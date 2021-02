Prix durabilité de S&P Global : Bureau Veritas remporte les prix or et "industry mover"

Le 8 février, S&P Global a publié l'édition 2021 de son Sustainability Yearbook, comprenant pour la première fois les prix « S&P Global Sustainability Awards ».

Le classement 2021 montre que Bureau Veritas fait partie des entreprises les plus performantes : le Groupe a obtenu la distinction Gold Class et a également obtenu le statut «Industry Mover», pour avoir enregistré la plus forte amélioration d'une année sur l'autre dans sa catégorie.

Le Sustainability Yearbook 2021 résulte de l'évaluation de plus de 7000 entreprises, réparties dans 40 pays et 61 secteurs d'activité, dans le cadre de l'étude 2020 sur la durabilité des entreprises (Corporate Sustainability Assessment - CSA). Seules 631 entreprises avec les meilleurs scores ont été inscrites dans l'annuaire cette année, dont 70 sociétés ont obtenu le prix Or.

Ces prix soulignent l'engagement de Bureau Veritas en matière de développement durable. Être une entreprise « Business to Business to Society » s'accompagne d'un devoir : être exemplaire en termes de développement durable en interne et être un modèle pour l'industrie dans ce domaine. En tant que société de services accompagnant le progrès responsable de la société, Bureau Veritas fournit également à tous les secteurs d'activité une large gamme de services et de solutions dédiée au développement durable, sa Ligne Verte, permettant à ses clients de relever les défis croissants dans ce domaine.

Découvrez les scores ESG par S&P Global de Bureau Veritas