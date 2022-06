WENDEL : Mise en œuvre du plan de succession du Président du Directoire de Wendel

CommuniqUE – 16 JUIN 2022

Mise en œuvre du plan de succession

du Président du Directoire de Wendel

André Francois-Poncet a fait part de son intention de remettre prochainement son mandat de Président du Directoire à la disposition du Conseil de surveillance afin de se consacrer à des projets personnels. Il continuera d’assurer ses fonctions jusqu’à l’issue du processus de nomination et l’arrivée du prochain Président du Directoire, sur lequel il travaille avec le Comité de gouvernance et du développement durable de Wendel.

Le nom du nouveau Président du Directoire sera annoncé au cours du second semestre. Il/elle fera équipe avec David Darmon, Membre du Directoire et Directeur général.

Nicolas ver Hulst, Président du Conseil de surveillance de Wendel, a déclaré :

« Le Conseil de surveillance de Wendel prend acte de la démission prochaine d’André Francois-Poncet. Au nom du Conseil, je lui adresse nos plus vifs remerciements pour le travail remarquable qu’il a accompli à la tête de Wendel pendant presque 5 ans. André a parfaitement exécuté la mission que nous lui avions confiée début 2018, et ce malgré la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Il laisse une maison en ordre de marche avec un ANR qui a atteint son record historique il y a quelques mois, une structure financière forte, et un portefeuille lisible et cohérent. Sur un plan opérationnel, il a profondément transformé Wendel avec une organisation recentrée sur l’Europe et l’Amérique du Nord et des équipes renforcées et plus focalisées sur le suivi des sociétés du portefeuille, comme en témoigne leur excellente santé et leurs dirigeants de qualité. Enfin, il a introduit une forte dimension ESG qui permet aujourd’hui à Wendel de se distinguer dans ce domaine, avec des performances reconnues.

Grâce à ce travail structurant, le nouveau cycle de redéploiement du portefeuille prévu par la feuille de route 2021-2024 est bien enclenché, avec notamment les investissements récents dans Tarkett et ACAMS, qui font suite à celui dans CPI. Nous remercions aussi André pour son implication dans le processus de sélection du futur Président du Directoire et pour avoir accepté d’assurer toute la transition nécessaire.

Pièce jointe