WENDEL : Résultats annuels 2022 - Bonne performance des sociétés du portefeuille ; Nouvelles Orientations Stratégiques

Nouvelles Orientations Stratégiques Actif net réévalué au 31 décembre 2022 : 7 456 M€, soit 167,9 € par action ANR en hausse de +8,3 % au quatrième trimestre, tiré par la très belle performance des sociétés en portefeuille, cotées ou non cotées

Sur l’année 2022, baisse de -9,2 %0F0F1 de l’ANR par action, reflétant la baisse des marchés actions dans la valeur des actifs cotés. Croissance supérieure à 10 % de la valeur des actifs non cotés sur l’année, à périmètre constant Chiffre d’affaires consolidé 2022 : 8 700 M€, en hausse de +15,9 % en données publiées et en progression de +10,7 % en organique sur un an Croissance totale à deux chiffres pour toutes les sociétés du Groupe

Première consolidation d’ACAMS en 2022 (66 M€) Contribution des filiales consolidées ajustée1F1F2 de 791 M€ en croissance de + 15,5 % Très fortes progressions des contributions de Constantia Flexibles (+79,5 %), CPI (+151,1 %) et de Bureau Veritas (+10,2%) Résultat net consolidé : 1 022 M€ Résultat net des activités ajusté (2) en hausse de +17,2 % (en hausse de +2,6 % en publié), reflétant l’augmentation de la profitabilité de l’ensemble des sociétés du portefeuille

en hausse de +17,2 % (en hausse de +2,6 % en publié), reflétant l’augmentation de la profitabilité de l’ensemble des sociétés du portefeuille Résultat non récurrent de 611M€ (846 M€ en 2021). En 2021, il était particulièrement élevé en raison, du traitement comptable de la sortie d’IHS du périmètre de consolidation (913 M€). En 2022, il comprend l’enregistrement de la plus-value de cession de Cromology (590 M€)

Résultat net consolidé 2022 de 1 022 M€ (contre 1 376 M€ en 2021) et résultat net part du Groupe de 656 M€ Une structure financière très solide : Maturité de la dette de 6,4 ans, à un coût moyen de 1,7 %

Ratio LTV de 5,8 % au 31 décembre 2022

Liquidité totale de 1,7 Md€ au 31 décembre 2022, dont 961 M€ de trésorerie disponible et 750 M€ de ligne de crédit (non tirée)

Faible niveau de levier des sociétés du portefeuille Nouvelles orientations stratégiques du Directoire Mise en œuvre d’une politique active de gestion du portefeuille et d’investissement avec l’intention d’investir environ 2 milliards d’euros dans les deux prochaines années, tout en optimisant la flexibilité financière de Wendel

Investissements unitaires initiaux de 300 à 600 M€ en equity, en Europe de l’Ouest et Amérique du Nord

Politiques d’investissement et création de valeur fondées sur un rôle d’actionnaire actif de Wendel

Investissement dans des sociétés non cotées, avec une priorité donnée à des participations majoritaires

Implication active aux côtés de l’équipe de management de Bureau Veritas en vue d’accélérer la création de valeur

Ambition de développement d’un métier de gestionnaire d’actifs pour compte de tiers, s’appuyant sur les capacités de la plateforme d’investissement de Wendel et en investissant dans de nouveaux talents

Nouvelle politique financière : (i) dividende fixé autour de 2 %, en moyenne, de l’Actif Net Réévalué tout en ayant un objectif à minima de stabilité annuelle, et (ii) optimisation des capacités de financement de Wendel en préservant un ratio LTV compatible avec une notation financière Investment Grade

Taux de retour moyen aux actionnaires à deux chiffres Sociétés du Groupe : un début d’année 2023 actif Constantia flexibles : Accord de joint-venture portant sur ses activités en Inde avec Premji Invest et SB Packagings, et acquisition de Drukpol Flexo en Pologne

Acquisition par Stahl d’ICP Industrial Solutions Group, renforçant et diversifiant ainsi son activité Specialty Coatings pour environ 205 M$ de valeur d’entreprise

3 nouveaux investissements en direct réalisés par Wendel Growth Performance ESG Wendel est incluse dans les indices Dow Jones Sustainability (DJSI) Monde et Europe pour la 3 ème année consécutive

année consécutive Wendel dans la liste des entreprises bénéficiant des meilleures notes ESG dans le monde, établie par Sustainalytics

établie par Sustainalytics Amélioration du score CDP de B- à B Dividende 2022 Un dividende ordinaire de 3,20 euros par action au titre de l’exercice 2022, en hausse de +6,7 %, sera proposé à l’Assemblée générale du 15 juin 2023, représentant un rendement de 1,9 % par rapport à l’ANR et de 3,3 % par rapport au prix de l’action2F2F3.

Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, déclare :







« En 2022, les sociétés du portefeuille ont réalisé de très bonnes performances dans un environnement macroéconomique et géopolitique complexe, démontrant ainsi la robustesse de leur modèle et leur capacité d’adaptation. Wendel est aujourd’hui une société très solide, jouissant d’équipes de qualité et d’une excellente santé financière.



Sur la base de ces fondations robustes laissées par André François-Poncet, Wendel peut enclencher dès à présent une nouvelle étape de son développement autour d’orientations stratégiques créatrices de valeur pour tous ses actionnaires. Notre ambition est, d’abord, d’investir environ 2 milliards d’euros dans les 24 mois, dans des entreprises en Europe et en Amérique du Nord. Wendel sera un actionnaire actif et influent, œuvrant au plus proche de ses sociétés, afin d’accélérer leur croissance. C’est notamment le cas de Bureau Veritas dont nous sommes convaincus du potentiel.



Par ailleurs, Wendel a décidé de développer une activité de gestion pour compte de tiers, en s’appuyant sur la légitimité et la compétence de ses équipes. Ce nouveau métier, dont la croissance s’inscrira dans le temps, représentera une nouvelle source de création de valeur, au côté de son activité d’investisseur de long terme. Notre objectif est d’offrir, à nos actionnaires, un TSR à deux chiffres.



Je tiens à remercier vivement le Conseil de surveillance de Wendel, dont Nicolas ver Hulst son Président, pour sa confiance et le plein soutien qu’il a donné au Directoire afin de mettre en œuvre cette stratégie dont nous nous attacherons à préciser la feuille de route dans les mois à venir. »

Chiffre d’affaires 2022 Chiffre d’affaires consolidé 2022 (en millions d’euros) 2021 2022 Δ Δ Organique Bureau Veritas 4 981,1 5 650,6 + 13,4 % + 7,8 % Constantia Flexibles (1) 1 603,4 1 954,5 + 21,9 % + 23,6 % Stahl 831,3 914,9 + 10,1 % + 6,3 % CPI 88,2 114,2 + 29,5 % + 17,0 % ACAMS (2) n/a 66,2 n/a n/a Chiffre d’affaires consolidé 7 503,9 8 700,4 + 15,9 % + 10,7 % La croissance organique de Constantia Flexibles est calculée sur la base d’un périmètre comparable excluant l’Inde, qui a été classée en 2022 comme actifs destinés à être cédés conformément à la norme IFRS 5. Les comptes d’ACAMS sont consolidés depuis le 11 mars 2022. (78,8 M€ hors impact de retraitement au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA)). Chiffre d’affaires consolidé 2022 des sociétés mises en équivalence (en millions d’euros) 2021 2022 Δ Δ Organique Tarkett 2 792,1 3 358,9 + 20,3 % + 11,7 % Résultats consolidés 2022 (en millions d’euros) 2021 2022 Contribution des filiales consolidées 765,0 789,3 Frais financiers, frais généraux et impôts - 111,3 - 118,7 Résultat net des activités (1) 653,7 670,6 Résultat net des activités (1) part du Groupe 256,2 223,2 Résultat non récurrent 834 493,8 Effets liés aux écarts d’acquisition - 111,2 - 142,2 Résultat net total 1 376,4 1 022,1 Résultat net part du Groupe 1 046,9 656,3 (1) Résultat net avant les écritures d’allocation des écarts d’acquisition et les éléments non récurrents.

