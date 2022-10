WENDEL : Activité des 9 premiers mois de l'année 2022 - Bonne performance des sociétés du portefeuille depuis le début de l'année 28/10/2022 | 07:02 Envoyer par e-mail :

Activité des 9 premiers mois de l’année 2022 Bonne performance des sociétés du portefeuille depuis le début de l’année Chiffre d’affaires consolidé 9 mois 2022 : 6 507,8 M€, en hausse de 17,9 % en données publiées et en augmentation de 10,9 % en organique. Forte croissance des chiffres d’affaires des sociétés du portefeuille au 3 ème trimestre : +20,9 % de croissance totale dont 12,1 % en organique pour le périmètre consolidé

trimestre : +20,9 % de croissance totale dont 12,1 % en organique pour le périmètre consolidé Croissance organique à deux chiffres pour ACAMS, CPI, Constantia Flexibles et Tarkett au 3 ème trimestre et sur les 9 mois 2022

trimestre et sur les 9 mois 2022 Solides performances organiques de Bureau Veritas (+7,3 %) et de Stahl (+7,8 %) sur 9 mois

Effets de change favorables au sein du portefeuille (+5,0 % sur le périmètre consolidé sur 9 mois) Actif net réévalué au 30 septembre 2022 : 6 885 M€, soit 155,2 € par action Retraité du dividende par action de 3 euros payé en juin 2022, l’ANR est en baisse de -4,5 % depuis fin juin et de -15,9 % depuis le début de l’année. Cette évolution s’explique essentiellement par la baisse des marchés boursiers, tandis que la performance meilleure qu’anticipée des sociétés non cotées et un effet de change ont contribué positivement.

Pour mémoire, la valorisation des actifs non cotés est mise à jour trimestriellement sur la base des multiples de comparables calculés à la fin de chaque trimestre Rotation du portefeuille et déploiement de capitaux sur les neuf premiers mois de l’année 2022 Cession de Cromology réalisée le 21 janvier 2022, générant pour Wendel un produit net de cession de 896 M€

304 M€ 1 investis en fonds propres le 10 mars 2022 pour l’acquisition de la société ACAMS

investis en fonds propres le 10 mars 2022 pour l’acquisition de la société ACAMS Wendel Lab : 51 M€ supplémentaires engagés auprès de fonds depuis le début de l’année 2022, portant le montant total des capitaux engagés à environ 167 M€ Une structure financière solide

Ratio LTV de 6,0 % au 30 septembre 2022 Maturité moyenne de la dette obligataire allongée à 6,62 ans et coût moyen pondéré de 1,7 % Liquidité totale de 1,7 Md€ au 30 septembre 2022, dont 973 M€ de trésorerie disponible et 750 M€ de ligne de crédit durable (non tirée) Gouvernance : Nomination de Laurent Mignon en tant que Président du Directoire de Wendel à compter du 2 décembre 2022 André François-Poncet, actuel Président du Directoire de Wendel, assure ses fonctions jusqu’à l’arrivée de Laurent Mignon

André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel, déclare :









« Les sociétés de notre portefeuille ont réalisé de belles performances en règle générale, dans un contexte macroéconomique qui se détériore. Ceci résulte de leurs initiatives de maitrise des coûts et d’augmentation des prix et elles poursuivent leurs actions dans les domaines de l’ESG. L’opération de détourage d’ACAMS se déroule comme prévu. Nous avons cédé notre siège social à un très bon prix et nous avons refinancé nos échéances obligataires et bancaires à des conditions qui ne se représenteront pas avant longtemps.



