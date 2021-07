WENDEL : Activité du 1er semestre 2021

Activité du 1er semestre 2021

Actif Net Réévalué au plus haut historique à 189,1 € par action,

en hausse de +18,9 % depuis le 31 déc. 2020 et +36,4% sur 12 mois

Rebond très profitable des sociétés du portefeuille au 1er semestre 2021, avec des niveaux d’activité généralement supérieurs à ceux du 1er semestre 2019

260 M€ de capitaux déployés depuis le début de l’année

Actif Net Réévalué au 30 juin 2021 à un niveau historiquement élevé de 8 456 M€, en hausse de +18,9 % depuis le 31 décembre 2020 et en progression de +36,4 % sur un an

Décote du cours de l’action par rapport à l’Actif Net Réévalué toujours très importante à 40,6 %

Depuis le 31 décembre 2020 :

Hausse de +18,2 % de la valorisation de Bureau Veritas

Augmentation de +23,6 % de la valorisation des actifs non cotés, principalement sous l’effet de la hausse des multiples des comparables boursiers retenus pour leur valorisation et de l’augmentation de leur niveau de profitabilité actuelle et à venir. Cette progression est accompagnée par une réévaluation (+60 % au deuxième trimestre) de la valorisation du Wendel Lab découlant de l’introduction en Bourse d’une société du portefeuille détenue par un des fonds dans lequel Wendel est investie

Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2021 : 3 997,4 M€, en hausse totale de +11,3 %

Bureau Veritas réalise un très bon premier semestre et relève ses objectifs pour l’exercice 2021

Constantia Flexibles enregistre une stabilité de son chiffre d’affaires et une hausse de sa profitabilité

Les autres sociétés du portefeuille connaissent un solide rebond au premier semestre :

Cromology : chiffre d’affaires en hausse de +27,7 % et supérieur de +6,3 % à son niveau du 1 er semestre 2019 ; marge d’EBITDA à 19,7 %

semestre 2019 ; marge d’EBITDA à 19,7 % Stahl : chiffre d’affaires en croissance de +32,5 % et légèrement supérieur à son niveau du 1 er semestre 2019 ; marge d’EBITDA à 26,0%

semestre 2019 ; marge d’EBITDA à 26,0% Crisis Prevention Institute (CPI) : chiffre d’affaires en hausse de +68 % par rapport au 1er semestre 2020 et supérieur de +8 % à son niveau du 1er semestre 2019 ; marge d’EBITDA à 46,6%

Environ 260 M€ déployés depuis le début de l’année

216,7 M€ investis par Wendel au 28 juillet 2021, en partenariat avec la famille Deconinck, pour l’acquisition de titres Tarkett

Wendel Lab : 40,0 M$ engagés et 18 M€ investis

25 millions d’euros d’actions rachetées au 1er semestre





Sociétés du Groupe : autres événements importants depuis le 1er janvier 2021

·Le 12 avril 2021, IHS Towers a annoncé le rachat des activités brésiliennes et colombiennes de tours de télécommunication de Centennial Towers, augmentant ainsi son parc de 602 tours au Brésil et de 217 tours en Colombie.

·Le 6 mai 2021, IHS Towers a annoncé la signature d’un accord avec TIM S.A. (« TIM ») portant sur son acquisition d’une participation majoritaire dans FiberCo Soluções de Infraestrutura Ltda. (« FiberCo »), société qui inclura une sélection d’actifs fibre de TIM et fournira des services d’infrastructures de fibre optique en tant qu’opérateur de réseaux fibre optique ouverts.

·Le 17 juin 2021, IHS Towers a annoncé que les porteurs d’obligations avaient approuvé un élargissement du périmètre restreint de sa dette pour y intégrer IHS Holding Group, ce qui a conduit S&P et Fitch à relever les notes de ses obligations « senior unsecured ».

·Le 9 juin 2021, Constantia Flexibles a annoncé la finalisation de l’acquisition de Propak, un producteur d’emballages implanté à Dücze en Turquie, parmi les leaders en Europe sur le marché des snacks.

·Maarten Heijbroek, nouveau CEO de Stahl, a pris ses fonctions le 1er juillet 2021.

·En juillet 2021, Stahl s’est vu décerner par EcoVadis une médaille d’or en récompense de ses efforts en matière de développement durable, qui la place dans le Top 5 % des entreprises évaluées par cet organisme.

ESG : adoption par Wendel des dix principes du Pacte mondial des Nations unies et intégration d’objectifs ESG dans les conditions financières de son crédit syndiqué

Structure financière de Wendel toujours solide avec un profil de la dette amélioré. Nous sommes positionnés pour poursuivre le redéploiement de nos capitaux

Ratio LTV de 9,0 % au 30 juin 20211

Liquidité totale s’élevant à 1,97 Md€ 2 au 30 juin 2021, dont 1,219 Md€ de trésorerie disponible et 750 M€ de ligne de crédit (non tirée)

au 30 juin 2021, dont 1,219 Md€ de trésorerie disponible et 750 M€ de ligne de crédit (non tirée) Maturité moyenne de la dette allongée 3 à 5,5 ans à l’issue du succès d’une émission obligataire de 300 M€ à 10 ans avec un coupon de 1,0 % le 26 mai 2021. Le produit de cette émission a été utilisé pour le financement de l’option de remboursement anticipé, le 1 er juillet 2021, de l’intégralité de la souche avril 2023

à 5,5 ans à l’issue du succès d’une émission obligataire de 300 M€ à 10 ans avec un coupon de 1,0 % le 26 mai 2021. Le produit de cette émission a été utilisé pour le financement de l’option de remboursement anticipé, le 1 juillet 2021, de l’intégralité de la souche avril 2023 Notations de catégorie « investment grade » : Moody’s à Baa2 avec perspective stable ; S&P à BBB avec perspective stable





Dividende de 2,9 € par action, en hausse de 3,6% par rapport au niveau de l’an dernier

André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel, déclare :

«Nous sommes très satisfaits de la performance de nos sociétés au premier semestre 2021. Selon les cas, leur chiffre d’affaires a continué d’augmenter ou s’est redressé par rapport à 2020 avec des niveaux généralement supérieurs à ceux de 2019. Les niveaux de rentabilité ont progressé partout avec des marges d’EBITDA qui atteignent parfois un niveau record. Cette reprise a permis à nos sociétés de générer des cash flows supplémentaires et de continuer à renforcer leurs structures financières. Ce fort rebond s'accompagne de nouveaux défis concernant la disponibilité et le prix des matières premières, mais nos entreprises ont jusqu'à présent démontré leur capacité à s'adapter à des conditions de marché volatiles.

