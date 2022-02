WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 18 février 2022 21/02/2022 | 17:46 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires

RACHAT d’ACTIONS – 21 FEVRIER 2022 Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 29 juin 2021 Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 14 et le 18 évrier 2022 : Nom de l'émetteur Code LEI Jour de la transaction Code ISIN Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€) Marché WENDEL 969500M98ZMIZYJD5O34 18/02/2022 FR0000121204 4 000 91,9712 Euronext 17/02/2022 4 600 92,6380 16/02/2022 3 510 93,9045 15/02/2022 1 339 93,6122 14/02/2022 4 329 91,8638 Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe. Annexe Détail transaction par transaction Nom du PSI Code Identifiant PSI Jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché ODDO & CIE 585 2022-02-18T17:20:15+92:00 FR0000121204 91,90 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T17:16:02+92:00 FR0000121204 91,70 EUR 11 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T17:16:02+92:00 FR0000121204 91,70 EUR 24 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T17:16:02+92:00 FR0000121204 91,70 EUR 10 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T17:16:02+92:00 FR0000121204 91,70 EUR 22 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T17:16:02+92:00 FR0000121204 91,70 EUR 33 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T17:11:21+92:00 FR0000121204 91,60 EUR 36 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T17:11:05+92:00 FR0000121204 91,60 EUR 11 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T17:11:05+92:00 FR0000121204 91,60 EUR 29 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T17:10:36+92:00 FR0000121204 91,60 EUR 24 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T17:08:25+92:00 FR0000121204 91,75 EUR 36 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T17:08:02+92:00 FR0000121204 91,75 EUR 11 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T17:05:03+92:00 FR0000121204 91,75 EUR 53 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T17:03:49+92:00 FR0000121204 91,90 EUR 94 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T17:03:49+92:00 FR0000121204 91,90 EUR 6 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T17:03:44+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 300 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T17:03:44+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 15 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T17:03:44+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 85 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T17:03:43+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T17:03:42+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 16 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T17:03:42+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 84 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T16:41:31+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 1 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T16:41:31+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 18 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T16:41:31+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 53 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T16:41:31+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 3 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T16:41:31+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 5 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T16:41:31+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 11 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T16:41:30+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 28 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T16:41:29+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 81 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T16:41:29+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 11 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T16:41:29+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 9 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T16:41:29+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 80 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T16:41:20+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T16:41:20+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T15:21:19+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T14:45:09+92:00 FR0000121204 91,90 EUR 23 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T14:45:09+92:00 FR0000121204 91,90 EUR 77 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T14:31:24+92:00 FR0000121204 91,60 EUR 85 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T14:31:24+92:00 FR0000121204 91,60 EUR 15 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T14:29:55+92:00 FR0000121204 91,70 EUR 21 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T14:29:55+92:00 FR0000121204 91,70 EUR 79 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T14:26:18+92:00 FR0000121204 91,75 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T14:25:57+92:00 FR0000121204 91,90 EUR 40 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T14:25:57+92:00 FR0000121204 91,90 EUR 60 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T14:14:13+92:00 FR0000121204 92,05 EUR 4 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T14:14:13+92:00 FR0000121204 92,05 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T14:14:09+92:00 FR0000121204 92,05 EUR 3 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T14:14:09+92:00 FR0000121204 92,05 EUR 53 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T14:14:09+92:00 FR0000121204 92,05 EUR 44 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T14:14:09+92:00 FR0000121204 92,05 EUR 96 