WENDEL : Assemblée générale mixte du 16 juin 2022

COMMUNIQUÉ – 04.05.2022

Assemblée générale mixte du 16 juin 2022

Wendel informe ses actionnaires que son Assemblée générale se tiendra le jeudi 16 juin 2022 à 14h30 à la Salle Wagram, située 39-41 avenue de Wagram, 75017 Paris.

L’avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (www.journal-officiel.gouv.fr/balo/). Il contient notamment l’ordre du jour de l’Assemblée, le projet des résolutions qui seront présentées à l’Assemblée et les principales modalités de participation à l’Assemblée. Il est également disponible sur le site internet de la Société.

Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site internet de la Société à la rubrique www.wendelgroup.com/fr/assemblees-generales à partir du 26 mai 2022, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

L’Assemblée générale fera l’objet d’une retransmission en intégralité, en direct et en différé, par webcast. Toutes les informations relatives à l’Assemblée générale sont disponibles à la rubrique www.wendelgroup.com/fr/assemblees-generales.





Agenda

16.06.2022

Assemblée générale

29.07.2022

Résultats du 1er semestre 2022 - Publication de l’ANR au 30 juin 2022 (avant bourse)

03.08.2022

Publication des états financiers consolidés semestriels condensés (avant bourse)

28.10.2022

Activité du 3ème trimestre 2022 - Publication de l’ANR au 30 septembre 2022 (avant bourse)

01.12.2022

Journée investisseurs 2022

Pièce jointe