Notre Actif Net Réévalué a fortement bénéficié de l'amélioration des performances et des perspectives de nos sociétés non cotées ainsi que de la hausse de la valorisation boursière des sociétés comparables. Bureau Veritas, notre principal investissement, a également contribué à porter notre ANR à un niveau record.

Comme nous l’avions indiqué, nous avons activement repris notre recherche d’investissements dans le cadre d'une nouvelle feuille de route stratégique approuvée par le Conseil de surveillance de Wendel au dernier trimestre 2020. Une première transaction s'est matérialisée en avril avec l'annonce d'un investissement dans Tarkett en partenariat avec la famille fondatrice, illustrant ainsi la capacité de l'équipe Wendel à identifier des opportunités qui correspondent à notre profil d'investisseur de long terme. Nous avons également procédé à des investissements supplémentaires dans le Wendel Lab, qui a été récemment renforcé par l’arrivée d’un expert pour piloter ce compartiment dédié aux investissements dans des sociétés de forte croissance.

Nous travaillons également à attirer de nouveaux talents au sein de notre équipe et nous continuons à accompagner nos sociétés en portefeuille dans leur développement organique ou dans leur croissance externe en s’appuyant sur leurs bilans solides.

Si notre dividende et notre ANR ont progressé depuis 2017, nous observons que notre cours de bourse reste significativement inférieur aux niveaux constatés à cette époque, avec une très forte décote par rapport à la valeur sous-jacente. Nous avons donc continué à tirer parti de cette décote importante sur l’ANR pour procéder à des rachats d’actions opportunistes et nous avons l'intention de continuer à le faire au second semestre 2021 tout en nous concentrant principalement sur la diversification et le repositionnement de notre portefeuille vers davantage de croissance. »

Contribution des sociétés du Groupe au chiffre d’affaires du 1er semestre 2021

Chiffre d’affaires consolidé(1) du S1 2021

(en millions d’euros) S1 2020 S1 2021 Δ Organique Δ Bureau Veritas 2 200,5 2 418,4 + 9,9 % + 14,3 % Constantia Flexibles 761,4 752,1 - 1,2 % + 0,7 % Cromology 290,2 370,7 + 27,7 % + 27,8 % Stahl 316,8 419,8 + 32,5 % + 36,4 % Crisis Prevention Institute(1) 23,7 36,5 + 53,6% + 59,0 % Chiffre d’affaires consolidé 3 592,6 3 997,4 + 11,3 % + 14,7 %

IHS Towers est consolidé par mise en équivalence. La société publiera ses résultats consolidés du premier semestre lors de la deuxième moitié du mois d’août

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2020 inclut un impact de retraitement au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) de - 1,5 M$.

Activité des sociétés du Groupe

Tous les chiffres sont présentés après impacts de la norme IFRS 16

Bureau Veritas: Excellente performance opérationnelle et financière au premier semestre 2021 ; Perspectives 2021 revues à la hausse

(Intégration globale)

Le chiffre d’affaires du premier semestre s’élevait à 2 418,4 millions d’euros, en hausse de +14,3 % sur une base organique, dont +22,5 % au deuxième trimestre, bénéficiant d'une amélioration des marchés finals dans la plupart des activités et du retour à un environnement opérationnel plus normal par rapport au premier semestre 2020.

Plus de la moitié du portefeuille (comprenant la Certification, les Biens de consommation et le Bâtiment & Infrastructures) s'est fortement redressée, en hausse organique moyenne de 23,2 %. La Certification a été l'activité la plus performante, en hausse de 38,6 % au premier semestre (dont une croissance de 58,5 % au deuxième trimestre), bénéficiant à la fois du rattrapage des audits et d’une forte dynamique des services liés à la RSE. L’activité Biens de consommation a fortement renoué avec la croissance (+ 23,4 % au premier semestre avec une croissance de 27,3 % au deuxième trimestre) grâce à l'Asie, à la reprise des lancements de nouveaux produits et à une base de comparaison favorable. L’activité Bâtiment & Infrastructures a enregistré une performance supérieure à la moyenne du Groupe avec une augmentation de 19,5 % au premier semestre, bénéficiant d'une forte dynamique sur ses trois plateformes (Amériques, Asie et Europe). Un cinquième du portefeuille (Industrie) a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 9,5 % au premier semestre (comprenant un rebond de 20,8 % au deuxième trimestre). Cette performance s’explique d’une part par la forte activité commerciale, du segment Power & Utilities en particulier, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, et d’autre part du fait de la stabilisation des tendances sur les marchés Pétrole & Gaz. Moins d’un tiers du portefeuille (Agroalimentaire & Matières Premières et Marine & Offshore) a enregistré une croissance organique moyenne de 4,4 %.

L’effet périmètre ressort légèrement négatif à - 0,1 %, reflétant l'impact des cessions de l’année précédente et compensé par les quatre acquisitions réalisées au cours du premier semestre 2021. Les variations des taux de change ont eu un impact négatif de 4,3 % (dont - 3,6 % au T2), principalement du fait de la dépréciation de certaines devises de pays émergents, ainsi que du dollar américain et des devises corrélées face à l’euro.