Résultat net des activités 2022 (en millions d’euros) 2021 2022 Var. Bureau Veritas 509,2 561,3 + 10,2 % Stahl 113,9 118,3 + 3,9 % Constantia Flexibles 50,9 91,4 + 79,5 % CPI 7,8 19,6 + 151,3 % ACAMS n/a -1,4 n/a Cromology 52,4 n/a n/a Tarkett (mise en équivalence) 3,0 0,1 - 98,1 % IHS (mise en équivalence) 27,7 n/a n/a Total contribution des sociétés 765,0 789,3 + 3,2 % dont part du Groupe 367,4 341,8 -7,0 % Total Charges de structure - 73,8 - 90,7 + 22,9 % Total Frais financiers - 37,5 - 28,0 - 25,3 % Résultat net des activités 653,7 670,6 + 2,6 % dont part du Groupe 256,2 223,2 - 12,9 % Le 16 mars 2023, le Conseil de surveillance s’est tenu sous la présidence de Nicolas ver Hulst, et a examiné les comptes consolidés de Wendel tels qu’arrêtés par le Directoire le 8 mars 2023. Les comptes ont été audités par les Commissaires aux comptes avant leur publication. Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Wendel s’élève à 8 700,4 M€, en hausse de +15,9 % en données publiées et en croissance organique de +10,7 %. La contribution du change a été de +4,6 % tandis que les variations de périmètre ont représenté un effet de +0,6 %, en prenant en compte l’impact des classements en IFRS 5 des activités indiennes de Constantia Flexibles. La contribution totale des sociétés du Groupe au résultat net des activités est de 670,6 M€, en hausse de 2,6 %. Cette contribution est impactée par les sorties du périmètre de consolidation de Cromology et IHS en 2022. Retraité3F3F4 des variations de périmètre, le résultat net des activités est quant à lui en hausse de 17,2 % en 2022. Le total des frais financiers, frais généraux et impôts enregistrés au niveau de Wendel SE s’élève à 118,7 M€, en hausse de +6,6 % par rapport aux 111,3 M€ de 2021. En effet, la hausse des frais généraux, sous l’effet notamment d’une augmentation des loyers ainsi que d’autres éléments, a été partiellement contrebalancée par la baisse des frais financiers. Le résultat non récurrent s’établit à 610,6 M€ en 2022, contre 846,3 M€ en 2021. Cette évolution est attribuable au traitement comptable en 2021 de la déconsolidation d’IHS Towers à la suite de son introduction en Bourse qui avait généré une plus-value de 913 M€ (correspondant à la différence entre la valorisation extériorisée lors de l’introduction en Bourse et la valeur comptable nette dans les états financiers consolidés de Wendel). En conséquence, le résultat net consolidé s’élève à 1 022,1 M€ en 2022, contre 1 376,4 M€ en 2021 et le résultat net part du Groupe s’établit à 656,3 M€ contre 1 046,9 M€ en 2021.

Activité des sociétés du Groupe Les chiffres présentés sont après IFRS 16, sauf mentions contraires. Bureau Veritas : Forte performance opérationnelle et financière délivrée en 2022 ; Perspectives solides pour 2023 (Intégration globale) Le chiffre d’affaires a atteint 5 650,6 M€ en 2022, soit une hausse de 13,4 % par rapport à 2021. Le chiffre d’affaires est en croissance de +7,8 % sur une base organique, bénéficiant de solides tendances dans la plupart des activités et des régions et de la dynamique des solutions liées à la Durabilité et à l’ESG sur l’ensemble du portefeuille, représentant 55 % du CA de Bureau Veritas, à travers la Ligne Verte BV de services et de solutions. Quatre activités affichent une croissance organique élevée à un chiffre ou faible à deux chiffres : Industrie en hausse de +11,4 %, Marine & Offshore de +9,4 %, Agroalimentaire & Matières premières de +9,3 % et Bâtiment & Infrastructures (B&I) de +7,6 %. Le reste du portefeuille affiche une croissance organique faible à modérée, en hausse de +5,5 % pour l’activité Certification et de +1,0 % pour l’activité Biens de consommation. L’effet périmètre ressort positif à +0,9 % (dont +1,6 % au dernier trimestre), reflétant les quatre acquisitions bolt-on réalisées en 2022, ainsi que celles de l’exercice précédent. Les variations des taux de change ont eu un impact positif de 4,7 % (dont un impact positif de +3,0 % au quatrième trimestre), principalement du fait de la forte appréciation du dollar américain et des devises corrélées face à l’euro, mais dont l’impact a été partiellement compensé par la dépréciation de certaines devises de pays émergents. Le résultat opérationnel ajusté a augmenté de +12,5 %, atteignant 902,1 M€. La marge opérationnelle ajustée s’élève à 16,0 % en 2022, en baisse de -13 points de base, comprenant un effet de change positif de 6 points de base et un effet périmètre négatif de -1 point de base. En excluant l’impact de la Chine, la marge opérationnelle ajustée a augmenté d’environ +10 points de base pour s’établir à 16,2 %. Une situation financière solide À fin décembre 2022, la dette financière nette ajustée a baissé par rapport au niveau enregistré le 31 décembre 2021. Bureau Veritas bénéficie d’une structure financière solide, avec l’essentiel de ses échéances se situant au-delà de 2024 et 100 % de la dette à taux fixe. Bureau Veritas disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie disponibles de 1,7 Mds € et d’une ligne de crédit confirmée non tirée de 600 M€. Au 31 décembre 2022, le ratio dette financière nette ajustée/EBITDA a diminué pour s’établir à 0,97 x4F4F5 (à comparer à 1,10 x au 31 décembre 2021). La maturité de la dette de Bureau Veritas s’élève à 3,9 ans. 100 % de la dette est à taux fixe avec un coût moyen au cours de l’exercice de 2,1 % hors impact IFRS 16 (contre 2,3 % en 2021, hors impact IFRS 16). Dividende proposé Le Conseil d’administration de Bureau Veritas propose un dividende de 0,77 € par action, payable en numéraire, pour 2022, en hausse de +45,3 % par rapport à l’exercice précédent. Cela correspond à une augmentation du taux de distribution à environ 65 % de son bénéfice net ajusté (contre 50 % précédemment), un niveau que Bureau Veritas prévoit de maintenir à l’avenir. La proposition de dividende sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra le 22 juin 2023.