Le bilan solide de Wendel permettra à notre société de réaliser des acquisitions, conformément à notre feuille de route, tout en restant vigilants sur les prix. À court terme, nous continuons de soutenir les projets de nos sociétés, notamment en matière de croissance externe, et nous poursuivons activement les nombreuses opportunités qui se présentent désormais pour le Wendel Lab. »



Chiffre d’affaires des sociétés du Groupe sur 9 mois 2022 Chiffre d’affaires consolidé sur 9 mois 2022 (en millions d’euros) 9 mois 2021 9 mois 2022 Croissance Croissance Organique Bureau Veritas 3 664,1 4 150,5 + 13,3 % + 7,3 % Constantia Flexibles 1 168,3 1 537,9 + 31,6 % + 23,7 % Stahl 624,4 696,4 + 11,5 % + 7,8 % Crisis Prevention Institute 63,9 83,5 + 30,7 % + 17,7 % ACAMS (1) n.a 39,6 n.a n.a Chiffre d’affaires consolidé 5 520,6 6 507,8 + 17,9 % + 10,9 % Les comptes d’ACAMS sont consolidés par intégration globale à compter du 11 mars 2022. Le chiffre d’affaires inclut un impact de retraitement au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) de -11,0 M€, hors ce retraitement le chiffre d’affaires est de 50,6 M€. Chiffre d’affaires consolidé sur 9 mois 2022 des sociétés mises en équivalence (en millions d’euros) 9 mois 2021 9 mois 2022 Croissance Croissance Organique Tarkett 2 070,6 2 569,4 + 24,1 % + 13,1 % Chiffre d’affaires des sociétés du Groupe au 3e trimestre 2022 Chiffre d’affaires consolidé du 3e trimestre 2022 (en millions d’euros) T3 2021 T3 2022 Croissance Croissance Organique Bureau Veritas 1 245,7 1 457,1 + 17,0 % + 8,7 % Constantia Flexibles 416,2 552,7 + 32,8 % + 25,7 % Stahl 204,6 225,5 + 10,2 % + 5,3 % Crisis Prevention Institute 27,4 35,3 + 28,8 % + 13,0 % ACAMS (1) n.a 19,8 n.a n.a Chiffre d’affaires consolidé 1 893,8 2 290,3 + 20,9 % + 12,1 % Les comptes d’ACAMS sont consolidés par intégration globale à compter du 11 mars 2022. Le chiffre d’affaires inclut un impact de retraitement au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) de -1,5 M€, hors ce retraitement le chiffre d’affaires du T3 est de 21,3 M€.

Chiffre d’affaires consolidé du 3e trimestre 2022 des sociétés mises en équivalence (en millions d’euros) T3 2021 T3 2022 Croissance Croissance Organique Tarkett 809,4 1 005,4 + 24,2 % + 12,0 %

Chiffre d’affaires des sociétés du Groupe Bureau Veritas - Forte croissance organique du chiffre d’affaires au troisième trimestre 2022; Perspectives 2022 confirmées (Intégration globale) Le chiffre d’affaires a atteint 1 457,1 M€ au troisième trimestre 2022, soit une hausse de 17,0 % par rapport au T3 2021 et une croissance organique de 8,7 %. La croissance organique sur 9 mois est de 7,3 %. La croissance organique de 8,7 % s’explique notamment par une forte performance dans les activités Bâtiment & Infrastructures (+ 11,0 % au T3), Industrie (+ 10,6 % au T3), Marine & Offshore (+ 9,7 %) et Agroalimentaire & Matières Premières (+ 9,6 % au T3). La diversité du portefeuille de Bureau Veritas, leur solide pipeline de ventes et leur leadership en matière de solutions liées à la durabilité et à l’ESG contribuent à leur croissance soutenue à moyen terme. Environ 55 % des ventes de Bureau Veritas sur les neuf premiers mois sont liées à la durabilité au travers des services et solutions de la Ligne Verte BV. Sur le plan géographique, les activités en Amériques affichent une performance largement supérieure à celle du reste du Groupe (29 % du chiffre d’affaires ; hausse de 15,0 % sur une base organique), portée par une croissance de 9,5 % en Amérique du Nord (grâce à l’activité Bâtiment & Infrastructures) et par une croissance de 25,3 % en Amérique Latine (grâce au Brésil notamment). L’activité en Asie-Pacifique (31 % du chiffre d’affaires ; hausse de 4,6 % sur une base organique) a bénéficié d'une croissance solide en Australie ainsi que d'une croissance forte dans les pays d’Asie du Sud-Est (au Vietnam, notamment). L’Europe (31 % du chiffre d’affaires) affiche une croissance homogène à tous les niveaux ; en hausse de 6,0 % sur une base organique, avec une performance supérieure à la moyenne en Italie et en France, notamment. Enfin, en Afrique et au Moyen-Orient (9 % du chiffre d'affaires), l'activité a enregistré une croissance de 16,2 % sur une base organique, essentiellement tirée par l’activité Bâtiment & Infrastructures et les projets dans le secteur de l’énergie au Moyen-Orient. L’effet périmètre ressort positif à 1,3 %, reflétant les quatre acquisitions bolt-on réalisées depuis le début de l’année 2022, ainsi que celles de l’exercice précédent. Les variations des taux de change ont eu un impact positif de 7,0 %, principalement du fait de l’appréciation du dollar américain et des devises corrélées face à l’euro, mais dont l’impact a été partiellement compensé par la dépréciation des devises de certains pays émergents. Perspectives 2022 confirmées : Sur la base des performances depuis le début de l’année, des opportunités de croissance significatives liées à son offre de services et de solutions de durabilité, et en excluant l’impact annuel des confinements liés à la Covid-19 en Chine, Bureau Veritas prévoit toujours pour 2022 : d’atteindre une croissance organique modérée à un chiffre de son chiffre d’affaires ;