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T14:14:09+92:00 FR0000121204 92,05 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T14:14:09+92:00 FR0000121204 92,05 EUR 7 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T14:14:09+92:00 FR0000121204 92,05 EUR 93 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T14:10:20+92:00 FR0000121204 92,20 EUR 61 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T14:10:20+92:00 FR0000121204 92,20 EUR 39 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T13:48:51+92:00 FR0000121204 92,35 EUR 35 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T13:48:51+92:00 FR0000121204 92,35 EUR 16 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T13:47:22+92:00 FR0000121204 92,35 EUR 49 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T13:39:49+93:00 FR0000121204 92,50 EUR 16 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T13:39:49+93:00 FR0000121204 92,50 EUR 75 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T13:39:49+93:00 FR0000121204 92,50 EUR 9 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T10:24:39+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T10:24:39+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 6 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T10:24:39+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 84 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T10:24:30+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 10 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T10:24:30+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T10:24:30+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 77 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T10:18:51+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 9 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T10:18:46+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 3 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T10:18:42+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 11 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T10:18:42+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 84 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T10:18:42+92:00 FR0000121204 92,00 EUR 16 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T09:30:17+92:00 FR0000121204 91,95 EUR 40 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T09:29:11+92:00 FR0000121204 91,95 EUR 10 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T09:29:11+92:00 FR0000121204 91,95 EUR 50 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T09:29:11+92:00 FR0000121204 91,95 EUR 25 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T09:29:11+92:00 FR0000121204 91,95 EUR 75 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T09:29:11+92:00 FR0000121204 91,95 EUR 16 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T09:29:11+92:00 FR0000121204 91,95 EUR 75 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T09:29:10+92:00 FR0000121204 91,95 EUR 9 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T09:22:24+92:00 FR0000121204 91,90 EUR 71 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T09:22:24+92:00 FR0000121204 91,90 EUR 29 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-18T09:03:42+92:00 FR0000121204 92,10 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T17:27:52+92:00 FR0000121204 92,40 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T17:20:42+92:00 FR0000121204 92,30 EUR 95 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T17:20:42+92:00 FR0000121204 92,30 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T17:20:42+92:00 FR0000121204 92,30 EUR 5 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T17:20:42+92:00 FR0000121204 92,30 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T17:20:42+92:00 FR0000121204 92,30 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T16:49:00+92:00 FR0000121204 92,20 EUR 55 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T16:48:00+92:00 FR0000121204 92,20 EUR 45 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T16:47:06+92:00 FR0000121204 92,30 EUR 47 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T16:47:06+92:00 FR0000121204 92,30 EUR 53 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T16:36:47+92:00 FR0000121204 92,40 EUR 58 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T16:36:47+92:00 FR0000121204 92,40 EUR 44 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T16:36:47+92:00 FR0000121204 92,40 EUR 12 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T16:36:47+92:00 FR0000121204 92,40 EUR 44 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T16:36:47+92:00 FR0000121204 92,40 EUR 44 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T16:36:47+92:00 FR0000121204 92,40 EUR 98 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T16:36:47+92:00 FR0000121204 92,40 EUR 44 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T16:36:47+92:00 FR0000121204 92,40 EUR 56 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T16:11:02+92:00 FR0000121204 92,20 EUR 19 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T16:11:02+92:00 FR0000121204 92,20 EUR 81 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T15:54:38+92:00 FR0000121204 92,20 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T15:50:19+92:00 FR0000121204 92,35 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T15:34:29+93:00 FR0000121204 92,50 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T15:17:29+93:00 FR0000121204 92,50 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:56:55+92:00 FR0000121204 92,35 EUR 11 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:56:55+92:00 FR0000121204 92,35 EUR 16 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:56:55+92:00 FR0000121204 92,35 EUR 22 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:56:55+92:00 FR0000121204 92,35 EUR 3 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:56:55+92:00 FR0000121204 92,35 