Le résultat opérationnel ajusté du Groupe a augmenté de 75,3 %, atteignant 378,2 millions d’euros. La marge opérationnelle ajustée au premier semestre 2021 s’élève à 15,6 %, en hausse de 583 points de base, comprenant un effet de change négatif de 23 points de base et un effet périmètre positif de 5 points de base. Sur une base organique, la marge opérationnelle ajustée a augmenté de 601 points de base pour s’établir à 15,8 %.

Toutes les activités ont connu des marges organiques supérieures grâce à l'effet de levier opérationnel dans un contexte de reprise du chiffre d’affaires. Ces performances ont été soutenues par d’importantes mesures de maîtrise des coûts prises au cours de l’exercice précédent et par un mix d'activités favorable. Les activités enregistrant la meilleure amélioration de marge sont : Biens de consommation, Certification et Bâtiment & Infrastructures. Ce sont les activités qui ont le plus rebondi après les mesures de confinement prises l’an dernier. Ensemble, elles représentent la majeure partie de l’amélioration organique de la marge du Groupe au cours du premier semestre 2021.

Bureau Veritas a continué d’observer une demande croissante en matière de qualité, de sécurité, de traçabilité et de protection de l’environnement, ce qui constitue une situation idéale pour franchir une nouvelle étape dans son développement. Grâce à la Ligne Verte BV de services et de solutions dédiés au développement durable, Bureau Veritas est parfaitement positionné pour aider ses clients de multiples secteurs à mettre en œuvre, mesurer et contrôler leurs engagements ESG d'une manière plus crédible, transparente et documentée que dans le cadre d’une auto-déclaration. Bureau Veritas dispose également de l'expertise pour les accompagner dans leur transition énergétique, encouragée notamment par les programmes d'investissements gouvernementaux de grande ampleur dans le monde entier. Bureau Veritas prévoit désormais une forte croissance pour 2021 et a revu, en conséquence, ses perspectives à la hausse.

Reprise des opérations de fusions-acquisitions (M&A) de façon disciplinée en 2021 dans des domaines stratégiques (énergies renouvelables, certification liée au développement durable, cybersécurité et Biens de consommation en Chine) pour un chiffre d’affaires total d’environ 25,0 millions d’euros

Au cours du premier semestre 2021, Bureau Veritas a repris ses activités de fusions-acquisitions (M&A), réalisant quatre transactions sur des axes prioritaires de sa stratégie. Celles-ci représentent environ

25,0 millions d’euros de chiffre d'affaires annualisé (soit 0,5 % du chiffre d'affaires du 2020 du Groupe) avec notamment l’acquisition de Secura B.V. (env. 10 m€ de chiffre d’affaires annualisé - Services de test, d’audit, de formation et de certification de sécurité couvrant les personnes, l’organisation et la technologie) et celle de Bradley Construction Management (env. 11m€ de chiffre d’affaires annualisé - Services de gestion de la construction pour le secteur des énergies renouvelables). Le pipeline d’opportunités est fourni et le Groupe continuera à déployer une stratégie d’acquisitions bolt‑on sélective, dans des domaines d’activité précis (notamment dans l’Agroalimentaire, le Bâtiment & Infrastructures, les domaines de la cybersécurité et des énergies renouvelables) et des zones géographiques ciblées (Amérique du Nord et Asie, en particulier en Chine).

Un fort flux de trésorerie disponible de 228,9 millions d’euros

Pour le premier semestre 2021, le flux de trésorerie généré par l’activité affiche une baisse de 9,7 % en s’établissant à 328,9 millions d’euros, contre 364,3 millions d’euros au premier semestre 2020 (en baisse de 8,2 % sur une base organique). L'augmentation du résultat avant impôts a été largement compensée par une forte variation du besoin en fonds de roulement (BFR) qui est négative à hauteur de 68,5 millions d'euros, à comparer à une variation positive de 113,7 millions d'euros l'année précédente. Cette évolution s'explique par la très forte croissance enregistrée au deuxième trimestre (+ 22,5 % sur une base organique), et ce, malgré la poursuite des initiatives prises pour améliorer le fonds de roulement lié à l’activité de manière structurelle.

Le besoin en fonds de roulement (BFR) s’élève à 367,2 millions d’euros au 30 juin 2021, contre 320,1 millions d’euros au 30 juin 2020. Exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires, le BFR a légèrement augmenté de 50 points de base pour arriver à 7,6 %, contre 7,1 % au premier semestre 2020. Dans un contexte de forte croissance du chiffre d'affaires qui consomme du fonds de roulement, la forte mobilisation de l’ensemble de l’organisation autour des indicateurs de trésorerie, ainsi que les initiatives du programme Move For Cash qui ont continué à être déployées au premier semestre (optimisation du processus invoice to cash - de la facturation au règlement -, accélération de la facturation et de l’encaissement dans tout le Groupe, renforcés au niveau central par un groupe de travail, ainsi que par le suivi quotidien du niveau d’encaissement), ont permis de contenir la hausse du BFR.

Le flux de trésorerie disponible (flux net de trésorerie généré par l’activité après impôts, intérêts financiers et acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles) s’élève à 228,9 millions d’euros, contre 269,6 millions d’euros au premier semestre 2020, soit une baisse de 15,1 % par rapport à l’exercice précédent. Sur une base organique, le flux de trésorerie disponible a baissé de 13,6 % par rapport à l’exercice précédent, pour atteindre 233,0 millions d’euros.

Les actionnaires de Bureau Veritas approuvent la distribution de dividende au titre de l’exercice 2020

Les actionnaires, à l’occasion de l’Assemblée générale mixte de Bureau Veritas, ont approuvé la distribution d’un dividende de 0,36 euro par action au titre de l’exercice 2020 (résolution n°3, approuvée à 99,20 %) avec une mise en paiement, en numéraire, le 7 juillet 2021. Cela marque ainsi le retour du versement d’un dividende après l’annulation exceptionnelle enregistrée au cours de l’exercice précédent en raison du contexte de crise sanitaire.

Une situation financière solide

Au 30 juin 2021, la dette financière nette ajustée du Groupe a baissé par rapport au niveau du 31 décembre 2020. Le Groupe bénéficie d'une structure financière solide ne présentant aucune échéance à refinancer avant 2023.