Un flux de trésorerie disponible élevé à 657 M€ grâce à la performance opérationnelle Le flux de trésorerie disponible (flux net de trésorerie généré par l’activité après impôts, intérêts financiers et acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles) s’élève à 657,0 M€ (11,6 % du CA de Bureau Veritas) contre 603,0 millions d’euros en 2021, soit une hausse de +9,0 % par rapport à l’exercice précédent, qui s’explique notamment par les variations de change, un renversement de tendance par rapport à 2021. Sur une base organique, le flux de trésorerie disponible a progressé de +2,6 % par rapport à l’exercice précédent. Au 1er janvier 2023, Hinda Gharbi a pris le poste de Directrice Générale Adjointe de Bureau Veritas Depuis le 1er mai 2022, Hinda Gharbi a rejoint Bureau Veritas en tant que Chief Operating Officer et est devenue membre du Comité exécutif de Bureau Veritas. Cette décision du Conseil d’administration a été l’aboutissement d’un processus de sélection et de recrutement rigoureux, dans le cadre de la succession du Directeur général, piloté collégialement par le Comité des nominations et rémunérations et Didier Michaud-Daniel. Au 1er janvier 2023, Hinda Gharbi a pris le poste de Directrice Générale Adjointe de Bureau Veritas. Le Conseil d’administration la nommera Directrice générale à l’issue de l’Assemblée générale annuelle, qui se tiendra le 22 juin 2023. Perspectives 2023 Sur la base d’un solide pipeline de ventes et des opportunités de croissance significatives liées à la Durabilité, et compte tenu des incertitudes macro-économiques actuelles, Bureau Veritas prévoit pour 2023 d’atteindre : une croissance organique modérée à un chiffre de son chiffre d’affaires ;

une marge opérationnelle ajustée stable ;

des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion5F5F6 du cash supérieur à 90 %. Pour plus d’informations : group.bureauveritas.com Constantia Flexibles — Des résultats 2022 remarquables, témoignant de la bonne exécution du plan stratégique Vision 2025. Croissance organique à un niveau record de +23,6 %6F6F7, tirée principalement par des augmentations des prix de vente, une progression des volumes et une amélioration du mix. EBITDA record de 256,4 M€, en hausse de +27,6 % par rapport à 2021. (Intégration globale) Le chiffre d’affaires annuel s’élève à 1 954,5 M€, en hausse de +23,6 % en organique avec de solides performances des deux divisions Consumer et Pharma. La croissance résulte (i) des augmentations des prix de vente mises en œuvre pour compenser l’impact de l’inflation des coûts, (ii) de la hausse des volumes, notamment dans le secteur pharmaceutique et (iii) d’un effet mix favorable. En données publiées, le chiffre d’affaires est en croissance de +21,9 %. Les acquisitions de Propak (en juin 2021) et de FFP Packaging Solutions (en août 2022) contribuent à hauteur de +3,7 % à cette progression du chiffre d’affaires. Les variations des taux de change ont un effet positif de +4,5 %. Conformément à la norme IFRS 5, les activités en Inde sont désormais comptabilisées en activités non poursuivies et ne sont donc plus consolidées. Ce reclassement a eu un impact de -9,8 % sur la croissance totale. L’EBITDA annuel s’établit à 256,4 M€7F7F8, conduisant à une marge de 13,1 % contre 12,5 % l’an dernier. Cette progression de 55,4 M€ de l’EBITDA est attribuable (i) à la hausse des volumes dans la division Pharma avec une nette amélioration des activités aux États-Unis (ii) à une forte performance de la division Aluminium en raison de l’optimisation du mix dans l’unité de production principale, et à l’amélioration des performances des unités de production satellites grâce à l’excellence opérationnelle et une croissance organique des volumes, (iii) une excellente performance de la division Film, accompagnée par une forte croissance organique à l’international et aux résultats records de Propak, acquise en juin 2021. Les marges ont également bénéficié de la capacité de Constantia à passer rapidement aux clients les hausses de prix consécutives à une très forte inflation, tout en gérant avec succès les perturbations sur les chaînes d’approvisionnement. La marge d’EBITDA, sur la base des niveaux de prix de 2020, s’est améliorée de 12,6 % à 16,0 %. Au 31 décembre 2022, la dette nette s’élevait à 313,1 M€8F8F9 en nette baisse par rapport à fin 2021 (400,3 M€) reflétant la performance solide et l’amélioration de la génération de trésorerie en 2022, tout en finançant l’acquisition de FFP Packaging et ses capex de croissance. Le levier financier s’établit à 1,2 x l’EBITDA, contre 1,8 x l’EBITDA à l’ouverture de l’exercice 2022. Le 2 mars 2023, Constantia Flexibles a annoncé l’acquisition de la société polonaise Drukpol Flexo. Drukpol Flexo est une entreprise bien établie sur le marché des emballages flexibles en Pologne et dispose de solides compétences en matière de flexographie. Elle vient compléter les capacités du Groupe en matière d’impression flexographique après les acquisitions de Propak et FFP Packaging. Elle donne aussi accès à des clients locaux et accroît la compétitivité du Groupe. Le 20 janvier 2023, Constantia Flexibles a signé un accord de joint-venture portant sur ses activités en Inde avec Premji Invest et S.B. Packagings. Cette coentreprise contribuera à la réalisation des ambitions de Constantia Flexibles de poursuivre son développement et de créer de la valeur sur le marché indien tant par croissance organique que par croissance externe. S’agissant du développement durable, Constantia Flexibles développe et promeut activement son portefeuille Ecolutions, en adéquation avec la transformation et l’évolution de son industrie vers des emballages recyclables. Constantia s’est engagée à proposer des solutions recyclables répondant à 100 % des besoins de ses clients d’ici à 2025. Les ventes d’Ecolutions ont triplé en 2022 à 13,5 M€, et les projets en cours représentent un potentiel de chiffre d’affaires de 285 M€. Le CDP (Carbon Disclosure Project), organisation environnementale mondiale à but non lucratif, a de nouveau reconnu le leadership de Constantia Flexibles en matière de développement durable en la faisant toujours figurer sur sa « liste A ». En outre, pour la cinquième fois consécutive, Constantia Flexibles a reçu la médaille d’or EcoVadis en reconnaissance de ses réalisations en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Cette distinction place Constantia Flexibles dans le Top 1 % des entreprises évaluées dans son secteur par EcoVadis. Crisis Prevention Institute — Chiffre d’affaires en hausse de +15,1 % en données publiées et de +17,0 % en organique par rapport à 2021. Marge d’EBITDA record de 51,5 % ; Forte génération de trésorerie et poursuite de la baisse du levier financier (Intégration globale) Le chiffre d’affaires de Crisis Prevention Institute (CPI) s’élève à 120,1 M$ en 2022, en progression de +15,1 % en données publiées et de +17,0 % en organique par rapport à 2021. Les variations des taux de change ont un impact de -1,8 %. Cette performance s’explique par plusieurs facteurs : les améliorations continues des fonctions Vente et Marketing qui ont permis à la société d’obtenir des contacts commerciaux de qualité et d’accroître l’efficacité de ses équipes commerciales ;