d’améliorer la marge opérationnelle ajustée ;

de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90 %. Pour plus d’informations : https://group.bureauveritas.com Constantia Flexibles – Croissance totale + 31,6 %, accompagnée d’une croissance organique record de + 23,7%, principalement due à des augmentations de prix ainsi qu'à une croissance des volumes et un mix produit favorables. (Intégration globale) Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2022 s’élève à 1 537,9 M€, en hausse de +23,7 % en organique avec de fortes performances des deux divisions (Consumer et Pharma ont toutes deux généré des croissances organiques supérieures à 20%). En données publiées, le chiffre d’affaires est en croissance de +31,6 %, en raison principalement des hausses nécessaires de prix appliquées pour compenser la pression inflationniste sur les coûts de production. Depuis le début de l’année, en dépit des pénuries de matières premières, Constantia Flexibles a bénéficié de gains de parts de marché, confirmant ainsi la bonne dynamique insufflée par les initiatives commerciales de la nouvelle équipe de direction. Cependant, en Inde, le marché reste difficile, et le management a lancé le programme « Restoring Success » pour redevenir rentable, tout en étudiant plusieurs options stratégiques pour cette division. L’activité des neuf premiers mois 2022 a bénéficié d’un effet périmètre de +4,0 % lié à l’acquisition de Propak en juin 2021 et de l’acquisition de FFP Packaging en août 2022. Les effets de change ont également positivement impacté le chiffre d’affaires de +4,0%. Constantia Flexibles gère avec précaution l’environnement inflationniste, ainsi que la disponibilité de matières premières et l’approvisionnement en énergie. La société concentre ses efforts sur la préservation de sa rentabilité à la fois en travaillant sur la répercussion des coûts des matières premières et en poursuivant son programme de contrôle des coûts. De plus, elle travaille activement sur sa base d’approvisionnement et sur ses sources d’énergie dans le contexte d’une potentielle pénurie de gaz en Europe dans les mois à venir. En août 2022, Constantia Flexibles a signé un accord pour l’acquisition de 100% du capital de FFP Packaging Solutions. Basée à Northampton, au Royaume-Uni, cette société est un leader de l’emballage flexible durable (film) à destination du marché de la grande consommation. Cette acquisition s'inscrit en ligne avec la stratégie de croissance de Constantia, Vision 2025, qui consiste à investir dans des entreprises compétitives présentant un potentiel de croissance future. L’entrée de FFP Packaging Solutions dans le Groupe Constantia Flexibles constitue une avancée pour sa position de marché. Son expérience et sa crédibilité sont également des atouts pour le développement des relations commerciales de Constantia au Royaume-Uni. La transaction a été clôturée en août. Stahl – Chiffre d’affaires en augmentation de + 11,5 % avec une croissance organique de +7,8 % principalement due à des augmentations de prix destinées à compenser l'inflation des coûts de production



