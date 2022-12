WENDEL : 21e Journée Investisseurs de Wendel

COMMUNIQUE – 1er décembre 2022

21e Journée Investisseurs de Wendel



Wendel tient ce jour sa 21e journée investisseurs, dédiée principalement aux sociétés non cotées du Groupe et pendant laquelle le Directoire actuel présentera également un point à date sur les axes de la feuille de route existante 2021-2024.

Cette journée a pour vocation de permettre à la communauté financière de mieux connaître les dirigeants des sociétés du Groupe ainsi que leur potentiel de création de valeur sur le long terme.

Dans un contexte macroéconomique agité, le bilan solide de Wendel et de ses sociétés permettra de continuer à réaliser des acquisitions, conformément à sa feuille de route, tout en restant vigilants sur les prix.

Le « Wendel Lab » est renommé « Wendel Growth »

Avec Wendel Growth, Wendel investit via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance. Après avoir déjà engagé près de 170 millions d’euros sur les dernières années, Wendel Growth recherche des opportunités d’investissement et de co-investissement en direct au sein de start-ups. Pour réaliser ces investissements directs, à l’image de celui réalisé en 2019 dans AlphaSense, Wendel s’appuie sur une nouvelle équipe constituée de deux professionnels expérimentés de cette classe d’actifs, dont Antoine Izsak, qui a rejoint Wendel début février en tant que Head of Growth Equity. Antoine Izsak était précédemment Directeur d’investissement au sein de Bpifrance. En parallèle, Wendel Growth va poursuivre ses investissements au sein de fonds et de fonds de fonds.

André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel, a déclaré :

« Ce 21e Investor Day se tient lors de mon dernier jour chez Wendel. Les cinq années que j’ai passées à la tête de notre maison ont été caractérisées par des dislocations majeures dans notre environnement : la pandémie COVID et la guerre en Europe qui ont induit une très forte inflation et le renversement historique des politiques monétaires poussant les taux d’intérêt fortement à la hausse.

Ces périodes justifiaient une grande discipline en dépit de la pression générale à déployer du capital en s’endettant. L’environnement de liquidité abondante a fort heureusement été clément pour les vendeurs d’actifs non cotés, permettant à Wendel de faire pivoter son portefeuille vers des actifs de croissance et vers les États-Unis et de céder des sociétés à des valorisations attrayantes. Nous avons également vendu notre siège social à un très bon prix et nous avons refinancé nos échéances obligataires et bancaires, le tout dans des conditions qui ne se représenteront pas avant longtemps.

Wendel dispose d’un bilan particulièrement solide. Nous sommes encore au début de notre trajectoire qui vise un portefeuille caractérisé par davantage de croissance. C’est une stratégie potentiellement prometteuse pour les investisseurs patients.

Je suis reconnaissant au Conseil de surveillance de Wendel de m’avoir fait confiance et à mes collègues d’avoir donné le meilleur d’eux-mêmes. Je remercie David d’avoir fait équipe avec moi au Directoire. Laurent Mignon prend la relève demain et il peut compter sur tout mon soutien. »

Pour en savoir plus, la journée investisseurs de Wendel sera diffusée en direct à partir de 14h30 sur notre site internet www.wendelgroup.com et sera consultable pendant un an.