le succès des nouveaux programmes lancés, notamment, sur des sujets spécialisés tels que les traumatismes, l’autisme ou l’entraînement à des techniques physiques avancées ;

la stratégie d’expansion internationale hors d’Amérique du Nord qui porte ses fruits, le taux de croissance hors du marché nord-américain atteignant 20 % ; le développement à l’international est prometteur, avec l’implantation aux Émirats arabes unis en 2023 après l’entrée sur le marché français en 2021 ; et

la poursuite de l’évolution du mix vers les solutions digitales à destination des formateurs certifiés nouveaux et existants, tout en maintenant une composante en présentiel. La part des ventes de supports d’apprentissage au format virtuel est importante, représentant 44 % du total des ventes de supports d’apprentissage. Cette forte augmentation du chiffre d’affaires s’accompagne d’une croissance encore plus élevée de l’EBITDA (+20,2 %) à 61,9 M$9F9F10, conduisant à une marge d’EBITDA record de 51,5 % en 2022 (en hausse de 210 points de base par rapport au niveau de 2021). L’EBITDA a principalement bénéficié de l’effet de la variation du chiffre d’affaires sur les résultats, d’une gestion efficace des coûts et de l’effet de postes à pourvoir en début d’année. Cependant, les charges opérationnelles de CPI devraient augmenter en 2023. Au 31 décembre 2022, la dette nette s’élève à 300,6 M$10F10F11, soit 4,9 fois l’EBITDA tel que défini dans l’accord de crédit de CPI, traduisant une réduction d’environ 35 % du levier d’endettement financier depuis l’acquisition de CPI par Wendel en décembre 2019. En 2022, le taux de conversion en flux de trésorerie représente environ 80 % de l’EBITDA11F11F12. En juillet 2022, CPI a en outre renégocié sa dette, obtenant des conditions de prix et des modalités plus intéressantes. Stahl — Chiffre d’affaires en hausse de 10,1 %, avec une croissance organique de 6,3 %, principalement liée à la performance de la division Performance Coatings et des augmentations de prix visant à compenser l’inflation des coûts de production. Marge d’EBITDA solide à 21,2 % et très forte génération de trésorerie. Acquisition stratégique d’ICP Industrial Solutions Group dans le domaine des revêtements de spécialité. (Intégration globale) Stahl, leader mondial des revêtements et traitements de surface pour les matériaux souples, réalise un chiffre d’affaires de 914,9 M€ en 2022, en hausse de +10,1 % par rapport à 2021. La croissance organique atteint +6,3 %. L’effet des variations des taux de change est positif (+3,8 %), en raison principalement de l’appréciation du dollar américain et de la roupie indienne face à l’euro. L’activité sur l’ensemble de l’année est supérieure aux attentes au niveau du groupe, avec une forte performance de la division Performance Coatings. La croissance a été essentiellement tirée par les effets prix-mix, les volumes s’inscrivant pour leur part en retrait en raison principalement (i) du ralentissement de certains marchés finals, notamment sur le marché du cuir et (ii) des confinements en Chine. Dans l’ensemble des divisions, des augmentations de prix ont été appliquées tout au long de l’année afin d’atténuer le fort impact de la hausse des coûts des intrants. L’équipe de direction de Stahl continue de suivre de près l’environnement inflationniste ainsi que les tensions sur l’ensemble des chaînes logistiques. L’EBITDA12F12F13 s’élève à 194,3 M€ en 2022, conduisant à une marge d’EBITDA de 21,2 %, conforme aux niveaux historiques de Stahl. La génération de trésorerie est restée forte, notamment grâce au bon niveau d’EBITDA réalisé. En conséquence, la dette nette a été ramenée à 97,7 M€13F13F14 au 31 décembre 2022, contre 183,8 M€ au 30 juin 2022. Le 16 mars 2023, Stahl a annoncé la finalisation de l’acquisition de 100 % du capital d’ICP Industrial Solutions Group (ISG), un leader des revêtements de haute performance destinés à l’emballage. Cette opération renforce la position de leader mondial de Stahl dans le domaine des revêtements de spécialité pour les matériaux flexibles. ISG fournit un large éventail de revêtements de haute performance essentiellement destinés à l’emballage et à l’étiquetage, principalement sur les marchés résilients de l’agroalimentaire et de la pharmacie. La société est très présente en Amérique du Nord (près de 70 % de son chiffre d’affaires). Après cette acquisition, Stahl franchira le seuil du milliard d’euros de chiffre d’affaires, avec une marge d’EBITDA de plus de 20 %. L’opération est réalisée pour une valeur d’entreprise d’environ 205 M$. Dans le même temps, Stahl a d’ores et déjà sécurisé avec un groupe de banques partenaires un nouveau financement de 580 M$, rallongeant ainsi ses maturités à 2028. La société utilisera ces fonds pour financer cette acquisition, refinancer ses lignes de crédit existantes et réaliser de potentielles nouvelles opérations de croissance externe, avec une priorité donnée aux opportunités dans le secteur des revêtements de spécialité. Le levier financier de Stahl « seul » s’établit à 0,4 x14F14F15 l’EBITDA au 31 décembre 2022. Pro forma de l’acquisition d’ISG, il atteindrait 1,5 x. Le 5 juillet 2022, Stahl a annoncé avoir soumis un objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) aligné sur les dernières lignes directrices fournies par la Science Based Targets initiative (SBTi). Cet engagement de Stahl renforce ses objectifs existants de réduction de ses émissions des scopes 1 et 2, fixés peu après l’Accord de Paris en 2015. Depuis lors, Stahl a déjà réduit de plus de 30 % ses émissions (directes) de GES de scopes 1 et 2, grâce à des gains d’efficacité opérationnelle et à la décarbonation de son approvisionnement en énergie. En septembre 2022, Stahl s’est vu attribuer par EcoVadis une médaille Platine, la plus haute distinction décernée, faisant figurer la société dans le Top 1 % des entreprises évaluées par cet organisme. Cette récompense démontre l’engagement de Stahl à collaborer avec ses partenaires pour réduire son empreinte environnementale et construire une chaîne d’approvisionnement plus responsable et transparente. ACAMS — Une performance solide en 2022, avec un chiffre d’affaires en croissance de 15,4 % et une marge d’EBITDA de 19,7 %. Processus de détourage en bonne voie (Intégration globale depuis le 10 mars 2022 – chiffres non audités) Le 10 mars 2022, Wendel a finalisé l’acquisition d’ACAMS, leader mondial de la formation professionnelle dans le domaine de la prévention de la criminalité financière. ACAMS réalise un chiffre d’affaires 2022 de 98,4 M$15F15F16, en hausse de +15,4 % par rapport à 2021. La croissance organique atteint +15,9 %. L’effet de change est négatif de -0,5 %. La progression du chiffre d’affaires est portée par la reprise des événements en présentiel, les activités Certification, Adhésion et l’activité Formation, en partie en raison d’une augmentation des ventes à d’importants clients du secteur bancaire à l’échelle mondiale. Elle bénéficie en outre d’une activité réglementaire accrue dans le contexte des turbulences géopolitiques récentes. À la fin du mois de décembre 2022, ACAMS comptait une base d’environ 103 000 adhérents dans le monde, en augmentation de +12 % par rapport à fin décembre 2021. Au quatrième trimestre 2022, ACAMS a lancé la certification CCAS (« Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist ») destinée aux professionnels de la lutte contre la criminalité financière intervenant dans le secteur des actifs virtuels afin de leur permettre d’atténuer les risques de financement d’activités illicites liés à la technologie blockchain. Au 31 décembre 2022, l’EBITDA16F16F17 pro forma du déroutage s’établit à environ 19,4 M$ et la marge d’EBITDA pro forma atteint 19,7 %. ACAMS vise une marge d’EBITDA supérieure à 20 %. La dette nette au 31 décembre 2022 s’élève à 143,4 M$17F17F18, soit 5,9 fois l’EBITDA tel que défini dans la documentation de crédit d’ACAMS. Les dépenses ponctuelles liées au processus de détourage ont affecté la génération de flux de trésorerie, mais ACAMS devrait délivrer à terme un taux de conversion en cash supérieur à 75 %18F18F19. Le processus de détourage est en voie de finalisation. Une transition complète vers une gestion opérationnelle indépendante est attendue d’ici à la fin du premier semestre 2023. Tarkett — Croissance soutenue des ventes portée par le Sport et les augmentations de prix malgré un ralentissement des volumes au 4e trimestre. Ebitda Ajusté en amélioration grâce à une balance d’inflation positive (Mise en équivalence) Le chiffre d’affaires net de Tarkett s’est élevé à 3 359 M€, en hausse de +20,3 % par rapport à 2021. La croissance organique s’établit à 8,9 %, ou 11,7 % en incluant les hausses de prix de vente dans la région CEI déployées pour contrer l’inflation des coûts d’achat (en CEI, les ajustements de prix sont historiquement exclus du calcul de la croissance organique car mis en place pour compenser les fluctuations des devises). L’effet des hausses de prix de vente mises en œuvre dans l’ensemble des segments est en moyenne de +11,7 % sur 2022 par rapport à 2021. Les volumes sont stables sur l’exercice. L’activité record dans le Sport et la croissance dans les segments commerciaux en Amérique du Nord compensent le ralentissement d’activité en CEI et dans les segments résidentiels. L’effet de change contribue favorablement, notamment grâce au renforcement du dollar par rapport à l’euro. L’EBITDA ajusté s’est élevé à 234,9 M€, soit 7,0 % du chiffre d’affaires, par rapport à 229 M€ en 2021, soit 8,2 % du chiffre d’affaires. L’inflation des matières premières, de l’énergie et du transport est sans précédent. Elle s’est élevée à 268 M€, et a été accompagnée de tensions sur l’approvisionnement de certaines matières premières dans la première partie de l’année. Tarkett a déployé avec succès des hausses de prix de vente tout au long de l’année atteignant un effet favorable de 327 M€ par rapport à 2021, ce qui a permis d’atteindre une balance d’inflation positive de 59 M€, au‐delà de l’objectif initial de neutralisation de l’inflation. Bien que les volumes soient globalement constants, le mix des gammes de produits s’est dégradé et a un effet négatif sur la rentabilité. La productivité industrielle s’est élevée à 13 M€, inférieure aux attentes compte tenu principalement de la baisse des volumes d’activité. Elle ne compense donc que partiellement la hausse des salaires et des frais généraux. Le besoin en fonds de roulement s’établit à 233 M€ à fin décembre 2022, contre 90 M€ à fin décembre 2021, niveau historiquement bas. Les stocks ont augmenté du fait de l’inflation, des activités en croissance et de la nécessité de reconstituer des stocks dans un contexte de difficultés d’approvisionnements. Tarkett a généré un free cash‐flow négatif sur l’exercice de ‐148,3 M€ en retrait par rapport à 2021 (19,5 M€) impacté par la hausse significative du besoin en fonds de roulement. La génération de free cash‐flow a été particulièrement significative au quatrième trimestre grâce aux actions de réduction des stocks. L’endettement financier net s’établit à 655 M€ à fin décembre 2022, à comparer à 476 M€ à fin 2021, incluant une hausse de 20 M€ liée à l’effet change sur la dette libellée en dollars. Le levier d’endettement s’établit à 2,8 x l’EBITDA ajusté à fin décembre 2022. Tarkett dispose d’un bon niveau de liquidité de 479 M€ à la fin de l’exercice 2022, comprenant le RCF non tiré pour 215 M€, d’autres lignes de crédit confirmées et non confirmées pour 44 M€ et une trésorerie de 221 M€. Perspectives 2023 (publiées le 15 février) : Le contexte macro-économique va continuer de peser sur le niveau de la demande en 2023, notamment du fait du niveau de l’inflation et des hausses de taux d’intérêt. La situation géopolitique en Russie et en Ukraine entraîne des conséquences significatives sur la demande des principaux marchés de la région. En Russie, où Tarkett a réalisé environ 9 % de son chiffre d’affaires en 2022 (base taux de change moyen 2022), Tarkett a observé en 2022 un niveau de volume d’activité inférieur d’environ 25 % par rapport à l’année 2021. Dans ce contexte, Tarkett a pris des mesures immédiates de diminution des dépenses discrétionnaires. En parallèle, des actions de réduction de la structure des coûts sont en cours de déploiement dans les régions les plus pénalisées par le ralentissement d’activité. Tarkett met également en œuvre toutes les mesures nécessaires pour réduire le levier d’endettement. Le niveau d’activité dans les usines a été significativement réduit pour adapter le niveau de production à la demande et réduire les stocks dans les activités dont les volumes de vente ralentissent. Des mesures structurelles de simplification des gammes de produits et d’optimisation de la gestion des stocks contribuent également à la maîtrise du besoin en fonds de roulement. Le niveau des dépenses d’investissement sera limité à 90 M€. https://www.tarkett-group.com/fr/investisseurs/Pour plus d’information : https://www.tarkett-group.com/fr/investisseurs/ https://www.tarkett-group.com/fr/investisseurs/ IHS Towers publiera ses résultats 2022 le 28 mars 2023 Wendel Growth : accélération du développement via de nouveaux capitaux engagés, et déjà des premiers investissements en direct réalisés par la nouvelle équipe Avec Wendel Growth (anciennement Wendel Lab), Wendel investit via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et en forte croissance. Wendel Growth recherche des opportunités d’investissement en direct au sein de start-ups. Pour réaliser ces investissements directs, à l’image de celui réalisé en 2019 dans AlphaSense, Wendel s’appuie sur une équipe constituée de professionnels expérimentés de cette classe d’actifs, dont Antoine Izsak, qui a rejoint Wendel début 2022 en tant que Head of Growth Equity. L’ambition de Wendel est d’investir jusqu’à 50 M€ de montant unitaire dans des scale-ups en Europe et Amérique du Nord. En parallèle, Wendel Growth va poursuivre ses investissements au sein de fonds. Cette nouvelle équipe a déjà réalisé trois investissements en direct depuis le début de l’année 2023 : En janvier, 15 M€ investis dans Tadaweb, qui fournit des plateformes OSINT (Open Source INTelligence) qui permettent aux organisations de générer de l’intelligence décisionnelle en réduisant le temps d’investigation des analystes de plusieurs semaines à quelques minutes.