EUR 19 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:56:55+92:00 FR0000121204 92,35 EUR 40 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:56:55+92:00 FR0000121204 92,35 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:56:55+92:00 FR0000121204 92,35 EUR 21 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:56:55+92:00 FR0000121204 92,35 EUR 19 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:56:55+92:00 FR0000121204 92,35 EUR 81 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:56:55+92:00 FR0000121204 92,35 EUR 31 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:56:55+92:00 FR0000121204 92,35 EUR 17 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:56:55+92:00 FR0000121204 92,35 EUR 8 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:56:55+92:00 FR0000121204 92,35 EUR 40 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:56:55+92:00 FR0000121204 92,35 EUR 72 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:52:31+92:00 FR0000121204 92,40 EUR 90 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:47:15+92:00 FR0000121204 92,40 EUR 10 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:47:14+93:00 FR0000121204 92,55 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:13:59+93:00 FR0000121204 92,70 EUR 79 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:13:59+93:00 FR0000121204 92,70 EUR 21 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:11:11+93:00 FR0000121204 92,85 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:08:24+93:00 FR0000121204 92,85 EUR 28 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:08:23+93:00 FR0000121204 92,85 EUR 15 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:08:23+93:00 FR0000121204 92,85 EUR 57 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:08:23+93:00 FR0000121204 92,85 EUR 30 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:08:23+93:00 FR0000121204 92,85 EUR 70 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:08:23+93:00 FR0000121204 92,85 EUR 43 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T14:08:14+93:00 FR0000121204 92,85 EUR 57 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T13:28:26+93:00 FR0000121204 92,70 EUR 20 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T13:28:12+93:00 FR0000121204 92,70 EUR 2 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T13:28:12+93:00 FR0000121204 92,70 EUR 5 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T13:28:01+93:00 FR0000121204 92,70 EUR 10 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T13:28:01+93:00 FR0000121204 92,70 EUR 17 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T13:28:01+93:00 FR0000121204 92,70 EUR 10 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T13:27:34+93:00 FR0000121204 92,70 EUR 1 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T13:27:34+93:00 FR0000121204 92,70 EUR 6 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T13:27:34+93:00 FR0000121204 92,70 EUR 25 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T13:27:34+93:00 FR0000121204 92,70 EUR 4 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T13:25:05+93:00 FR0000121204 92,85 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T13:15:54+93:00 FR0000121204 93,00 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T13:15:54+93:00 FR0000121204 93,00 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T13:15:54+93:00 FR0000121204 93,00 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T12:23:56+93:00 FR0000121204 93,15 EUR 80 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T12:23:56+93:00 FR0000121204 93,15 EUR 20 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T11:24:16+93:00 FR0000121204 92,65 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T10:49:06+93:00 FR0000121204 92,80 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T10:42:23+93:00 FR0000121204 92,95 EUR 25 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T10:42:23+93:00 FR0000121204 92,95 EUR 75 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T10:01:47+93:00 FR0000121204 92,80 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T09:44:54+93:00 FR0000121204 92,85 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T09:39:45+93:00 FR0000121204 92,95 EUR 19 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T09:39:45+93:00 FR0000121204 92,95 EUR 81 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T09:35:55+93:00 FR0000121204 92,80 EUR 22 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T09:35:24+93:00 FR0000121204 92,80 EUR 78 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T09:35:10+93:00 FR0000121204 92,80 EUR 84 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T09:35:10+93:00 FR0000121204 92,80 EUR 16 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T09:28:17+93:00 FR0000121204 93,00 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T09:24:34+93:00 FR0000121204 93,20 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T09:19:41+93:00 FR0000121204 93,20 EUR 99 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T09:19:41+93:00 FR0000121204 93,20 EUR 1 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-17T09:15:03+93:00 FR0000121204 93,40 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T17:20:02+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 10 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T17:15:50+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T17:06:56+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 15 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T17:00:41+94:00 FR0000121204 93,55 EUR 14 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T17:00:06+94:00 FR0000121204 93,55 EUR 15 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T16:59:07+94:00 FR0000121204 93,55 EUR 24 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T16:59:07+94:00 FR0000121204 93,55 EUR 32 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T16:48:36+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 