(Intégration globale) Stahl, le leader mondial des revêtements et traitements de surface pour les matériaux souples, réalise un chiffre d’affaires de 696,4 M€ sur les neuf premiers mois 2022, en hausse de +11,5 % sur la période. La croissance organique atteint +7,8 %. L’effet des variations des taux de change est positif et s’élève à +3,7 % en raison principalement de l’appréciation du dollar américain. L’activité sur la période a été supérieure aux attentes, avec de fortes performances des divisions Coatings et Leather sur les neuf premiers mois de l’année. La croissance a été essentiellement portée par les effets prix-mix, les volumes s’inscrivant pour leur part en retrait en raison principalement (i) du ralentissement de certains marchés finals, (ii) des confinements en Chine, (ii) des perturbations continues d’approvisionnement dans le secteur automobile. Dans toutes les divisions, des augmentations de prix ont été appliquées depuis le début de l’année pour atténuer le fort impact de la hausse des coûts des intrants. La société a déjà pris des mesures pour protéger sa marge et est prête à en prendre de nouvelles si nécessaire. L’équipe de direction suit de près l’environnement inflationniste ainsi que les tensions sur les chaînes logistiques et les perturbations potentielles de l’approvisionnement énergétique. Le carnet de commandes reste à un niveau élevé en comparaison avec les standards historiques, quoiqu’il s’inscrive en légère baisse après une activité commerciale très soutenue au premier semestre 2022. Le 5 juillet 2022, Stahl a annoncé avoir soumis un objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) aligné sur les dernières lignes directrices fournies par la Science Based Targets initiative (SBTi). L’objectif présenté par Stahl à la SBTi comprend un engagement spécifique portant sur les émissions amont de scope 3 du groupe, que Stahl entend réduire d’au moins 25 % au cours des dix prochaines années par rapport à l’année de base (2021). Les émissions de scope 3 de Stahl représentent actuellement plus de 90 % de son empreinte carbone. Cette réduction serait principalement mise en œuvre en remplaçant les matières premières d’origine fossile utilisées par Stahl par des alternatives plus sobres en carbone. Cette ambition représente une étape importante dans l’alignement de Stahl sur l’objectif visant à limiter la hausse de la température mondiale à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels à horizon 2050, tel que défini dans l’Accord de Paris sur le climat (2015). Cet engagement de Stahl renforce ses objectifs existants de réduction de ses émissions des scopes 1 et 2, fixés peu après l’Accord de Paris en 2015. Depuis lors, Stahl a déjà réduit de plus de 30 % ses émissions (directes) de GES de scopes 1 et 2, grâce à des gains d’efficacité opérationnelle et à la décarbonation de son approvisionnement en énergie. En septembre 2022, Stahl s'est vu décerner par EcoVadis une médaille Platinum, la plus haute distinction décernée, faisant figurer Stahl dans le Top 1% des entreprises évaluée par cet organisme. Cette récompense démontre l'engagement de Stahl à collaborer avec ses partenaires pour réduire son impact environnemental et construire une chaîne d'approvisionnement plus responsable et transparente. Crisis Prevention Institute – Chiffre d’affaires 9 mois en croissance de + 16,1% par rapport à 2021, et de + 17,7% en organique (Intégration globale depuis le 11 mars 2022) Le chiffre d’affaires de Crisis Prevention Institute (CPI) s’est élevé à 88,8 M$ sur les 9 premiers mois de l’année 2022, en hausse de + 16,1 % par rapport la même période de l’année dernière. La croissance organique s’est élevée à +17,7 %, et les effets de change ont eu un effet légèrement négatif de -1,6 %. Cette belle performance est le reflet de plusieurs facteurs : Le retour « à la normale » de conditions de travail, rendant la vie plus simple aux clients, particulièrement dans les domaines scolaires et hospitaliers. Cela permet aux Formateurs Certifiés (Certified Instructors) de former leurs collègues en interne.