En février, 7 M€ dans Brigad, une plateforme de mise en relations entre des professionnels à leur compte (i.e. freelances) et des entreprises dans les secteurs de la restauration, du sanitaire et du médico-social.

Début mars, signature d’un accord pour investir jusqu’à 15 M€ dans Preligens sous forme d’obligations convertibles et de warrants, le pionnier français de l’intelligence artificielle dans les domaines de la défense et du renseignement. Preligens développe des solutions pour automatiser l’analyse de données multisources et orienter ses utilisateurs vers des événements inhabituels nécessitant leur expertise. En 2022, 51 M€ de nouveaux capitaux ont été engagés. Le total des engagements à ce jour s’élève à 204 M€, dont 164 M€ dans des fonds et environ 40 M€ dans des investissements en direct. . Actif net réévalué de Wendel : 167,9 € par action au 31 décembre 2022 L’actif net réévalué (ANR) de Wendel au 31 décembre 2022 a été préparé par Wendel en conformité avec sa méthodologie et en utilisant les dernières données de marché disponibles à cette date et à sa connaissance. L’actif net réévalué s’élève à 7 456 M€, soit 167,9 € par action au 31 décembre 2022 (détail annexe 1 ci-après), contre 188,1 € par action au 31 décembre 2021, ce qui correspond à une baisse de 10,8 % en 2022. La décote sur l’ANR au 31 décembre 2022 ressort à 47,5 % par rapport à la moyenne 20 jours du cours de bourse de Wendel au 31 décembre 2022. Renouvellement d’un mandat et nomination d’un nouveau membre au Conseil de surveillance soumis à l’approbation de l’Assemblée générale 2023 Il sera proposé aux actionnaires de renouveler les mandats de Gervais Pellissier et Humbert de Wendel pour une nouvelle période de quatre ans. Jacqueline Tammenoms Bakker, membre indépendant dont le mandat expirera à l’issue de l’Assemblée générale du 15 juin 2023, a fait part de son intention de ne pas renouveler son mandat. Le Conseil de surveillance la remercie vivement pour sa remarquable contribution aux travaux du Conseil depuis huit ans, dont quatre années en tant que Présidente du Comité de gouvernance et du développement durable. Il sera proposé aux actionnaires de nommer Fabienne Lecorvaisier, comme nouveau membre indépendant du Conseil de surveillance. Forte de son riche parcours professionnel et de son expérience de dirigeant non exécutif, Fabienne Lecorvaisier apportera au Conseil de surveillance sa vision stratégique, son expérience américaine, ses compétences en matière de fusion-acquisition, ainsi que sa connaissance des sujets ESG. Sous réserve de sa nomination, Fabienne Lecorvaisier intégrera le Comité d’audit, des risques et de la conformité, qui bénéficiera de son expertise financière et de ses compétences en matière de contrôle de risques et de reporting extra-financier. Autres événements significatifs en 2022 Laurent Mignon est nommé Président du Directoire de Wendel depuis le 2 décembre Le Conseil de surveillance de Wendel, réuni le 16 septembre 2022 sous la Présidence de Nicolas ver Hulst, a nommé Laurent Mignon en qualité de membre et Président du Directoire de Wendel. À compter du 2 décembre, Laurent Mignon a succédé à André François-Poncet en tant que Président du Directoire de Wendel. Le Directoire de Wendel est depuis composé de Laurent Mignon, son Président, et de David Darmon, Directeur général et membre du Directoire depuis 2019. Allongement de la maturité du crédit syndiqué non tiré d’un montant de 750 millions d’euros à 2027 Wendel a signé le 27 juillet 2022 un avenant à son crédit syndiqué d’un montant de 750 millions d’euros et de maturité octobre 2024 afin d’allonger la maturité à juillet 2027 avec deux options d’allonger encore d’une année (1 + 1), sous réserve de l’approbation des banques pour chaque prolongation supplémentaire. Cette facilité de crédit syndiquée intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Des éléments mesurables de la performance extra-financière de Wendel et de ses sociétés en portefeuille sont pris en compte dans le calcul du coût de financement de ce crédit syndiqué. Ils sont alignés avec certains objectifs ESG quantitatifs que le Groupe a fixés dans sa feuille de route ESG 2023. Wendel réalise la cession de son siège social Wendel annonce avoir réalisé la cession de son siège social rue Taitbout. Generali Vie s’est porté acquéreur de l’ensemble immobilier. Le montant de la vente extériorise une valeur supérieure de 1,5 € par action par rapport à l’ANR de Wendel. La transaction a été finalisée au deuxième semestre 2022. Acquisition par Wendel d’ACAMS (« Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists »), la plus grande organisation au monde dédiée à la lutte contre la criminalité financière Le 10 mars 2022, Wendel a finalisé l’acquisition d’ACAMS (« Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists » ou la « Société ») auprès d’Adtalem Global Education (NYSE : ATGE), transaction qui avait été annoncée le 24 janvier 2022. Wendel a investi environ 338 M$ en fonds propres et détient environ 98 % du capital de la société, aux côtés du management de la société et d’un actionnaire minoritaire. ACAMS est le leader mondial de la formation et de la certification dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d’argent (« Anti Money Laundering/AML ») et de la prévention de la criminalité financière. ACAMS a développé un très vaste réseau mondial avec plus de 90 000 membres dans 175 juridictions. Parmi ces membres, plus de 50 000 professionnels ont obtenu une certification CAMS — une qualification AML reconnue — qui promeut l’éducation continue en participant à des conférences, à des webinaires et à d’autres opportunités de formation. La société emploie environ 310 personnes, principalement aux États-Unis, à Londres et à Hong Kong, au service de sa base de clients internationaux. Finalisation de la cession de Cromology À la suite de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, Wendel a finalisé le 21 janvier 2022 la cession de Cromology à DuluxGroup, une filiale de Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Cette transaction a généré pour Wendel un produit net de cession de 896 M€, soit 358 M€ de plus que sa valorisation de la société dans l’ANR publié avant l’annonce de la transaction, soit le 30 juin 2021. Cette transaction est une étape importante dans la feuille de route 2021-2024 de Wendel, et sa stratégie de redéploiement de son capital vers des actifs de croissance. Notations extra-financières : Wendel confirme sa présence dans le DJSI World et Europe et progresse au CDP DJSI Pour la 3e année consécutive, Wendel figure dans les indices Monde et Europe du Dow Jones Sustainability (DJSI), faisant ainsi partie des 10 % des entreprises les plus performantes en termes de durabilité dans la catégorie Diversified Financials. Avec un score de 72/100 dans sa catégorie, Wendel se situe très au-dessus de la moyenne de son secteur (22/100). Avec l’analyse du questionnaire Corporate Sustainability Assessment, S&P Global évalue depuis 1999 la performance ESG (Environnement, Social, Gouvernance) des entreprises cotées dans différentes industries. Les 10 % d’entreprises les plus performantes en termes de durabilité, selon les critères définis par industrie, sont ensuite intégrées dans les indices Dow Jones Sustainability Index. CDP Les efforts de Wendel en matière de lutte contre le changement climatique sont également reconnus par le CDP cette année avec une note B contre B- fin 2021. Wendel se situe désormais au-dessus de la moyenne de son secteur Financial services (B-), et de la moyenne mondiale tous secteurs confondus (C). Le processus annuel de publication et de notation environnementale du CDP est largement reconnu comme la référence en matière de transparence environnementale des entreprises. En 2022, 680 investisseurs représentant plus de 130 000 milliards de dollars d’actifs ont demandé aux entreprises de fournir des données sur les impacts, les risques et les opportunités en matière d’environnement au travers du CDP. 18 700 entreprises ont choisi d’y répondre. En outre, Wendel est notée AA par MSCI, classée en « negligible risk » par Sustainalytics et notée 81/100 par Gaïa Rating. Exposition directe du portefeuille de Wendel aux incertitudes actuelles Wendel suit de très près l’évolution de la situation en Ukraine et ses conséquences potentielles, dont l’impact financier le plus matériel, parmi d’autres impacts, pourrait provenir d’un renchérissement des structures de coûts de nos sociétés, des matières premières, approvisionnements et salaires si ceux-ci n’étaient pas répercutés suffisamment rapidement dans les prix de vente comme nos sociétés ont su le faire ces deux dernières années. L’exposition économique directe de Wendel à la Russie et à l’Ukraine est limitée à environ 1 %19F19F20, la sécurité des collaborateurs locaux pouvant être exposés au conflit étant prioritaire. Wendel et ses filiales n’ont pas d’exposition directe significative à la Silicon Valley Bank. Retour aux actionnaires et dividende Un dividende ordinaire de 3,2 euros par action au titre de l’exercice 2022, en hausse de 6,7 %, sera proposé à l’Assemblée générale du 15 juin 2023, représentant un rendement de 3,3 %20F20F21 par rapport au cours de l’action Wendel et de 1,9 % par rapport à l’Actif Net Réévalué de Wendel au 31 décembre 2022.