15 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T16:48:36+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 36 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T16:48:36+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 49 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T16:17:19+94:00 FR0000121204 93,55 EUR 79 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T16:12:02+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 7 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T16:12:02+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 13 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T16:12:02+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 22 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T16:12:02+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 10 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T16:12:02+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 40 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T16:12:02+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 8 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T16:05:35+94:00 FR0000121204 93,55 EUR 13 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T15:57:28+94:00 FR0000121204 93,55 EUR 8 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T15:54:53+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 35 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T15:54:53+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 13 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T15:54:53+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 40 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T15:54:53+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 12 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T15:54:29+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 8 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T15:54:29+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 14 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T15:54:29+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 24 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T15:54:29+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 54 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T15:53:46+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T15:52:33+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 14 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T15:52:33+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 36 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T15:52:33+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 50 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T15:44:50+94:00 FR0000121204 93,75 EUR 61 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T14:41:10+94:00 FR0000121204 94,25 EUR 455 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T14:41:10+94:00 FR0000121204 94,25 EUR 47 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T14:41:10+94:00 FR0000121204 94,25 EUR 79 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T14:41:10+94:00 FR0000121204 94,25 EUR 54 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T14:41:10+94:00 FR0000121204 94,25 EUR 39 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T14:41:10+94:00 FR0000121204 94,25 EUR 13 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T14:41:10+94:00 FR0000121204 94,20 EUR 30 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T14:41:10+94:00 FR0000121204 94,20 EUR 40 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T14:41:10+94:00 FR0000121204 94,20 EUR 42 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T14:41:10+94:00 FR0000121204 94,20 EUR 40 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T14:41:10+94:00 FR0000121204 94,15 EUR 16 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T14:41:10+94:00 FR0000121204 94,15 EUR 44 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T14:41:10+94:00 FR0000121204 94,15 EUR 40 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T12:59:57+94:00 FR0000121204 93,90 EUR 50 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T12:59:57+94:00 FR0000121204 93,90 EUR 50 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T11:27:12+94:00 FR0000121204 93,60 EUR 5 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T11:27:12+94:00 FR0000121204 93,60 EUR 11 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T11:27:12+94:00 FR0000121204 93,60 EUR 8 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T11:27:12+94:00 FR0000121204 93,60 EUR 67 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T11:27:12+94:00 FR0000121204 93,60 EUR 9 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T11:26:39+94:00 FR0000121204 93,60 EUR 9 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T11:26:39+94:00 FR0000121204 93,60 EUR 15 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T11:26:39+94:00 FR0000121204 93,60 EUR 76 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T11:23:32+94:00 FR0000121204 93,60 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T11:23:01+94:00 FR0000121204 93,60 EUR 62 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T11:22:26+94:00 FR0000121204 93,60 EUR 38 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T11:19:59+94:00 FR0000121204 93,75 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T11:17:36+94:00 FR0000121204 93,85 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T10:57:20+94:00 FR0000121204 94,00 EUR 9 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T10:57:20+94:00 FR0000121204 94,00 EUR 50 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T10:57:20+94:00 FR0000121204 94,00 EUR 41 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T10:33:21+94:00 FR0000121204 93,75 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T10:26:28+94:00 FR0000121204 93,90 