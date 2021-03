Nexans et Bureau Veritas : un partenariat pour la gestion des projets dans le secteur éolien offshore - 334.35 Ko - PDF

COMMUNIQUE DE PRESSE

NEXANS ET BUREAU VERITAS CONCLUENT UN PARTENARIAT POUR LA GESTION DES PROJETS ET DES RISQUES DANS LE

SECTEUR ÉOLIEN OFFSHORE

AMÉLIORER LA GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX CÂBLES

SOUS-MARINS

Paris La Défense, le 30 mars 2021 - Bureau Veritas (BV), un leader mondial des tests, de l'inspection et de la certification, et Nexans, un acteur mondial de l'électrification, ont signé un accord de partenariat pour réduire les risques et promouvoir les meilleures pratiques pour les livraisons, clés en main, de câbles électriques haute tension utilisés pour le raccordement des parcs éoliens offshore aux réseaux terrestres.

Aujourd'hui, la transition énergétique et la part de l'éolien dans le mix énergétique représentent une préoccupation majeure de la société. Le secteur de l'éolien offshore se développe rapidement et une croissance substantielle est attendue pour les décennies à venir. Cependant, les études des assureurs montrent que les câbles électriques haute tension constituent l'un des ensembles les plus critiques des fermes éoliennes offshore. La fiabilité de ces câbles et celle de leur installation sont devenues des éléments essentiels pour garantir le développement des générations actuelles et futures de fermes éoliennes de plus en plus éloignées du rivage. Bureau Veritas et Nexans s'associent pour relever ce défi et instaurer la confiance de toutes les parties prenantes.

Nexans fournit des solutions clef en main, combinant la fourniture de câbles et leur installation pour transférer l'énergie générée par les fermes éoliennes offshore. Nexans est à la pointe des meilleures pratiques du secteur et dispose de références solides en matière de projets délivrés à l'industrie éolienne offshore, notamment avec la livraison de câbles pour le premier parc éolien flottant commercial. À mesure que les projets s'orientent vers des eaux plus profondes et plus éloignées des côtes, le risque de panne pourrait augmenter en raison d'un environnement marin plus difficile. Ce partenariat s'appuiera sur l'expertise maritime de Bureau Veritas et sa vaste expérience dans la gestion des risques pour aider le secteur de l'éolien offshore à minimiser le risque opérationnel.

Grâce à une gestion rigoureuse des risques et au respect des meilleures pratiques du secteur, Bureau Veritas apportera la validation des pratiques de Nexans en matière de gestion de l'ingénierie, de l'approvisionnement, de la construction et de l'installation des câbles pour ses projets. La gestion efficace des risques offre une assurance et une fiabilité opérationnelles avec moins de temps d'arrêt et des coûts de réparation et de remplacement réduits. Grâce à ce partenariat, tant les clients de Nexans que l'industrie éolienne offshore bénéficieront d'une meilleure maîtrise des risques liés aux câbles.

Christopher Guérin, Directeur général de Nexans, a déclaré lors du dernier « Capital Day» de Nexans :

«Je suis heureux d'annoncer que nous avons conclu un partenariat de long terme avec Bureau Veritas.

Ensemble, nous certifierons les bonnes pratiques de Nexans en matière de gestion des projets et des risques liés à l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation, nous développerons de nouvelles normes pour l'industrie des parcs éoliens offshore et réduirons le profil de risque de ces projets. »

Matthieu de Tugny, Vice-Président Exécutif Marine & Offshore chez Bureau Veritas, a déclaré : «Chez Bureau Veritas, nous contribuons à bâtir un monde de confiance. En élaborant des normes et en vérifiant que tous les critères sont remplis, nous aidons Nexans à renforcer cette confiance. Notre expertise dans le secteur maritime, alliée à notre expérience de la gestion des risques et des liaisons fond-surfaces, et combinée à des outils logiciels de pointe, feront de cette collaboration un succès. »

Pour en savoir plus :

- Visitez le site de Bureau Veritas Marine & Offshore.

- Visitez le site de Nexans.

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l'authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com.

A propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie 75 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com.Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn.

CONTACTS - Bureau Veritas - Division Marine & Offshore

Nicholas Brown +33 (0) 6 04 91 72 41 nicholas.brown@bureauveritas.com

Alexandra Beverley +33 (0) 6 37 67 46 84 alexandra.beverley@bureauveritas.com

DGM Conseil +33 (0)1 40 70 11 89 thomasdeclimens@dgm-conseil.frquentin.hua@dgm-conseil.fr

A propos de Nexans

Nexans est un acteur mondial de la transition énergétique. Notre raison d'être : électrifier l'avenir. Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète. Avec près de 25 000 personnes dans 38 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarbonisé et accessible à tous. En 2020, Nexans a généré 5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard.

Le Groupe conçoit des solutions et services tout au long de la chaîne de valeur dans trois principaux domaines d'activités : Bâtiment & Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l'e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l'automatisation).

La responsabilité sociale des entreprises est un principe directeur des activités commerciales et des pratiques internes de Nexans. En tant que signataire du Pacte mondial depuis 2008, Nexans s'engage à contribuer à une économie mondiale responsable et s'efforce de promouvoir les dix principes définis par l'ONU auprès de toutes ses parties prenantes. Le Groupe s'est engagé à contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030 et a été le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L'engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur, notamment Europacable, la NEMA, l'ICF et le CIGRÉ.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d'informations, consultez le site www.nexans.com

CONTACTS