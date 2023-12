Communiqué officiel de WENDEL

COMMUNIQUE – 11 décembre 2023

Journée Investisseurs de Wendel

Une stratégie centrée sur la création de valeur

et le retour récurrent aux actionnaires

fondée sur un modèle d’affaires en profonde évolution :

Hausse d’environ 20% du dividende dès l’an prochain1.





L’ambition de Wendel est de bâtir un modèle d’affaires dual fondé sur capital permanent et gestion d’actifs privés générant un retour aux actionnaires attractif et récurrent. Gestion d’actifs : ambition d’atteindre 150 millions d’euros de FRE 2 d’ici à 2027 dans la gestion d’actifs privés pour compte de tiers. Wendel prévoit d’atteindre ce niveau via la croissance organique à deux chiffres de ses activités, accompagnée d’opérations de croissance externe sur de nouvelles classes d’actifs. Capitaux permanents : Objectif de génération d’un TRI à deux chiffres sur le portefeuille existant Rotation du portefeuille : redéploiement de capitaux vers des actifs générant un TRI 3 d’environ 15 %

Nouvelle augmentation des objectifs de retour aux actionnaires : redistribution aux actionnaires, sous la forme de dividendes récurrents et prévisibles, de la majeure partie des flux générés par la gestion d’actifs et d’environ 20 % de la performance attendue sur les capitaux permanents et le sponsor money Augmentation de l’objectif de dividende à 2,5% de l’ANR 4 dès 2024, avec pour objectif d’atteindre 3,5% de l’ANR à moyen terme, avec le développement de la gestion d’actifs. L’objectif de maintenir a minima un dividende constant d’une année sur l’autre demeure inchangé. Rachat d’actions : environ 170 000 actions déjà rachetées dans le cadre du programme de 100 millions d’euros lancé le 27 octobre 2023. Possible renouvellement de ce type de programme, avec une approche opportuniste.

redistribution aux actionnaires, sous la forme de dividendes récurrents et prévisibles, de la majeure partie des flux générés par la gestion d’actifs et d’environ 20 % de la performance attendue sur les capitaux permanents et le sponsor money Actualités récentes des sociétés du portefeuille : Wendel va recevoir un dividende de 85 millions d’euros de Stahl en décembre 2023 ACAMS : nouveau CEO attendu en début d’année 2024







Wendel tiendra demain sa 22e journée investisseurs, dédiée principalement aux sociétés non cotées du Groupe et pendant laquelle le Directoire de Wendel présentera également un point à date sur les directions stratégiques annoncées en mars dernier.

Cette journée a pour vocation de permettre à la communauté financière de mieux connaître les dirigeants des sociétés du Groupe ainsi que de détailler leur potentiel de création de valeur sur le long terme. Chris Masek, CEO d’IK Partners5, Maarten Heijbroek, CEO de Stahl et Yvan Chabanne, CEO de Scalian, présenteront leurs sociétés lors de cette 22e édition.

Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, a déclaré :

« Depuis 8 mois, nous déployons nos orientations stratégiques à un rythme soutenu avec pour objectifs l’accélération de la création de valeur et l’augmentation du retour aux actionnaires.

Ce 22ème Investor Day nous permet de préciser les modalités concrètes de notre stratégie en termes de retour aux actionnaires. Notre modèle d’affaires est articulé autour de deux leviers de création de valeur : d’une part l’investissement en capital permanent et d’autre part, notre nouvelle activité de gestion d’actifs privés développés par des équipes de talent Ces deux activités, couplées à un pilotage discipliné de nos coûts, nous rendent confiants dans notre capacité à offrir à nos actionnaires des dividendes en croissance et récurrents. Nous allons ainsi redistribuer la majeure partie des flux générés par la gestion d’actifs et environ 20 % de la création de valeur attendue de notre activité d’investissement.

Cette nouvelle politique de redistribution prendra effet dès 2024, où nous proposerons à la prochaine Assemblée générale un dividende en augmentation d’environ 20 %, soit environ 2,5 % de l’ANR de fin 2023, avec pour objectif de retourner aux actionnaires environ 3,5% de l’ANR (N-1) à moyen terme. Elle sera également accompagnée de rachats d’actions opportunistes, à l’image de celui lancé fin octobre 2023. »

Pour en savoir plus, la journée investisseurs de Wendel sera diffusée en direct le 12 décembre à partir de 14h30 sur notre site internet www.wendelgroup.com et sera consultable pendant un an.

Agenda

Mardi 12 décembre 2023

Journée investisseurs 2023

Mercredi 28 février 2024

Résultats annuels 2023 — Publication de l’ANR au 31/12/2023, et résultats annuels (après bourse)

Jeudi 25 avril 2024

Chiffre d’affaires T1 2024 — Publication de l’ANR au 31 mars 2024 (après bourse)

Jeudi 16 mai 2024

Assemblée générale

Mercredi 31 juillet 2024

Résultats semestriels 2024 — Publication de l’ANR au 30/06/2024, et résultats semestriels (après bourse)

Jeudi 24 octobre, 2024

Chiffre d’affaires T3 2024 — Publication de l’ANR au 30/09/2024 (après bourse)

Jeudi 5 décembre 2024

Investor Day 2024

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader. Avec Wendel Growth (anciennement Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel

1 Par rapport au dividende payé en 2023 et soumis à l’approbation de l’Assemblée générale qui se tiendra en 2024

2 Fee Related Earnings :Bénéfices générés par les revenus de commissions récurrentes (principalement les commissions de gestion). Ils excluent les revenus générés par les revenus liés à la performance, plus volatils, tels que les commissions de performance ou le carried interest.

3 Après effet de levier

4 % de distribution de dividendes calculés par rapport à l’ANR de fin décembre de l’année précédente.

5 L’acquisition d’IK Partners devrait être finalisée au 2ème trimestre 2024





