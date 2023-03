Bureau Veritas recule : Wendel émet des obligations échangeables en actions

Wendel a annoncé le lancement d’une émission d’environ 750 millions d’euros d’obligations échangeables en actions ordinaires existantes de Bureau Veritas à échéance 2026. Cette annonce entraîne un recul de 4,15% à 25,61 euros de Bureau Veritas, qui affiche ainsi l’une des plus fortes baisses de l’indice SBF 120. La société d’investissement détient 35,5% du capital social et 51,7% des droits de vote de la société spécialisée dans les essais, l’inspection et la certification.



Dans le cas où les obligations seraient échangées en totalité à maturité, Wendel conservera une participation d'environ 30,6% du capital et d'environ 46,1% des droits de vote de Bureau Veritas. La société d'investissement souligne que ce niveau de détention lui permettra de rester un " actionnaire significatif " de Bureau Veritas.



Les obligations auront une échéance de 3 ans, sauf en cas de remboursement anticipé, d'échange ou de rachat et annulation. Il est prévu que les obligations portent intérêt à un taux annuel compris entre 2,125% et 2,875%, payable annuellement à terme échu le 27 mars de chaque année, à compter du 27 mars 2024.



Elles seront offertes à un prix d'émission de 100% du pair et, à moins qu'elles n'aient été préalablement remboursées, échangées, ou rachetées et annulées, seront remboursées au pair à l'échéance le 27 mars 2026.



Le prix initial d'échange sera fixé à une prime de 25% au-dessus du cours de référence de l'action, correspondant à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action, entre le lancement de l'émission le 22 mars 2023 et la fixation des modalités définitives ce même jour.



Wendel envisage d'utiliser le produit de cette émission pour financer ses besoins généraux et pour diversifier ses sources de financement.