires englobant à la fois les aspects opérationnels et de conception

MSC Croisières a réceptionné aujourd'hui son nouveau navire MSC VIRTUOSA, le premier navire au monde à recevoir la marque de classification BIORISK SECURED.

Emilio La Scala, Président de MSC Croisières Management, a déclaré : « MSC Virtuosa est le premier navire de croisière au monde à recevoir cette nouvelle et importante marque de classification et nous en sommes tous extrêmement fiers. Elle témoigne du caractère unique et rigoureux du protocole de santé et de sécurité que nous avons développé en réponse à la situation pandémique à laquelle le monde est confronté et qui nous a permis de redémarrer depuis août en Méditerranée et d'accueillir en toute sécurité et de manière responsable près de 40 000 passagers. Nous nous réjouissons de cette reconnaissance supplémentaire de notre approche de pointe conçue pour protéger les passagers, l'équipage et les destinations que nos navires visitent. »

Yves PELPEL, Senior Vice-Président Technique chez Chantiers de l 'Atlantique, a déclaré: «Nous sommes très fiers de livrer le premier navire avec la notation BIORISK SECURED. Cette réalisation est le résultat de la collaboration fructueuse entre les équipes de MSC, Bureau Veritas et Chantiers de l'Atlantique pour accroître la sécurité des équipages et des passagers des navires. »

Laurent Leblanc, Senior Vice-Président Technical & Operations chez Bureau Veritas, a déclaré: «Depuis le lancement de notre initiative Restart Your Business (RYB) en avril de l'année dernière, nous avons continuellement adapté notre approche en fonction de l'expérience acquise et de la disponibilité de nouvelles recommandations. RYB a permis avec succès de fournir un cadre aux exploitants de ferries pour poursuivre leurs activités pendant la pandémie et de mettre les compagnies de croisière en position de force pour reprendre leurs activités, si et quand les conditions le permettent. Ces nouvelles marques de classification BIORISK fournissent désormais un cadre avec des règles, et une approche qui peut être adoptée par tous les exploitants de navires, pour tout type de navire - et qui peut être certifiée par Bureau Veritas ».