À la fin du premier semestre 2021, Bureau Veritas disposait d’une trésorerie et d'équivalents de trésorerie disponibles de 1,27 milliards d'euros et d’une ligne de crédit confirmée non tirée de 600 millions d'euros. Au 30 juin 2021, le ratio dette financière nette ajustée / EBITDA a diminué pour s’établir à 1,30x (à comparer à 2,00x au 30 juin 2020).

La maturité moyenne de la dette financière du Groupe était à 4,8 ans alors que le coût moyen de la dette au cours du premier semestre 2021 était de 2,4 % hors impact IFRS 16 (contre 3,0 % au cours du premier semestre 2020 hors impact IFRS 16).

Perspectives 2021 revues à la hausse

Sur la base de l’excellente performance enregistrée au premier semestre, en considérant des bases de comparaison élevées au second semestre, et en présumant l'absence de confinement strict dans ses principaux pays d'activités en raison de la pandémie de Covid-19, Bureau Veritas prévoit désormais pour l'année 2021 :

d’atteindre une forte croissance organique de son chiffre d’affaires ;

d’améliorer sa marge opérationnelle ajustée ;

de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé.

Pour plus d’informations : group.bureauveritas.com/fr

Stahl – Fort rebond du chiffre d’affaire, revenant au niveau du premier semestre 2019, portant l’EBITDA et la marge d’EBITDA à des niveaux records, grâce à une gestion rigoureuse des coûts fixes. Capacité de génération de trésorerie toujours solide, conduisant à une diminution remarquable de la dette nette.

(Intégration globale)

Le chiffre d’affaires de Stahl s’élève à 419,8 M€ au premier semestre 2021, en hausse de +32,5 % par rapport au premier semestre 2020 et supérieur de +0,8% au niveau du premier semestre 2019. La croissance organique atteint 36,4 % et les effets de change sont négatifs à -3,9 %.

Après un premier semestre 2020 difficile, Stahl a observé un rebond progressif de son activité à partir du troisième trimestre 2020. Cette reprise, malgré des tensions sur la chaîne d’approvisionnement, s’est accélérée depuis la fin de l’année 2020, sous l’effet d’une augmentation du carnet de commandes et d’une hausse des volumes dans quasiment toutes les zones géographiques et marchés finals, notamment soutenues par le mouvement de reconstitution des stocks dans plusieurs industries.

La croissance a été particulièrement forte en Asie Pacifique et, de plus, l’activité automobile de Stahl poursuit son rebond. Les effets du mouvement de restockage pourraient s’atténuer au cours du second semestre 2021, quoique ce calendrier reste incertain. En 2020, Stahl, grâce au fort engagement de son management et à la résilience de son modèle économique, a rapidement adapté sa base de coûts fixes à l’évolution des conditions de marché et, au premier semestre 2021, le groupe a encore été en mesure de maintenir ce niveau exceptionnellement bas de coûts fixes. Ainsi, l’EBITDA4 du premier semestre 2021 s’élève à 109,3 M€, portant la marge d’EBITDA à un niveau record de 26,0 %. La marge d’EBITDA annuelle devrait s’ajuster à des niveaux plus normalisés au cours du second semestre 2021.

Stahl a maintenu une forte génération de trésorerie au cours de chacun des deux premiers trimestres de l’année, notamment grâce à un EBITDA élevé. Ainsi, au 30 juin 2021, la dette nette de Stahl s’élève à 199,0 M€5, en baisse de 46,0 M€ depuis le début de l’année et en diminution de près de 50% sur les douze derniers mois. Le niveau de levier rapporté est de 0,96 fois6 l’EBITDA au 30 juin 2021.

Le 11 mars 2021, Stahl a annoncé la nomination de Maarten Heijbroek en qualité de nouveau CEO du groupe. Maarten Heijbroek a pris ses fonctions le 1er juillet 2021. Il succède à Huub van Beijeren, qui est parti à la retraite à la fin du mois de juin 2021, après avoir grandement contribué ces dernières quatorze années à la croissance et au succès de Stahl, et rejoindra le Conseil d’administration de Stahl. Auparavant, Maarten Heijbroek occupait les fonctions de President Consumer Care chez Croda International Plc. Il a commencé sa carrière dans les activités chimiques B2B d’Unilever, au sein de l’entité Uniqema, en 1992, où il a acquis une solide expérience commerciale à l’international.

En juillet 2021, Stahl s’est vu décerner par EcoVadis une médaille d’or en récompense de ses efforts en matière de développement durable, le faisant ainsi figurer dans le Top 5 % des entreprises évaluées par cet organisme. En 2020, Stahl avait reçu une médaille d’argent. L’objectif 2030 de Stahl est de conserver sa médaille d’or EcoVadis grâce à des améliorations continues. De plus, en début d’année, Stahl a franchi une nouvelle étape importante dans sa stratégie de développement durable, nombre de ses produits de revêtement haute performance ayant atteint le plus haut niveau dans le module de conformité ZDHC. Cette nouvelle certification de Niveau 3 démontre l’engagement de Stahl à garantir une gestion rigoureuse de ses produits, incluant le respect par ses produits chimiques avec des exigences allant au-delà de celles de l’industrie, et la promotion de la transparence tout au long de la chaîne de valeur du secteur de la chimie.

Constantia Flexibles –Performance résiliente au 1er semestre, avec une légère croissance organique (+0,7 %) et chiffre d’affaires total impacté par un effet de change défavorable. Poursuite de l’amélioration de la marge d’EBITDA malgré une activité difficile en Inde. Première acquisition réalisée sous la nouvelle équipe de direction.