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T10:09:36+94:00 FR0000121204 93,90 EUR 50 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T10:09:36+94:00 FR0000121204 93,90 EUR 50 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T09:59:22+94:00 FR0000121204 94,05 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T09:54:08+94:00 FR0000121204 93,90 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T09:44:07+94:00 FR0000121204 94,05 EUR 43 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T09:44:07+94:00 FR0000121204 94,05 EUR 50 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T09:44:03+94:00 FR0000121204 94,05 EUR 7 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T09:30:01+94:00 FR0000121204 94,20 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T09:28:00+94:00 FR0000121204 94,35 EUR 15 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-16T09:28:00+94:00 FR0000121204 94,35 EUR 85 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T17:29:58+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 39 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T17:25:01+94:00 FR0000121204 93,75 EUR 65 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T17:25:01+94:00 FR0000121204 93,75 EUR 35 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T16:02:31+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 48 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T16:02:31+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 50 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T15:59:55+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 2 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T15:46:40+94:00 FR0000121204 93,80 EUR 73 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T15:38:50+94:00 FR0000121204 93,95 EUR 75 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T15:16:11+94:00 FR0000121204 93,80 EUR 3 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T15:16:11+94:00 FR0000121204 93,80 EUR 76 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T15:15:47+94:00 FR0000121204 93,80 EUR 21 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T15:14:24+94:00 FR0000121204 93,95 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T13:41:15+94:00 FR0000121204 93,80 EUR 16 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T13:41:15+94:00 FR0000121204 93,80 EUR 84 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T13:36:48+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 25 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T13:07:15+94:00 FR0000121204 93,50 EUR 1 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T13:01:12+94:00 FR0000121204 93,50 EUR 26 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T13:00:49+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 89 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T13:00:49+94:00 FR0000121204 93,65 EUR 11 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T11:23:19+93:00 FR0000121204 93,20 EUR 30 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T11:23:19+93:00 FR0000121204 93,20 EUR 70 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T10:28:27+93:00 FR0000121204 93,35 EUR 100 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T10:03:04+93:00 FR0000121204 93,40 EUR 81 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T09:57:16+93:00 FR0000121204 93,40 EUR 19 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T09:35:55+94:00 FR0000121204 93,80 EUR 78 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T09:35:07+94:00 FR0000121204 93,80 EUR 11 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T09:34:15+94:00 FR0000121204 93,80 EUR 11 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T09:05:49+93:00 FR0000121204 93,00 EUR 36 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-15T09:05:49+93:00 FR0000121204 93,00 EUR 64 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T17:29:35+93:00 FR0000121204 93,15 EUR 59 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T17:29:35+93:00 FR0000121204 93,15 EUR 61 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T17:29:35+93:00 FR0000121204 93,15 EUR 47 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T17:29:35+93:00 FR0000121204 93,15 EUR 19 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T17:29:35+93:00 FR0000121204 93,15 EUR 21 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T17:29:35+93:00 FR0000121204 93,15 EUR 21 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T17:29:35+93:00 FR0000121204 93,15 EUR 40 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T17:29:35+93:00 FR0000121204 93,15 EUR 21 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T17:29:35+93:00 FR0000121204 93,15 EUR 40 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T17:29:03+93:00 FR0000121204 93,15 EUR 168 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T17:29:00+93:00 FR0000121204 93,15 EUR 134 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T17:28:00+93:00 FR0000121204 93,15 EUR 22 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T17:28:00+93:00 FR0000121204 93,15 EUR 114 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T17:28:00+93:00 FR0000121204 93,15 EUR 114 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T17:24:23+93:00 FR0000121204 93,05 EUR 10 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T17:15:37+93:00 FR0000121204 92,85 EUR 44 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T17:08:11+93:00 FR0000121204 92,85 EUR 38 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T17:02:54+93:00 FR0000121204 92,60 EUR 106 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T15:59:34+93:00 FR0000121204 92,60 EUR 165 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T15:59:34+93:00 FR0000121204 92,60 EUR 85 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T14:17:54+93:00 FR0000121204 92,60 EUR 245 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T14:17:54+93:00 FR0000121204 92,60 EUR 3 