Le succès des nouveaux programmes lancés, notamment, sur des sujets spécialisés tels que les traumatismes, l’autisme ou l’entraînement à des techniques physiques avancées, se confirme. Ces formations représentent plus de 20 % des certifications initiales sur les neuf premiers mois de l’année.

La stratégie d’expansion internationale de CPI hors d’Amérique du Nord qui porte ses fruits, notamment dans les pays anglophones où le taux de croissance est de près de 23 %.

CPI continue de bénéficier d’une évolution du mix vers les solutions digitales à destination des formateurs certifiés nouveaux et existants, tout en maintenant une composante en présentiel. La part des ventes de supports d’apprentissage au format virtuel est restée importante, représentant environ 44 % du total des ventes de supports d’apprentissage. Au cours du troisième trimestre, Susan Driscoll, Présidente de CPI et Jérôme Richard, un des Operating Partners de Wendel, ont rejoint le Conseil de CPI. Au cours de sa carrière, Susan Driscoll a occupé de nombreuses fonctions exécutives au sein d’entreprises dans l’éducation et la formation. Elle a notamment été Présidente des divisions professional and education and nurse learning chez Wolters Kluwer Health. Susan est Présidente de CPI depuis 2017. ACAMS – Solide performance depuis le début d’année, avec une croissance du chiffre d’affaires3 de + 7,8 % et + 17,8% pro forma l’ajustement de calendrier de conférences. Processus de détourage en bonne voie (Intégration globale depuis le 11 mars 2022) Le 10 mars 2022, Wendel a finalisé l’acquisition d’ACAMS, leader mondial de la formation et de la certification dans le domaine de la prévention de la criminalité financière. Le processus de détourage est en cours. Une transition complète vers une gestion opérationnelle indépendante est attendue pour le début d’année 2023. Sur neuf mois, ACAMS réalise un chiffre d’affaires de 69,5 M$4, en hausse de +7,8 % par rapport à la même période de 2021. Sur les neuf premiers mois de l’année 2022, la croissance organique s’établit à +8,0 % et l’effet de change est de -0,3 %. La conférence phare d'ACAMS à Las Vegas, la plus grande conférence organisée par la société, s'est tenue en octobre 2022, soit un mois plus tard que celle de l'année précédente en septembre 2021, ce qui fausse la comparaison d'une année sur l'autre. Normalisée pour tenir compte du calendrier de cet événement, la croissance pro forma sur les 9 premiers mois aurait été de 17,8 %. La progression du chiffre d’affaires pro forma est portée par la reprise des événements en présentiel et par les activités Certification, Adhésion, et de l’activité Formation, en partie en raison d’une augmentation des ventes aux grands comptes existants. La croissance du second semestre devrait être moins élevée et revenir à des niveaux normatifs sur le reste de l’année 2022 et en 2023. Tarkett - Croissance du chiffre d’affaires T3 portée par la bonne performance du Sport et les hausses de prix de vente (Mise en équivalence depuis le 07/07/2021) La société a publié son communiqué d’activité du 3ème trimestre 2022 le 25 octobre 2022. Pour plus d’information : https://www.tarkett-group.com/fr/investisseurs/ Le chiffre d’affaires net du groupe s’est élevé à 1 005 M€, en hausse de + 24,2 % par rapport au troisième trimestre 2021. La croissance organique s’établit à + 12,0 % en incluant les hausses de prix de vente dans la région CEI déployées en début d’année5. L’effet total des hausses de prix de vente mises en œuvre dans l’ensemble des segments est en moyenne de + 11,9 % par rapport au troisième trimestre 2021.