En ce qui concerne les rachats d’actions réalisés par Wendel, 25,4 M€ d’actions ont été rachetés en 2022.

Agenda 28 avril 2023 Activité du 1er trimestre 2023 — Publication de l’ANR au 31 mars 2023 (avant bourse). 15 juin 2023 Assemblée générale 28 juillet 2023 Résultats du 1er semestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 juin 2023 et des états financiers consolidés semestriels condensés (avant bourse) 27 octobre 2023 Activité du 3è trimestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2023 (avant bourse) 7 décembre 2023 Journée investisseurs 2023 À propos de Wendel Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, ACAMS, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Stahl et Tarkett. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader. Avec Wendel Growth (anciennement Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance. Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris. Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019 Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable depuis le 5 septembre 2018 Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup

Contacts journalistes Contacts analystes et investisseurs Christine Anglade Pirzadeh : + 33 1 42 85 63 24 Olivier Allot : +33 1 42 85 63 73 c.anglade@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com Caroline Decaux : +33 1 42 85 91 27 Lucile Roch : +33 (0)1 42 85 63 72 c.decaux@wendelgroup.com l.roch@wendelgroup.com Primatice Olivier Labesse : +33 (0)6 79 11 49 71 olivierlabesse@primatice.com Hugues Schmitt : +33 (0)6 71 99 74 58 huguesschmitt@primatice.com Kekst CNC Todd Fogarty: + 1 212 521 4854 todd.fogarty@kekstcnc.com Annexe 1 : ANR au 31 décembre 2022 de 167,1 € par action (en millions d’euros) 31.12.2022 31.12.2021 Participations cotées Nombre de titres Cours (1) 4 460 5 559 Bureau Veritas 160,8/160,8 M 24,8 €/28,7 € 3 990 4 616 IHS 63 M/63 M 6,5 $/13,5 $ 382 748 Tarkett 11,9 €/18,6 € 88 195 Participations non cotées (2) 3 440 3 732 Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (3) 15 97 Trésorerie et placements financiers (4) 961 650 Actif Brut Réévalué 8 876 10 038 Dette obligataire Wendel et intérêts courus - 1 420 - 1 619 Actif Net Réévalué 7 456 8 419 Dont dette nette - 459 - 969 Nombre d’actions au capital 44 407 677 44 747 943 Actif Net Réévalué par action 167,9 € 188,1 € Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel 88,2 € 102,3 € Prime (Décote) sur l’ANR - 47,5 % -45,6 % (1) Moyenne des 20 derniers cours de clôture de bourse calculée au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2021. (2) Participations non cotées (Stahl, Constantia Flexibles, CPI, ACAMS au 31.12.2022, Cromology au 31.12.2021, Wendel Growth). Les multiples et les agrégats comptables utilisés pour calculer l’Actif Net Réevalué ne tiennent pas compte des impacts IFRS 16. Au 31 décembre 2022, la valorisation d’ACAMS est fondée à 50 % sur le multiple d’acquisition et à 50 % sur les multiples de sociétés comparables cotées, selon les principes établis dans la méthodologie. Au 31 décembre 2021 la valeur de Cromology est fondée sur sa valeur de vente. (3) Dont 983 315 actions propres Wendel au 31 décembre 2022 et 1 116 456 actions propres Wendel au 31 décembre 2021. (4) Trésorerie et placements financiers de Wendel et de ses holdings Les conversions de change des actifs et passifs libellés dans d’autres devises que l’euro sont réalisées sur la base du taux de change de la date de l’ANR. La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces éléments sont pris en compte dans le calcul de l’ANR. Voir page 374 du document de référence 2021. Annexe 2 : Évolution de l’Actif Net Réévalué sur l’année 2022

