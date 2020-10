WENDEL : Les actionnaires de Tsebo remettent leurs actions aux branches d'investissement des créanciers senior de la société dans le cadre d'une opération consensuelle

Les actionnaires de Tsebo remettent leurs actions aux branches d’investissement des créanciers senior de la société dans le cadre d’une opération consensuelle

Wendel avait acquis Tsebo en 2017 et avait apporté des fonds propres supplémentaires en 2019 pour renforcer le bilan de la société.

L’opération entraînera également le paiement de la garantie consentie par les actionnaires en 2017, dans le cadre de l’investissement de partenaires B-BBEE. Le transfert du contrôle du capital à un consortium sud-africain d’investisseurs et au management permet d’assurer le renforcement du bilan de Tsebo et de préserver son solide profil B-BBEE, permettant ainsi à la société de retrouver dans le futur le chemin de la croissance.

Ces opérations ont déjà fait l’objet d’une provision dans les comptes et dans l’ANR de Wendel au 30 juin 2020.

Ces transactions sont sujettes à la finalisation de la documentation juridique et sous réserve de l’approbation de la South African Reserve Bank, devraient être finalisées dans les prochains mois.

Agenda

04.11.2020

2020 Investor Day – Présentation de l’ANR du 30 septembre 2020 et trading update du T3 (publication le 03.11.2020 après Bourse)

18.03.2021

Résultats annuels 2020 et ANR – Publication de l’ANR du 31 décembre 2020 (avant bourse)

28.04.2021

Trading update T1 2021 et ANR – Publication de l’ANR du 31 mars 2021 (avant bourse)

03.06.2021

Assemblée générale

29.07.2021

Résultats semestriels 2021 – Publication de l’ANR du 30 juin 2021 et des comptes consolidés semestriels (avant bourse)

28.10.2021

T3 2021 Trading update - Publication de l’ANR au 30 septembre 2021 (avant bourse)

02.12.2021

2021 Investor Day – La réunion aura lieu le matin

