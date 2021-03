Dans le rouge en 2020, Wendel veut se diversifier ces prochaines années

Données financières EUR USD CA 2020 8 268 M 9 891 M - Résultat net 2020 175 M 209 M - Dette nette 2020 5 402 M 6 462 M - PER 2020 28,5x Rendement 2020 2,90% Capitalisation 4 505 M 5 361 M - VE / CA 2020 1,20x VE / CA 2021 1,16x Nbr Employés 130 621 Flottant 57,6% Graphique WENDEL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique WENDEL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 117,67 € Dernier Cours de Cloture 102,80 € Ecart / Objectif Haut 22,6% Ecart / Objectif Moyen 14,5% Ecart / Objectif Bas 4,09% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre André François-Poncet Chairman-Executive Board Jerôme Michiels CFO, Managing Director & Executive Vice President Nicolas ver Hulst Chairman-Supervisory Board Aziz Sedrati Director-Information Technology Guylaine Saucier Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) WENDEL 4.95% 5 339 CINTAS CORPORATION -2.90% 36 929 TELEPERFORMANCE SE 11.94% 21 174 LG CORP. 1.83% 14 129 EDENRED 0.24% 13 762 BUREAU VERITAS SA 8.46% 12 728