Annexe 3 : Tableau de rapprochement du résultat économique et du résultat comptable 2022 Mise en équivalence Total Groupe En millions d’euros Bureau Veritas Constantia Flexibles Stahl CPI ACAMS Tarkett Wendel & Holdings Résultat net des activités Chiffre d’affaires 5 650,6 1 954,5 914,9 114,2 66,2 8 700,4 EBITDA (1) N/A 256,4 194,3 58,9 17,3 Résultat opérationnel ajusté(1) 902,1 118,0 165,8 51,1 13,6 1 250,8 Autres éléments opérationnels récurrents 2,0 2,0 0,5 0,3 Résultat opérationnel 902,1 120,0 167,8 51,6 13,9 - 89,6 1 165,9 Coût de l’endettement financier net -68,3 -13,8 -17,8 -25,9 -11,7 -26,9 -164,5 Autres produits et charges financiers -13,1 1,8 10,5 -1,1 -0,1 -1,1 -3,0 Charges d’impôt -259,5 -13,8 -42,2 -5,1 -3,5 -1,1 -325,2 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 0,1 - - - - 0,1 - 0,2 Résultat net d’impôt des activités arrêtées ou destinées à être cédées - -2,8 - - - - -2,8 Résultat net récurrent des activités 561,3 91,4 118,3 19,6 -1,4 0,1 -118,7 670,6 Résultat net récurrent des activités — part des minoritaires 371,5 37,5 37,8 0,7 0,0 - -0,1 447,4 Résultat net récurrent des activités — part du Groupe 189,8 53,9 80,5 18,9 -1,4 0,1 -118,7 223,2 Résultat non récurrent - Résultat opérationnel -102,9 -49,6 -26,6 40,4 -55,4 121,3 (3) -72,8 Résultat financier - -1,7 -23,7 -1,5 2,0 -16,6 (4) -41,5 Charges d’impôt 26,2 10,9 12,7 -9,6 12,1 - 52,4 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence - - - - - -12,2 -162,3 (5) -174,5 Résultat net d’impôt des activités arrêtées ou destinées à être cédées - -1,6 -0,3 - - 589,9 (6) 588,0 Résultat net non récurrent -76,7 -42,0 -37,8 29,3 -41,3 -12,2 532,3 351,5 dont : - Éléments non récurrents -18,7 -14,3 -23,2 (2) -1,4 -16,8 (7) -9,5 694,6 610,6 - Effets liés aux écarts d’acquisition -50,4 -33,4 -14,6 -16,7 -24,5 -2,7 - -142,2 - Dépréciation d’actifs -7,6 5,7 47,4 (8) - - -162,3 -116,8 Résultat net non récurrent — part des minoritaires -52,7 -16,5 -12,1 1,1 -0,8 - -0,6 -81,7 Résultat net non récurrent — part du Groupe -23,9 -25,6 -25,7 28,2 -40,4 -12,2 532,9 433,2 Résultat net consolidé 484,6 49,4 80,5 48,8 -42,7 -12,2 413,6 1 022,1 Résultat net consolidé — part des minoritaires 318,7 21,0 25,7 1,8 -0,9 - -0,7 365,7 Résultat net consolidé — part du Groupe 165,9 28,4 54,8 47,0 -41,8 -12,2 414,3 656,3 (1) Avant l’impact des allocations d’écarts d’acquisition, les éléments non récurrents et les management fees. Ce poste correspond essentiellement à l’impact de change de la période sur la dette libellée en dollars américains. Ce poste intègre le résultat de cession de l’immeuble de la rue Taitbout par Wendel SE pour 115,5 M€. Ce poste intègre les impacts nets d’impôt de la variation positive de juste valeur des actifs financiers de Wendel Growth (ex Wendel Lab) pour 17,7 M€. Il inclut également la prime de remboursement anticipé de l’obligation 2024 pour -34,4 M€. Ce poste correspond à la dépréciation des titres de Tarkett Participation. Ce poste correspond au résultat de cession de Cromology. Ce poste intègre -11,2 M€ de frais d’acquisition des titres d’ACAMS, -10,9 M€ de frais de mise en place de la nouvelle structure et +2 M€ de variation de juste valeur de dérivé de couverture. Ce poste correspond à la reprise de dépréciation sur les immobilisations incorporelles de CPI comptabilisée lors de la crise du COVID.

Annexe 4 : Tableau de synthèse des principaux agrégats avant et après application de la norme IFRS 16 (en millions) CA EBITDA Dette nette FY 2021 FY 2022 FY 2021 avant IFRS 16 FY 2021 après IFRS 16 FY 2022 avant IFRS 16 FY 2022 après



IFRS 16 FY 2022 avant IFRS 16 FY 2022 après



IFRS 16 Stahl 831,3 € 914,9 € 176,8 € 179,9 € 191,1 € 194,3 € 80,9 € 97,7 € Constantia Flexibles 1 603,4 € 1 954,5 € 191,4 € 201,0 € 245,7 € 256,4 € 267,1 € 313,1 € CPI 104,3$ 120,1$ 50,4$ 51,5$ 60,9$ 61,9$ 296,8$ 300,6$ ACAMS 85,3 $ 98,4 $ n/a n/a 19,4 $ 19,4 $ 143,4 $ 143,4 $



1 Ajusté du dividende par action de 3 euros payé en juin 2022, l’ANR est en baisse de 9,2 % sur l’année 2022. En données publiées, l’ANR est en baisse de 10,8 %. 2 Retraité en 2021 des contributions de Cromology (52,4 M€) et IHS Towers (27,7 M€) qui ne sont plus consolidées en 2022. Retraité en 2022 de la contribution d’ACAMS (-1,4 M€) qui n’est consolidée que depuis le 10 mars 2022. 3 Sur la base d’un prix de l’action à 96,75 € au 15 mars 2023. 4Retraité en 2021 des contributions de Cromology (52,4 M€) et IHS Towers (27,7 M€) qui ne sont plus consolidées en 2022. Retraité en 2022 de la contribution d’ACAMS (-1,4 M€) qui n’est consolidée que depuis le 10 mars 2022. 5 Ratio de la dette financière nette ajustée divisée par l’EBITDA consolidé (résultat avant intérêts, impôts, dépréciations, amortissements et provisions) ajusté pour toutes les entités acquises au cours des 12 derniers mois. 6 Trésorerie nette générée des activités opérationnelles / résultat opérationnel ajusté. 7 La croissance organique de Constantia Flexibles est calculée à périmètre comparable hors activités en Inde comptabilisées en tant qu’activités non poursuivies conformément à la norme IFRS 5. 8 EBITDA incluant l’impact de la norme IFRS 16. Hors impact de la norme IFRS 16, l’EBITDA s’établit à 245,7 M€. 9 Après impact de la norme IFRS 16. Hors impact de la norme IFRS 16, la dette nette s’élève à 267,1 M€. 10 EBITDA incluant l’impact de la norme IFRS 16. Hors cet effet, l’EBITDA courant s’élève à 60,9 M$. 11 Dette nette incluant l’impact de la norme IFRS 16. Hors cet effet, la dette nette s’établit à 296,8 M$. 12 Flux de trésorerie disponible hors effet de levier en pourcentage de l’EBITDA. 13 EBITDA après impact de la norme IFRS 16. Hors cet effet, l’EBITDA s’élève à 191,1 M€. 14 Dette nette après impact de la norme IFRS 16. Hors cet effet, la dette nette s’établit à 80,9 M€. 15 Levier financier selon la définition de la documentation de crédit 16 Hors impact de l’écriture d’allocation du prix d’acquisition relative aux produits constatés d’avance en normes IFRS. 17 EBITDA après et avant IFRS 16. Il n’y a aucun impact de la norme IFRS 16 sur ACAMS. EBITDA calculé sur une base pro forma reflétant l’estimation actuelle de la structure de coûts requise pour la gestion opérationnelle d’ACAMS sur une base indépendante. EBITDA hors éléments non récurrents et hors écritures liées aux écarts d’acquisition. 18 Dette nette après et avant IFRS 16. Il n’y a aucun impact de la norme IFRS 16 sur ACAMS. L’acquisition d’ACAMS a été finalisée en mars 2022, impliquant que les données à fin 2021 ne sont pas disponibles. 19 (EBITDA moins Capex) / EBITDA 20 Exposition de la valeur d’entreprise des sociétés du Groupe selon la ventilation des chiffres d’affaires 2022. Les valeurs d’entreprise sont calculées sur la base de l’ANR au 31 décembre 2022. 21 Sur la base d’un prix de l’action à 96,75 € au 15 mars 2023.

Pièce jointe Wendel_FR_FY2022