Par segment : Comme attendu, l’activité du segment Sport est en très forte croissance pour le troisième trimestre consécutif. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 343 M€, en hausse de + 46,4 % dont + 30,5 % de croissance organique par rapport au troisième trimestre 2021. Le marché est extrêmement dynamique en Amérique du Nord tant pour les terrains de sport en gazon artificiel que pour les pistes d’athlétisme, deux segments où Tarkett bénéficie d’une position de leader

est en très forte croissance pour le troisième trimestre consécutif. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 343 M€, en hausse de + 46,4 % dont + 30,5 % de croissance organique par rapport au troisième trimestre 2021. Le marché est extrêmement dynamique en Amérique du Nord tant pour les terrains de sport en gazon artificiel que pour les pistes d’athlétisme, deux segments où Tarkett bénéficie d’une position de leader Le segment Amérique du Nord a réalisé un chiffre d’affaires de 251 M€, en hausse de + 29,5 % par rapport au troisième trimestre 2021, reflétant une solide croissance à taux de change et périmètre constants de +11,5% et un effet de change positif lié à l’appréciation du dollar contre l’euro (+ 18,0%).

a réalisé un chiffre d’affaires de 251 M€, en hausse de + 29,5 % par rapport au troisième trimestre 2021, reflétant une solide croissance à taux de change et périmètre constants de +11,5% et un effet de change positif lié à l’appréciation du dollar contre l’euro (+ 18,0%). Le segment EMEA a réalisé un chiffre d’affaires de 220 M€, en hausse de + 1,4 % par rapport au troisième trimestre 2021, incluant un effet change défavorable de - 1,3 % soit une croissance organique de + 2,7 %.

a réalisé un chiffre d’affaires de 220 M€, en hausse de + 1,4 % par rapport au troisième trimestre 2021, incluant un effet change défavorable de - 1,3 % soit une croissance organique de + 2,7 %. Le chiffre d’affaires du segment CEI, APAC et Amérique latine s’est élevé à 191 M€ en hausse de + 16,5 % par rapport au troisième trimestre 2021 grâce à un effet de change positif lié principalement à l’appréciation du rouble (+ 18,0 %). Fin octobre, Claude Ehlinger, Senior Advisor de Wendel SE, a été nommé au Conseil de Tarkett Participation et Charles Goulet, Directeur Senior de Wendel SE, Censeur au Conseil de Tarkett SA.

IHS Towers – IHS Towers publiera son chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2022 au mois de novembre Actif net réévalué de Wendel : 155,2 € par action au 30 septembre 2022 En application de sa méthodologie, la valorisation du portefeuille non coté de Wendel est mise à jour sur une base trimestrielle avec les multiples des comparables à la fin de chaque période. Les investissements dans des fonds sont évalués selon la dernière évaluation reçue de la part des gérants des fonds. Les participations cotées sont valorisées en retenant la moyenne des cours de clôture des vingt dernières séances à la date de valorisation. L’actif net réévalué s’élève à 6 885 M€, soit 155,2 € par action au 30 septembre 2022 (détails annexes 1 et 2 ci-après), en baisse de 17,5 % par rapport à 188,1 € par action au 31 décembre 2021 et en baisse de 15,9 % en réintégrant le dividende payé en juin 2022 (3€ par action). La décote sur l’ANR au 30 septembre 2022 ressort à 50,9 % par rapport à la moyenne 20 jours du cours de Wendel au 30 septembre 2022. Retraité du dividende par action de 3 euros payé en juin 2022, l’ANR est en baisse de -4,5% depuis fin juin et de -15,9 % depuis le début de l’année. Cette évolution s’explique essentiellement par la baisse des marchés boursiers, tandis que la performance meilleure qu’anticipée des sociétés non cotées et un effet de change ont contribué positivement. Structure financière solide : liquidité importante et amélioration de la structure de la dette Ratio LTV à 6,0 % au 30 septembre 2022 Liquidité totale s’élevant à 1,7 Md€ au 30 septembre 2022, dont 973 M€ de trésorerie disponible et 750 M€ de ligne de crédit (non tirée)

Extension de la maturité de la ligne de crédit syndiqué à juillet 2027

Maturité moyenne de la dette allongée à 6,6 ans et coût moyen pondéré à 1,7 %. Cela reflète le succès d’une émission obligataire de 300 M€ à 12 ans avec un coupon de 1,375 % le 13 janvier 2022, et à l’exercice de l’option de remboursement anticipé de l’intégralité des obligations à échéance octobre 2024, réalisée le 19 avril 2022.