(Intégration globale)

Le chiffre d’affaires de Constantia Flexibles s’élève à 752,1 M€ au premier semestre 2021, en hausse de +0,7 % en organique, sous l’effet d’une augmentation du chiffre d’affaires de la division Consumer de +3,0 % en organique, principalement portée par de bonnes performances dans l’hygiène personnelle, les capsules de café et les boissons, partiellement contrebalancée par un repli de -5,7 % du chiffre d’affaires de la division Pharma dont l’activité a pâti d’une saison de grippe et rhume modérée liée aux confinements. L’activité Pharma a également souffert d’une base comparable défavorable avec une forte activité l’année dernière sur la période.

Ces chiffres sont biaisés par l’effet de base anormal du deuxième trimestre 2020. En effet, le chiffre d’affaires de la division Consumer atteignait un point bas du fait de l’impact des confinements, notamment en Inde, au Mexique et en Afrique du Sud tandis que la division européenne de Consumer était positivement impactée par la pandémie de Covid 19 et l’effet de stockage de provisions et nourriture qu’elle a généré. En parallèle le chiffre d’affaires de la division Pharma était particulièrement élevé en raison d’une forte demande aux débuts de la pandémie.

La performance sur les six premiers mois de l’année 2021 a également été impactée (-1,2 %) par un effet devises défavorable, principalement dû au dollar américain, au rouble russe et à la roupie indienne.

Constantia Flexibles a poursuivi ses efforts en vue d’améliorer sa profitabilité en mettant en place un nouveau programme de réduction de coûts depuis le début de l’année 2021. En dépit d’une baisse du chiffre d’affaires total (-1,2 %) l’EBITDA est en hausse de +1,8 % à 98,8 M€7, soit une marge de 13,1 %, en progression de 30 points de base sur un an.

Au 30 juin 2021, la dette nette s’élève à 477,2 M€8, contre 362,2 M€ au 31 décembre 2020. Cette hausse est attribuable à l’acquisition de Propak en juin 2021. Grâce à une solide génération de cash-flow, combinée à l’augmentation de la profitabilité, le niveau de levier ressort à 2,2 fois9 l’EBITDA des douze derniers mois à la fin du mois de juin, laissant ainsi une marge de manœuvre importante par rapport au covenant de 3,75x. De plus, la société dispose d’abondantes liquidités au 30 juin 2021 pour rechercher de nouvelles opportunités de croissance externe.

Le 9 juin 2021, Constantia Flexibles a annoncé la finalisation de l’acquisition de Propak, un producteur d’emballages implanté à Dücze en Turquie. Le prix d'acquisition est basé sur une valeur d'entreprise de 120 millions d'euros représentant un multiple d'EBITDA de 6,4x sur la base de l’EBITDA 2020 réalisé. Propak est un leader en Europe de l’industrie du packaging destiné au marché des snacks, qui dispose d’une usine employant environ 360 personnes et complète l’offre de Constantia Flexibles en matière de packaging. Cette acquisition importante permet à Constantia Flexibles de devenir l’un des principaux acteurs sur le marché européen des snacks.

Cette acquisition renforce la présence de Constantia Flexibles sur le segment des films d’emballage en croissance. Propak affiche un historique de performances financières très solide. Cette société présente une très forte complémentarité avec le site existant en Turquie de Constantia Flexibles, Constantia ASAS, ajoutant des capacités de flexographie et donnant accès à un segment de marché adjacent. Elle renforce significativement la position de Constantia Flexibles auprès des clients clés sur ce marché et, de surcroît, augmente le potentiel de croissance future de son activité.

Depuis le pic d’activité enregistré sur la période mars-avril 2020, lié au caractère jugé essentiel des produits de Constantia Flexibles dans le contexte de la pandémie de Covid-19, les prises de commandes restent résilientes. Cette résilience devrait continuer à s’observer sur le reste de l’année 2021, mais la baisse de la demande pour certaines catégories de produits devrait se prolonger (par exemple, les chewing-gum). Les augmentations significatives de prix dans toutes les catégories de matières premières depuis le début de l'année 2021 devraient également avoir un impact sur les performances au second semestre 2021, car il y a généralement un décalage temporaire entre les variations de prix de matières premières et l'ajustement des prix aux clients.

Le Directeur Général de Constantia Flexibles, Pim Vervaat, nommé en juillet 2020, et sa nouvelle équipe de direction ont élaboré un nouveau plan stratégique baptisé Vision 2025. Cette feuille de route recentre les priorités stratégiques, principalement vers une amélioration de la croissance et la profitabilité et repose à la fois sur la croissance externe et sur des mesures d'amélioration interne. Elle met également l’accent sur le segment des technologies d’emballages durables et la gamme de produits durables Ecolutions.

Cromology – Chiffre d’affaires semestriel en hausse de +27,7 % par rapport à 2020 et de +6,3% par rapport à 2019. Amélioration continue de la rentabilité avec une marge à un niveau élevé de 19,7%. Solide génération de cash-flow et ratio d’endettement quasi nul.

(Intégration globale)

Le chiffre d’affaires de Cromology s’élève à 370,7 M€ depuis le début de l’année 2021, en hausse de +27,7 % par rapport au premier semestre 2020, qui avait été impacté par les premières mesures de confinement instaurées en Europe pour enrayer la pandémie de coronavirus. La croissance organique s’établit à +27,8 % avec un léger effet devise de -0,1%. En comparaison avec 2019, le chiffre d’affaires est en hausse totale de +6,3%.

Depuis la levée des mesures de confinement du premier semestre 2020, le rebond des ventes de peintures lié à une forte demande de la part des consommateurs finals avait été significatif, ce qui s’était traduit par un retour de la croissance organique au troisième trimestre et au quatrième trimestre 2020. Cette dynamique s’est confirmée au premier semestre 2021, avec de solides performances observées dans les zones géographiques clés de Cromology.

L’EBITDA de Cromology s’élève à 72,9 M€10 au premier semestre 2021, en hausse de +80,4 %, en raison des effets combinés d’une base de comparaison favorable, d’un mix clients, produits et pays positifs et d’une dynamique de prix favorable, ainsi que de la mise en place de mesures d’économies. La marge d’EBITDAErreur ! Signet non défini. atteint 19,7 %, soit un niveau nettement supérieur à celui de 2019, démontrant la très bonne trajectoire impulsée par le management de la société et malgré un contexte de coûts des matières premières plus tendu, qui à ce stade n’a pas encore impacté significativement les marges. En outre, les réductions structurelles de coûts se sont poursuivies avec des économies réalisées sur différents postes.

