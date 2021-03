Bureau Veritas : Inspections à distance: Accélérer le changement pour répondre à de nouveaux défis

Les organisations du monde entier sont en train de repenser leur façon de travailler suite à l'accélération rapide de la digitalisation et à l'adoption du télétravail. Cette évolution a créé à la fois des défis et des opportunités dans tous les secteurs, entraînant une évolution vers les inspections à distance qui ont révélé de multiples avantages.

Une inspection à distance utilise les technologies permettant à des auditeurs ou inspecteurs qualifiés d'effectuer une inspection sans être présents sur site. Les inspections à distance sont généralement effectuées lorsqu'il existe des risques pour la santé et la sécurité, ou pour des questions de délai ou de coût, rendant les inspections physiques déconseillées ou impossibles.

L'ambition de ce livre blanc est de présenter la manière dont les entreprises, dans de nombreux secteurs, peuvent bénéficier des inspections à distance. Ce document est le fruit d'une collaboration entre les experts de Bureau Veritas dans des secteurs variés tels que l'industrie, l'énergie, la marine et l'offshore, le bâtiment et les infrastructures et la certification de produits.

Si les inspections en personne ne seront jamais obsolètes, les avantages de l'inspection à distance sont si importants que cette pratique ne fait que gagner du terrain. Cela est encore plus pertinent pour les organisations qui s'appuient sur des chaînes d'approvisionnement complexes pour lesquelles la continuité et la résilience doivent être maintenus au plus haut niveau.

Grâce aux inspections à distance, les propriétaires d'actifs peuvent assurer la continuité des activités, tout en maintenant à la fois la sécurité et la conformité de leurs actifs et produits. Elles améliorent l'efficacité, optimisent les coûts et aident les entreprises à répondre aux besoins en matière de réglementation, de santé, de sécurité, de qualité et d'environnement.

Les services à distance permettent également une prise de décision plus rapide et des temps de réponse plus courts. En outre, les sites faisant l'objet d'une inspection à distance peuvent limiter l'utilisation des ressources et assurer la disponibilité des moyens de production, tout en minimisant les émissions de carbone.

Télécharger notre livre blanc sur les inspections à distance (en anglais)