Notations de catégorie « investment grade » : Moody’s à Baa2 avec perspective stable ; S&P à BBB avec perspective stable

Événements importants depuis le début de l’année 2022 Laurent Mignon est nommé Président du Directoire de Wendel, à compter du 2 décembre Le Conseil de surveillance de Wendel, réuni le 16 septembre 2022 sous la Présidence de Nicolas ver Hulst, a nommé Laurent Mignon en qualité de membre et Président du Directoire de Wendel avec effet au plus tard le 1er janvier 2023. A compter du 2 décembre, il succèdera à André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel, qui assure ses fonctions jusqu’à son arrivée chez Wendel. Le Directoire de Wendel sera alors composé de Laurent Mignon, son Président, et de David Darmon, Directeur général et membre du Directoire depuis 2019. Allongement de la maturité du crédit syndiqué non tiré d’un montant de 750 millions d’euros à 2027 Wendel a signé le 27 juillet 2022 un avenant à son crédit syndiqué d’un montant de 750 millions d’euros et de maturité octobre 2024 afin d’allonger la maturité à juillet 2027 avec deux options d’allonger encore d’une année (1+1), sous réserve de l’approbation des banques pour chaque prolongation supplémentaire. Cette facilité de crédit syndiquée intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Des éléments mesurables de la performance extra-financière de Wendel et de ses sociétés en portefeuille sont pris en compte dans le calcul du coût de financement de ce crédit syndiqué. Ils sont alignés avec certains objectifs ESG quantitatifs que le Groupe a fixés dans sa feuille de route ESG 2023. Wendel réalise la cession de son siège social Wendel annonce avoir réalisé la cession de son siège social rue Taitbout. Generali Vie s’est porté acquéreur de l’ensemble immobilier. Le montant de la vente extériorise une valeur supérieure de 1,5€ par action par rapport à l'ANR de Wendel. La transaction a été finalisée au deuxième semestre 2022. Acquisition par Wendel d’ACAMS (« Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists »), la plus grande organisation au monde dédiée à la lutte contre la criminalité financière Le 10 mars 2022, Wendel a finalisé l’acquisition d’ACAMS (« Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists » ou la « Société ») auprès d’Adtalem Global Education (NYSE : ATGE), transaction qui avait été annoncée le 24 janvier 2022. Wendel a investi environ 338 M$ en fonds propres et détient environ 98 % du capital de la société, aux côtés du management de la société et d’un actionnaire minoritaire. ACAMS est le leader mondial de la formation et de la certification dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d’argent (« Anti Money Laundering/AML ») et de la prévention de la criminalité financière. ACAMS a développé un très vaste réseau mondial avec plus de 90 000 membres dans 175 juridictions. Parmi ces membres, plus de 50 000 professionnels ont obtenu une certification CAMS - une qualification AML reconnue – qui promeut l’éducation continue en participant à des conférences, à des webinaires et à d’autres opportunités de formation. La société emploie environ 275 personnes, principalement aux États-Unis, à Londres et à Hong Kong, au service de sa base de clients internationaux. Finalisation de la cession de Cromology À la suite de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, Wendel a finalisé le 21 janvier 2022 la cession de Cromology à DuluxGroup, une filiale de Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Cette transaction a généré pour Wendel un produit net de cession de 896 M€, soit 358 M€ de plus que sa valorisation de la société dans l’ANR publié avant l’annonce de la transaction, soit le 30 juin 2021. Cette transaction est une étape importante dans la feuille de route 2021-2024 de Wendel, et sa stratégie de redéploiement de son capital vers des actifs de croissance. Agenda 1er décembre 2022 Journée investisseurs 2022 17 mars 2023 Résultats annuels 2022 — Publication de l’ANR au 31 décembre 2022 (avant bourse). 28 avril 2023 Activité du 1er trimestre 2023 — Publication de l’ANR au 31 mars 2023 (avant bourse). 15 juin 2023 Assemblée générale 28 juillet 2023 Résultats du 1er semestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 juin 2023 et des états financiers consolidés semestriels condensés (avant bourse) 27 octobre 2023 Activité du 3è trimestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2023 (avant bourse) 7 décembre 2023 Journée investisseurs 2023 À propos de Wendel Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, ACAMS, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Stahl et Tarkett. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader. Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris. Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019 Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018 Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012 Pour en savoir plus : wendelgroup.com Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup

Contacts journalistes Contacts analystes et investisseurs Christine Anglade Pirzadeh : + 33 1 42 85 63 24 Olivier Allot : +33 1 42 85 63 73 c.anglade@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com Caroline Decaux : +33 1 42 85 91 27 Lucile Roch : +33 (0)1 42 85 63 72 c.decaux@wendelgroup.com l.roch@wendelgroup.com Alexis de Maigret / Sara-Louise Boukara: +33 (0)6 17 76 79 71

Vae Solis Communications wendel@vae-solis.com Todd Fogarty : + 1 212 521 4854

Kekst CNC todd.fogarty@kekstcnc.com Annexe 1 : ANR au 30 septembre 2022 de 155,2 € par action (en millions d’euros) 30.09.2022 31.12.2021 Participations cotées Nombre de titres Cours (1) 4 370 5 599 Bureau Veritas 160,8/160,8 M 24,0 € / 28,7 € 3 860 4 616 IHS Towers 63,0/63,0 M 6,4 $ / 13,5 $ 412 748 Tarkett 12,5 € / 18,6 € 98 195 Participations non cotées (2) 2 938 3 732 Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (3) 17 97 Trésorerie et placements financiers (4) 973 650 Actif Brut Réévalué 8 299 10 038 Dette obligataire Wendel et intérêts courus - 1 414 - 1 619 Actif Net Réévalué 6 885 8 419 Dont dette nette - 441 - 969 Nombre d’actions au capital 44 370 620 44 747 943 Actif Net Réévalué par action 155,2 € 188,1 € Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel 76,1 € 102,3 € Prime (Décote) sur l’ANR - 50,9% - 45,6% Moyenne des 20 derniers cours de clôture de bourse calculée au 30 septembre 2022 et au 31 décembre 2021. Participations non cotées (Cromology (au 31 décembre 2021), Stahl, Constantia Flexibles, CPI, ACAMS (au 30 septembre 2022) et Wendel Lab). Les multiples et les agrégats comptables utilisés pour calculer l’Actif Net Réevalué ne tiennent pas compte des impacts IFRS 16. La valorisation d’ACAMS est fondée à 66,7% sur le multiple d’acquisition et à 33,3% sur les multiples de sociétés comparables cotées, selon les principes établis dans la méthodologie. Dont 997 494 actions propres Wendel au 30 septembre 2022 et 1 116 456 au 31 décembre 2021. Trésorerie et placements financiers de Wendel et de ses holdings, ils comprennent au 30 septembre 2022 0,7 Md€ de trésorerie disponible et 0,3 Md€ de placements financiers liquides disponibles. Les conversions de change des actifs et passifs libellés dans d’autres devises que l’euro sont réalisées sur la base du taux de change de la date de l’ANR. La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces éléments sont pris en compte dans le calcul de l’ANR. Voir page 374 du document d’enregistrement universel 2021.



1 Environ 338 M$ à un taux de 1,112 EUR/USD 2 Au 30 septembre 2022 3 Hors impact de l’écriture d’allocation du prix d’acquisition relative aux produits constatés d’avance. 4 Hors impact de l’écriture d’allocation du prix d’acquisition relative aux produits constatés d’avance. 5 Les ajustements de prix de ventes dans les pays de la CEI sont historiquement déployés pour compenser les variations des devises et donc exclus de l’indicateur « croissance organique ». En excluant ces hausses de prix, la croissance organique s’établit à +9.7%

Pièce jointe Wendel_FR_T3_2022