Comme en 2020, la société a généré un montant élevé de cash-flow et a réduit son niveau de levier financier, déjà très bas, en optimisant son besoin en fonds de roulement et en poursuivant son recours à l’affacturage. La dette nette s’élève à 110,3 M€11 au 30 juin 2021, soit une baisse de 27,7 M€ par rapport au niveau du 31 décembre 2020. Le ratio de levier financier, tel que défini dans la documentation bancaire, à 0,05x, est quasiment nul.

Pour mémoire, en mai 2019, à l’occasion de la renégociation de la dette de Cromology et de la réinjection de 125 M€ par Wendel, la société avait obtenu de ses prêteurs un effort significatif avec en particulier une suspension des tests de covenants financiers jusqu’en 2022 et un allongement de l’échéance de la dette senior à 2024.

Cromology concentre actuellement ses efforts sur la planification et la gestion de ses activités dans le contexte de reprise de la pandémie, la poursuite des plans de transformation lancés depuis 2019 et la mise en œuvre des leviers de création de valeur. En outre, la société surveille de près sa chaîne d’approvisionnement, du fait du contexte actuel de tensions sur les approvisionnements en matières premières et une hausse des prix de ces dernières. Pour mémoire si le premier semestre 2020 avait largement souffert du contexte de la pandémie, le second semestre avait connu une reprise très forte, constituant ainsi une base de comparaison très élevée pour 2021. Forte d’une structure financière solide et d’une réorganisation réussie, Cromology est en mesure d’explorer des opportunités d’acquisitions ciblées.

IHS Towers – En tant qu’émetteur d’obligations cotées, IHS Towers publiera ses résultats consolidés du premier semestre lors de la deuxième quinzaine du mois d’août sur son site internet « ihstowers.com », rubrique Investors.

(Mise en équivalence)

Crisis Prevention Institute – Chiffre d’affaires en croissance totale de +68 % par rapport au premier semestre 2020 et en hausse de +8 % par rapport à la même période de l’année 2019, reflétant une solide demande sous-jacente et une résilience du modèle économique. EBITDA pratiquement multiplié par trois par rapport au niveau du premier semestre 2020 et en hausse de +21 % par rapport à celui du premier semestre 2019

(Intégration globale)

Le chiffre d’affaires de Crisis Prevention Institute (« CPI ») au premier semestre 2021 s’élève à 44,0 M$, en croissance de 68,3 % en données publiées par rapport au premier semestre 2020 et en hausse de +8,3 % par rapport à la même période de l’année 2019. Depuis la reprise de l’activité après les confinements du quatrième trimestre 2020 imposés par la pandémie, le chiffre d’affaires de CPI suit une trajectoire haussière en séquentiel, avec un chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2021 supérieur de +38 % à celui du premier trimestre 2021. Cette amélioration continue au fil des mois et par rapport aux années précédentes est attribuable à plusieurs facteurs, notamment :

L’augmentation de l’engagement client depuis le mois de mars, les activités de formation de formateurs certifiés (Certified Instructors ou CI) nouveaux ou existants, ainsi que leurs collègues ou les « apprenants », ayant repris avec l’assouplissement des limitations de déplacement et de réunion ;

La stabilisation du nombre total de CI ;

Le quasi-doublement du volume de nouveaux CI formés au premier semestre 2021 par rapport aux niveaux de 2020 ; et

La poursuite de l’évolution du mix vers les solutions digitales à destination des CI nouveaux et existants tout en maintenant une composante en présentiel (le e-learning représente désormais 34 % du total des volumes).

La croissance de +68% du chiffre d’affaires sur les six premiers mois de l’année s’explique : pour +5,6 % par un retraitement au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA - ce facteur avait eu un impact de -1,5 M$ au premier semestre 2020), pour +3,5 % par les variations des taux de change et pour +59,0 % par la croissance organique.

L’activité de CPI devrait continuer à bénéficier de la tendance favorable à court terme de rebond du marché, soutenue par l’accélération des vaccinations et le retour à des conditions météorologiques saisonnières plus favorables aux États-Unis. Cela réduit les restrictions concernant les déplacements, les rassemblements et facilitent un retour à un environnement de travail plus habituel pour les clients, notamment dans les secteurs hospitalier et éducatif.

L’EBITDA du groupe s’élève à 20,5 M$12, en hausse de 188 % sur un an, conduisant à une solide marge de 46,6 % sur la période. Comparé au premier semestre 2019, l’EBITDA est en croissance de +20 % et la marge est en hausse de 475 points de base. L’EBITDA du premier semestre 2021 a bénéficié de la conversion en résultat d’un montant de chiffre d’affaires plus élevé, d’une gestion efficace des coûts et, dans une moindre mesure, d’écarts temporaires en lien avec les investissements marketing et le report des recrutements dans les fonctions commerciales et administratives.

Au 30 juin 2021, la dette nette s’élève à 333,6 M$13, soit 7,86 fois l’EBITDA tel que défini dans l’accord de crédit de CPI. Le niveau de liquidité est quant à lui remonté en ligne avec celui de 2019 lors de l’acquisition de la société, à 24,5 M$.

Actif net réévalué à 189,1 € par action au 30 juin 2021

L’actif net réévalué s’élève à 8,456 M€, soit 189,1 € par action au 30 juin 2021 (détail annexe 1 ci-après), en hausse de +18,9% par rapport à 159,1 € par action au 31 décembre 2020 et en progression de +36,4 % depuis le 30 juin 2020. La décote sur l’ANR au 30 juin 2021 ressort à 40,6 % par rapport à la moyenne 20 jours du cours de Wendel au 30 juin 2021.