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T14:10:32+93:00 FR0000121204 92,60 EUR 2 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T13:49:31+93:00 FR0000121204 92,60 EUR 50 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T13:49:31+93:00 FR0000121204 92,60 EUR 150 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T13:49:31+93:00 FR0000121204 92,60 EUR 50 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T12:11:39+92:00 FR0000121204 91,60 EUR 68 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T12:11:39+92:00 FR0000121204 91,60 EUR 103 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T10:01:26+91:00 FR0000121204 90,60 EUR 63 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T10:01:26+91:00 FR0000121204 90,60 EUR 59 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T10:01:26+91:00 FR0000121204 90,60 EUR 88 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T10:01:26+91:00 FR0000121204 90,60 EUR 202 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T10:01:26+91:00 FR0000121204 90,60 EUR 88 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:49:44+91:00 FR0000121204 91,00 EUR 30 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:49:44+91:00 FR0000121204 91,00 EUR 70 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:49:44+91:00 FR0000121204 91,00 EUR 80 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:48:49+91:00 FR0000121204 91,00 EUR 20 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:47:16+91:00 FR0000121204 91,00 EUR 61 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:47:16+91:00 FR0000121204 91,00 EUR 39 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:47:10+91:00 FR0000121204 91,00 EUR 37 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:47:10+91:00 FR0000121204 91,00 EUR 5 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:47:10+91:00 FR0000121204 91,00 EUR 58 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:47:10+91:00 FR0000121204 91,00 EUR 58 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:47:10+91:00 FR0000121204 91,00 EUR 42 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:34:06+91:00 FR0000121204 90,85 EUR 125 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:34:06+91:00 FR0000121204 90,85 EUR 87 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:34:06+91:00 FR0000121204 90,85 EUR 117 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:20:58+91:00 FR0000121204 91,20 EUR 25 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:20:58+91:00 FR0000121204 91,20 EUR 19 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:20:58+91:00 FR0000121204 91,20 EUR 25 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:20:58+91:00 FR0000121204 91,20 EUR 70 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:20:58+91:00 FR0000121204 91,20 EUR 19 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:20:58+91:00 FR0000121204 91,20 EUR 114 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:20:58+91:00 FR0000121204 91,20 EUR 114 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:20:58+91:00 FR0000121204 91,20 EUR 64 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:20:58+91:00 FR0000121204 91,20 EUR 50 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:07:35+92:00 FR0000121204 91,70 EUR 52 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:07:35+92:00 FR0000121204 91,70 EUR 8 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:07:35+92:00 FR0000121204 91,70 EUR 88 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:07:35+92:00 FR0000121204 91,70 EUR 88 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:07:35+92:00 FR0000121204 91,70 EUR 18 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:07:35+92:00 FR0000121204 91,70 EUR 70 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:07:35+92:00 FR0000121204 91,70 EUR 88 XPAR ODDO & CIE 585 2022-02-14T09:07:35+92:00 FR0000121204 91,70 EUR 88 XPAR Pièce jointe Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 18 février 2022

Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur WENDEL 17:46 WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 18 février 2022 GL 14:51 WENDEL : Présentation des résultats annuels 2021 PU 17/02 TARKETT : Résultats annuels 2021 PU 16/02 WENDEL : Sébastien Metzger nommé Directeur Juridique M&A et Finance AO 16/02 WENDEL : nomination d'un directeur juridique M&A et finance CF 16/02 WENDEL : Sébastien Metzger nommé Directeur Juridique M&A et Finance de Wendel GL 16/02 Wendel nomme Sébastien Metzger au poste de directeur juridique M&A et Finance CI 16/02 WENDEL : Mouvements des dirigeants et mandataires sociaux CO 14/02 WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 11 février 2022 GL 14/02 WENDEL : Rachat d'actions propres CO Recommandations des analystes sur WENDEL 2021 WENDEL : Oddo confirme sa note de 'surperformance' CF 2021 WENDEL : Oddo relève son objectif de cours CF 2021 WENDEL : Oddo relève sa cible sur le titre CF

Données financières EUR USD CA 2021 8 471 M 9 600 M - Résultat net 2021 114 M 129 M - Dette nette 2021 2 817 M 3 192 M - PER 2021 35,0x Rendement 2021 3,25% Capitalisation 3 989 M 4 521 M - VE / CA 2021 0,80x VE / CA 2022 0,69x Nbr Employés 88 344 Flottant - Graphique WENDEL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique WENDEL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 8 Dernier Cours de Cloture 91,35 € Objectif de cours Moyen 144,50 € Ecart / Objectif Moyen 58,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs André François-Poncet Chairman-Executive Board Jerôme Michiels CFO, Managing Director & Executive Vice President Nicolas ver Hulst Chairman-Supervisory Board Aziz Sedrati Director-Information Technology Guylaine Saucier Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) WENDEL -13.33% 4 521 CINTAS CORPORATION -16.16% 38 544 TELEPERFORMANCE SE -15.71% 21 992 BUREAU VERITAS SA -16.14% 12 539 INTERTEK GROUP PLC -8.35% 11 294 EDENRED SE -7.10% 10 641