Cette appréciation de l’ANR s’explique par une hausse de 18,2 % de la valorisation de Bureau Veritas depuis le début de l’année et une progression de +23,6 % de la valorisation des participations non cotées. L’augmentation de la valorisation des actifs non cotés est la résultante des multiples utilisés pour les sociétés privées, ainsi que de la hausse des agrégats des entreprises après leur bonne performance réalisée au premier semestre 2021, conduisant à certains relèvements d’estimations pour l’exercice en cours.

L’actif net réévalué au 30 juin 2021 intègre le paiement du dividende de 2,90 € par action que Wendel a effectué le 1er juillet 2021 et ne prend pas en compte le dividende reçus de Bureau Veritas le 7 juillet 2021. L’investissement dans Tarkett est pris en compte pour un montant de 99 M€ dans l’actif net réévalué au 30 juin 2021. Le solde de l’investissement sera inclus dans le prochain actif net réévalué publié.

Structure financière solide : liquidité importante et amélioration de la structure de la dette

Ratio LTV de 9,0 % au 30 juin 202114

Liquidité totale s’élevant à 1,97 Md€ 15 au 30 juin 2021, dont 1,219 Md€ de trésorerie disponible et 750 M€ de ligne de crédit (non tirée)

au 30 juin 2021, dont 1,219 Md€ de trésorerie disponible et 750 M€ de ligne de crédit (non tirée) Maturité moyenne de la dette 16 allongée à 5,5 ans à l’issue du succès d’une émission obligataire de 300 M€ à 10 ans avec un coupon de 1,0 % le 26 mai 2021. Le produit de cette émission a été utilisé le 1 er juillet 2021 pour le financement de l’option de remboursement anticipé de l’intégralité de la souche avril 2023

allongée à 5,5 ans à l’issue du succès d’une émission obligataire de 300 M€ à 10 ans avec un coupon de 1,0 % le 26 mai 2021. Le produit de cette émission a été utilisé le 1 juillet 2021 pour le financement de l’option de remboursement anticipé de l’intégralité de la souche avril 2023 Notations de catégorie « investment grade » : Moody’s à Baa2 avec perspective stable ; S&P à BBB avec perspective stable

Événements importants depuis le début de l’année 2021

Intégration d’objectifs ESG dans les conditions financières du crédit syndiqué non tiré de 750 M€

Wendel a signé un avenant à son crédit syndiqué non tiré d’un montant de 750 M€ et de maturité octobre 2024, afin d’y intégrer des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Des éléments mesurables de la performance extra-financière de Wendel et de ses sociétés en portefeuille seront par conséquent désormais pris en compte dans le calcul du coût de financement de ce crédit syndiqué. Ils sont alignés avec certains objectifs ESG quantitatifs que le Groupe a fixés dans sa feuille de route ESG 2023.

Les trois critères extra-financiers sélectionnés pour être intégrés au calcul du coût du financement du crédit syndiqué sont les suivants :

la réalisation systématique de due diligences ESG pour les nouveaux investissements réalisés directement par Wendel et la mise en place par les sociétés contrôlées de son portefeuille d’une feuille de route ESG ;

l’évaluation et la mise en place de plans d’actions sur le risque climat et l’empreinte carbone au niveau des sociétés contrôlées du portefeuille ;

l’atteinte à fin 2023 d’un pourcentage minimum total de 30 % de femmes parmi les administrateurs nommés par Wendel au sein des sociétés du portefeuille et de certaines holdings du Groupe.

Ces critères seront évalués annuellement par un organisme tiers indépendant et donneront lieu à des ajustements de marge du crédit syndiqué.

Wendel s’associe à la famille Deconinck pour le rachat de titres de la société Tarkett et appuyer le développement de la société

Dans le cadre de sa stratégie d’investissement 2021-2024, Wendel s’est associée à la famille Deconinck au sein de Tarkett Participation pour appuyer le développement de Tarkett. Cet investissement s’est accompagné d’une offre pour l’acquisition de titres Tarkett. Selon les termes du partenariat, Wendel détiendra jusqu’à 30 % de Tarkett Participation, aux côtés de la famille Deconinck, qui conservera le contrôle de la société.

Le 15 juillet 2021, Tarkett a annoncé que, à l’issue de la clôture de l’Offre initiée par Tarkett Participation, agissant de concert avec Société Investissement Deconinck et Wendel Luxembourg S.A. (anciennement Trief Corporation S.A. et filiale à 100 % de Wendel SE)17, sur l’ensemble des actions Tarkett non détenues par l’Initiateur, celui-ci détient directement 56 300 463 actions, représentant 85,89 % du capital et 84,98 % des droits de vote de Tarkett, et au total 56 548 018 actions représentant 86,27 % du capital et 85,36 % des droits de vote de Tarkett avec la prise en compte des 247 555 actions détenues en propre par Tarkett et ainsi détenues par assimilation par Tarkett Participation.

Depuis le 20 juillet 2021, et au 28 juillet 2021, Tarkett Participation a porté sa participation dans Tarkett à 88,4% du capital, en incluant l’auto-contrôle.

Ainsi, Wendel a investi un montant total de 216,7 M€ pour une participation totale de 25,5% au capital de Tarkett Participation.

Wendel disposera de deux sièges au Conseil de la société Tarkett Participation et de droits de gouvernance en adéquation avec son niveau de détention minoritaire.

Retour aux actionnaires et dividende

Wendel a versé un dividende de 2,90 € par action pour 2020, en hausse de 3,6 % par rapport au dividende payé au titre de 2019 et représentant un rendement de 3 % sur la base du prix de l’action au 31 décembre 2020. Le paiement de ce dividende en numéraire a été effectué le 5 juillet 2021.

Conformément à son annonce du 18 mars 2021, Wendel a racheté pour 25 M€ d’actions propres au premier semestre 2021. Wendel procédera à des rachats d’actions opportunistes au second semestre 2021 dont l’ampleur respectera la réglementation française.

Agenda

07.09.2021

États financiers du 1er semestre 2021 – Publication des états financiers consolidés semestriels condensés (avant bourse)

28.10.2021

Activité du 3è trimestre 2021 - Publication de l’ANR au 30 septembre 2021 (avant bourse)

02.12.2021

Journée investisseurs 2021 – Réunion organisée le matin

18.03.2022

Résultats annuels 2021 - Publication de l’ANR au 31 décembre 2021 (avant bourse).

28.04.2022

Activité du 1er trimestre 2022 - Publication de l’ANR au 31 mars 2022 (avant bourse).

19.05.2022

Assemblée générale

29.07.2022

Résultats du 1er semestre 2022 - Publication de l’ANR au 30 juin 2022 et des états financiers consolidés semestriels condensés (avant bourse)

28.10.2022

Activité du 3è trimestre 2022 - Publication de l’ANR au 30 septembre 2022 (avant bourse)

01.12.2022

Journée investisseurs 2022





1 Ajusté de l’investissement supplémentaire dans Tarkett et net du dividende à venir de Bureau Veritas, le ratio LTV s’établirait à 9,5 % au 30 juin 2021. Le dividende de 127 M€ de Wendel payé en juillet a été pris en compte dans l’ANR au 30 juin 2021 en augmentation de dette.

2 Avant le paiement par Wendel de 127 M€ de dividendes à ses actionnaires, avant 57,9 M€ de dividendes à recevoir de Bureau Veritas, avant le remboursement anticipé de l’obligation à échéance avril 2023 pour un montant de 308 M€ et avant l’investissement supplémentaire de 118,7M€ dans Tarkett depuis le 30 juin.

3 Pro forma du remboursement anticipé de la souche avril 2023

4 EBITDA incluant l’impact de la norme IFRS 16. Hors IFRS 16, l’EBITDA s’élève à 107,7M€.

5 Après impacts de la norme IFRS 16. Hors IFRS 16, la dette nette s’élève à 183,5 M€

6 Définition de la documentation de crédit

7 EBITDA incluant l’impact de la norme IFRS 16. Hors IFRS 16, l’EBITDA s’élève à 94,3M€

8 Après impacts de la norme IFRS 16. Hors IFRS 16, la dette nette s’élève à 438,6 M€

9 Selon la définition indiquée dans les covenants bancaires

10 EBITDA après impacts de la norme IFRS 16. Hors impacts de la norme IFRS 16, l’EBITDA s’élève à 56,9 M€.

11 Dette nette après impacts IFRS 16. Hors impacts de la norme IFRS 16, la dette nette s’élève à 3,3 M€.

12 Après impacts de la norme IFRS 16. Hors IFRS 16, l’EBITDA s’élève à 20,0 M$

13 Après impacts de la norme IFRS 16. Hors IFRS 16, la dette nette s’élève à 329,1 M$

14 Ajusté du solde de l’investissement dans Tarkett et net du dividende à recevoir de Bureau Veritas, le ratio LTV s’établirait à 9,5 % au 30 juin 2021

15 Avant le paiement par Wendel de 127 M€ de dividendes à ses actionnaires, avant 57,9 M€ de dividendes à recevoir de Bureau Veritas, avant le remboursement anticipé de l’obligation à échéance avril 2023 pour un montant de 308 M€ et avant l’investissement supplémentaire de 118,7M€ dans Tarkett depuis le 30 juin.

16 Pro forma du repaiement de la souche avril 2023

17 Les actions de Tarkett Participation détenues par Wendel Luxembourg S.A. seront transférées à deux entités contrôlées par Wendel SE, à savoir Expansion 17 S.C.A. et Global Performance 17 S.C.A., qui remplaceront de concert Wendel Luxembourg S.A.

Annexe 1 : ANR au 30 juin 2021 de 189,1 € par action

(en millions d’euros) 30.06.2021 31.12.2020 Participations cotées Nombre de titres Cours (1) 4 352 3 599 Bureau Veritas 160,8 M/160,8M 26,4 €/ 22,4 € 4 253 3 599 Tarkett 99 - Participations non cotées (2) 4 831 3 910 Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (3) 105 74 Trésorerie et placements financiers (4) 1 219 1 079 Actif Brut Réévalué 10 508 8 662 Dette obligataire Wendel et intérêts courus -1 925(5) - 1 548 Dividende approuvé, à payer -127 - Actif Net Réévalué 8 456 7 114 Dont dette nette -832(5) - 468 Nombre d’actions au capital 44 719 119 44 719 119 Actif Net Réévalué par action €189,1 159,1 € Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel 112,2 € 97,9 € Prime (Décote) sur l’ANR - 40,6 % - 38,5 %

Moyenne des 20 derniers cours de clôture de bourse calculée au 31 décembre 2020 et au 30 juin 2021. Participations non cotées (Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute,Wendel Lab). Comme dans le calcul de l’ANR au 31 mars 2021, le calcul de la valorisation d’IHS au 30 juin 2021 est basé uniquement sur l’EBITDA qui est à ce stade l’agrégat le plus pertinent. Les multiples et les agrégats comptables utilisés pour calculer l’Actif Net Réevalué ne tiennent pas compte des impacts IFRS 16. Dont 1 077 275 actions propres Wendel au 30 juin 2021 et 900 665 au 31 décembre 2020. Trésorerie et placements financiers de Wendel et de ses holdings, ils comprennent au 30 juin 2021 0,9 Md€ de trésorerie disponible et 0,3 Md€ de placements financiers liquides disponibles. Le remboursement anticipé au 1er juillet 2021 (308 M€) de l'obligation à échéance avril 2023 n'est pas inclus dans la trésorerie et le calcul de la dette brute au 30 juin 2021. Le versement du dividende de Bureau Veritas a eu lieu en juillet et n'est pas inclus dans la trésorerie du 30 juin 2021.

Les conversions de change des actifs et passifs libellés dans d’autres devises que l’euro sont réalisées sur la base du taux de change de la date de l’ANR.

La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces éléments sont pris en compte dans le calcul de l’ANR. Voir page 360 du Document d’Enregistrement Universel 2020.

